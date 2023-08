Jardim de inverno é opção para quem quer manter a natureza por perto

Letícia Guedes*

Para aproveitar o espaço livre próximo à escada, o paisagista Bernardo Prieto construiu um jardim de inverno com três grandes palmeiras - (crédito: Bernardo Prieto/Divulgação)

É inegável que ter um jardim em casa proporciona sensação de conforto aos moradores, independentemente de serem amantes de plantas ou não. Capazes de umidificar o ar, amenizar alergias e dar, ainda, um super charme na decoração, os diferentes tipos de jardins têm sido cada vez mais procurados. E, ao contrário do que muitos pensam, para montar o seu, não é necessário ter uma grande área livre nos fundos de casa. Na verdade, eles podem ser construídos, inclusive, em apartamentos.

Para quem mora em espaços menores e fechados, o jardim de inverno, que anda bem em alta, é uma opção para levar vida, cor eu ma decoração mais moderna ao lar. Marcela Carneiro, arquiteta e urbanista, explica que esse é um jardim interno criado, geralmente, para iluminar e ventilar alguns cômodos da casa, além de trazer um espaço verde e, consequentemente, mais conforto. "A área verde sempre é sinônimo de aconchego. O contato com a natureza nos faz bem em inúmeros sentidos, além de trazer bem-estar para a casa."

Bernardo Prieto, paisagista e empresário (@vidainvitroterrarios), conta que o conceito surgiu em países frios, onde não era possível cultivar plantas do lado de fora da casa, visto que elas provavelmente morreriam, devido à baixa temperatura. "A finalidade, hoje em dia, é trazer a natureza para dentro de casa e ocupar espaços que são inadequados. Os jardins de inverno são feitos, muitas vezes, embaixo de escadas."

O paisagista aponta a existência de diferentes modelos. Naqueles que há contato com a claridade, as plantas tropicais podem ser usadas. Nos que recebem pouca luminosidade, é necessário estudar as espécies para entender quais conseguem sobreviver à baixa iluminação. Existem, ainda, aqueles que recebem a luz solar e podem ser montados com plantas resistentes ao sol.

Acerca dos diferentes tipos de jardins de inverno, Marcela destaca a variação de tamanhos e se são cobertos ou não. "Geralmente, quando cobertos, são feitos de vidro, para que as plantas recebam iluminação natural", explica a arquiteta.

Na hora de escolher o modelo mais adequado para a residência, Bernardo ressalta a necessidade de avaliar alguns pontos. "Sobre o melhor jardim de inverno para sua casa, é preciso saber o espaço que você tem, inclusive o solo, a iluminação, se as plantas ficarão em um vaso ou diretamente no chão."

Os cuidados essenciais são: boa irrigação; adubação, de acordo com que a espécie da planta precisa; claridade e poda. "É um cultivo normal, a diferença de um jardim de inverno para um jardim fora de casa é, praticamente, a iluminação que você terá no espaço", expõe o especialista.

A arquiteta ensina que, para construir o seu, o ideal é um espaço de, no mínimo, 4m² e um piso adequado, no qual serão feitas bordas, após impermeabilizá-lo, pois será o canteiro onde as espécies serão plantadas. É essencial preencher o solo com substratos para que as plantas cresçam e se mantenham saudáveis. "É possível colocar móveis de áreas externas e decorações para incrementar e dar ainda mais utilidade ao espaço."

Em um espaço home office, a arquiteta Marcela Carneiro montou um jardim de inverno (foto: Marcela Carneiro/Divulgação)

Os especialistas afirmam que o jardim de inverno é, atualmente, uma tendência, pois as pessoas procuram cada vez mais trazer a natureza para perto, além de ser uma boa maneira de purificar o espaço.

Os tipos de plantas

* Para jardins com muita iluminação solar:

- Jade

- Flor de Maio

- Samambaia





* Para jardins com pouca luz solar, conhecidos como meia sombra:

- Zamioculcas

- Jiboia

- Palmeira Leque

