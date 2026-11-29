O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou neste domingo(29/11) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o partido pretendem dialogar com todas as legendas interessadas em apoiar o projeto de desenvolvimento do Governo. Em publicação nas redes sociais, ele destacou, porém, que há pontos dos quais o grupo não pretende abrir mão, entre eles a rejeição à anistia para os envolvidos na tentativa de golpe de Estado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“O Presidente Lula e também o PT vão dialogar com todos os partidos que queiram apoiar o projeto, vitorioso nas urnas, de desenvolvimento e redução de desigualdades para o país. Entretanto, há bandeiras que são inegociáveis”, escreveu.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na publicação, Edinho afirmou que o partido não aceita anistia para quem planejou um golpe de Estado e o assassinato do presidente da República e do vice-presidente. Segundo ele, o objetivo é construir apoio parlamentar para viabilizar o projeto político liderado por Lula.
“Queremos viabilizar, com apoio parlamentar, o projeto de país liderado pelo Presidente Lula, um projeto para todo o povo brasileiro”, concluiu.
Saiba Mais
- Política Moraes autoriza Roberto Jefferson a ficar sem tornozeleira eletrônica durante internação
- Política Lula prepara novos anúncios e deve confirmar Camilo Santana e Alckmin
- Política Como funciona a apresentação de emendas parlamentares do exterior
- Política Itamaraty diz acompanhar caso de brasileira presa na Rússia
- Política Rússia condiciona libertação de brasileira a entrega de suposto espião
- Política Moraes autoriza Mauro Cid a se mudar para Niterói, no RJ