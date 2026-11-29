Segundo Edinho, o objetivo é construir apoio parlamentar para viabilizar o projeto político liderado por Lula. - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/D.A Press)

O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou neste domingo(29/11) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o partido pretendem dialogar com todas as legendas interessadas em apoiar o projeto de desenvolvimento do Governo. Em publicação nas redes sociais, ele destacou, porém, que há pontos dos quais o grupo não pretende abrir mão, entre eles a rejeição à anistia para os envolvidos na tentativa de golpe de Estado.

“O Presidente Lula e também o PT vão dialogar com todos os partidos que queiram apoiar o projeto, vitorioso nas urnas, de desenvolvimento e redução de desigualdades para o país. Entretanto, há bandeiras que são inegociáveis”, escreveu.

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Na publicação, Edinho afirmou que o partido não aceita anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do presidente da República e do vice-presidente. Segundo ele, o objetivo é construir apoio parlamentar para viabilizar o projeto político liderado por Lula.

“Queremos viabilizar, com apoio parlamentar, o projeto de país liderado pelo Presidente Lula, um projeto para todo o povo brasileiro”, concluiu.