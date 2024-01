Veja como arrumar os cômodos para renovar as energias da casa em 2024

Quando um ano novo se inicia, fazer mudanças em algumas áreas da vida é essencial. Dentro do lar, essa realidade não é diferente. Livrar-se dos excessos e de itens descartáveis ou desnecessários pode ser uma maneira de começar um novo ciclo com o pé direito.

Por isso, é importante avaliar minuciosamente o que é importante para continuar na decoração da casa. De acordo com o arquiteto Diego Aquino, organizar a bagunça nos cômodos é crucial para renovar as energias do ambiente, promovendo uma sensação de frescor e renovação.

"Nos cantos que costumam acumular poeira, limpe as janelas e preste muita atenção aos locais com muita umidade, especialmente durante a época de chuva. Avalie a conexão com cada item antes de descartar. Uma forma criativa e lucrativa é realizar um bazar para a venda dos produtos. Doe, recicle ou descarte o que não é mais necessário", aconselha o profissional.

Nessa busca por uma nova fase, familiares e amigos também são importantes, funcionando como uma mão de obra extra para arrumar aqueles cantos negligenciados ao longo do ano. Segundo Diego, não existe forma mais positiva de começar 2024 se não cuidando, sobretudo, do próprio lar.

Organização nos ambientes

Toda arrumação precisa ter um foco. Na visão do arquiteto Rick Hudson, funcionalidade e organização são estratégias ideais para que todo espaço se torne mais harmônico e, consequentemente, mais estético. "Sempre indico aos meus clientes que qualquer arrumação de ambiente deve começar com uma lista de prioridades: qual cômodo precisa ser organizado primeiro e por quê? Seguir esse passo a passo te permite pensar melhor em cada local e tomar decisões conscientes sobre o processo de organização."

Depois que essa prioridade é definida, é a vez de organizar objetos e móveis. Às vezes, na avaliação do profissional, só ajeitar não resolve, porque existem mais objetos do que o ambiente consegue comportar. Sendo assim, o caminho mais recomendado é fazer uma análise honesta de quais itens devem ou não estar em um determinado espaço.

Perguntas como: "Há quanto tempo eu não utilizo isso?" e "esse objeto realmente cumpre a função para a qual o comprei?" são essenciais para dar continuidade ao projeto de mudança no lar. A partir dessas respostas, o indivíduo começa a entender o que, de fato, deve ou não deve ficar na casa. Após essa separação, organizar os itens que ficarão no lar se torna uma tarefa mais simples.

"Seguindo esse passo a passo, você inevitavelmente irá pensar mais sobre sua rotina e suas tarefas em casa. Na hora de arrumar os objetos, saberá o que precisa ficar mais à mão, o que pode ser guardado em caixas organizadoras e, por fim, o que pode ser guardado para usos esporádicos", recomenda Rick.

Limpando corretamente

Limpar a casa é uma habilidade que precisa de técnica e etapas, segundo o especialista. Para realizar esse serviço, é fundamental ter em mãos objetos de proteção, como luvas, além de produtos adequados para cada tipo de limpeza, já que um produto que limpa porcelanato não necessariamente faz o mesmo com um vidro. Muitas vezes, o resultado esperado não é obtido em razão dessas escolhas, que podem ser feitas incorretamente.

"Para quem é mais tecnológico, itens como aspirador de pó, máquina lava e seca e lava-louças são fundamentais para deixar o trabalho menos cansativo. Para quem gosta da limpeza tradicional, além das vassouras, rodos e espanadores, o mercado oferece, hoje, versões mais funcionais como mops e outros equipamentos que já vem com dispenser de líquidos, cabos alongadores e multifunções", destaca o arquiteto.

Na hora de começar a limpar, Rick descreve uma regra básica que aprendeu quando pequeno: "De cima para baixo e de dentro para fora". Para realizar a organização desejada ao ambiente, é necessário seguir uma sequência para que uma etapa seguinte não estrague a anterior. Começar arrumando os objetos mais altos, limpando o espaço, depois cuidando e organizando os itens.

Conforme você finaliza os itens mais altos, qualquer pó ou sujeira que possa ter caído vai para as áreas mais baixas que serão as próximas na sequência de limpeza. "A última coisa que limpo é o chão e, quando todos os objetos, móveis e demais itens estão devidamente limpos e organizados, é hora de levar a sujeira para fora do cômodo até o local de descarte. Terminada essa etapa, feche a porta e siga para o próximo ambiente", finaliza Rick.