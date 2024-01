Confira os itens indispensáveis para incluir na sua nécessaire e curtir o verão

Por Gabriela Sena*

Praia, piscina, cachoeira ou campo: independentemente do destino nestas férias, você não pode deixar de se cuidar. Em uma estação de alta exposição ao sol, calor e vento, é preciso prestar o dobro de atenção à pele e ao cabelo.

É compreensível que ninguém queira passar esse momento carregando um monte de produtos de um lado para o outro, afinal, o foco é relaxar e se divertir. Por isso, é interessante apostar em uma nécessaire prática e eficiente, contendo todos os produtos essenciais para aproveitar sem abrir mão do autocuidado.

Se você está perdido e não sabe o que precisa levar e o que pode deixar em casa, confira abaixo os itens indispensáveis para curtir o verão com tranquilidade:

Protetor solar

Essencial para a saúde da pele, o protetor solar é o item mais importante em uma nécessaire de verão. Embora o seu uso seja indispensável, na estação mais quente e ensolarada do ano, ele se torna mais necessário do que nunca.

Em meio a tantas opções no mercado, é crucial escolher um produto adequado ao seu tipo de pele, se atentando ao fator de proteção solar (FPS). "Para a maioria das pessoas, um FPS 30 é suficiente, mas se você tem a pele muito clara ou sensível, pode optar por um FPS maior", aconselha a biomédica Camila Mendes.

Além disso, é recomendado tomar uma série de cuidados com a aplicação do produto. "Use o protetor solar de forma generosa em todas as áreas expostas ao sol, incluindo rosto, pescoço, orelhas, braços e pernas. Não se esqueça de áreas mais sensíveis, como lábios, orelhas e couro cabeludo", afirma a especialista. "O ideal é que o protetor solar seja reaplicado a cada duas horas, ou com mais frequência se você estiver suando muito ou entrando na água", continua.

Muitas pessoas optam por não usar protetor solar na praia a fim de obter um bronzeado mais rápido. De acordo com Camila, substituir protetor solar por bronzeador é uma prática prejudicial à saúde da pele. "Se você deseja obter um bronzeado saudável, é recomendado fazer isso gradualmente e com proteção adequada", esclarece.

Hidratantes

Assim como a proteção solar, hidratar a pele é importante durante todo o ano. No entanto, no verão, época em que a pele tende a ficar mais ressecada, vale a pena caprichar na hidratação.

Camila explica a importância de hidratar todas as áreas do corpo, dando atenção às partes mais sensíveis. "As mãos e os pés também podem ficar ressecados e ásperos devido à exposição ao sol e ao uso frequente de calçados abertos. Por isso, é interessante usar um creme hidratante específico para as mãos e pés", afirma.

"Os lábios são uma área sensível e suscetível a ressecamento e rachaduras. Assim, é legal usar um protetor labial com FPS para protegê-los dos raios UV e aplicar um hidratante labial regularmente", completa a especialista.

Mesmo em dias de descanso, carregar os produtos mais importantes na bolsa é essencial para manter a rotina de autocuidado em dia. (foto: awesomecontent/Freepik)

Água termal

Se você exagerou na dose de sol, carregar uma água termal na nécessaire pode ser de grande ajuda. Esse produto consiste em uma água enriquecida com minerais e elementos que podem proporcionar diversos benefícios para a pele. "A água termal possui propriedades calmantes, hidratantes e refrescantes, sendo particularmente útil para acalmar a pele após a exposição solar", conta Camila.

"Ela pode ajudar a aliviar a sensação de queimadura, irritação e vermelhidão causadas pelo sol. Além disso, a água termal também pode ser usada para refrescar a pele durante o dia, especialmente nos momentos mais quentes", complementa.

No entanto, é importante ressaltar que a água termal não oferece proteção contra raios solares. Ela é um complemento para cuidados com a pele e pode ser usada em conjunto com outros produtos hidratantes. A opção de loções calmantes pós-sol também é válida.

Máscara e leave-in

Não é novidade para ninguém que sol, cloro e água do mar podem desbotar e ressecar os fios. No entanto, não é necessário deixar de aproveitar essas experiências por medo de danificar o cabelo. "É importante sim curtir bastante as férias, claro. Mas, ao final do dia, lavar e ter aquele cuidado com a higiene do cabelo é essencial", destaca a terapeuta capilar Edna Braga.

Dessa forma, é muito recomendável incluir uma máscara de hidratação capilar na sua nécessaire. "Mesmo em passeios e viagens mais longas, é possível fazer uma hidratação rápida. Ainda que seja no box do banheiro, já ajuda", aconselha Edna.

Outro item muito indicado para os cabelos no verão é o leave-in. Esses produtos atuam de forma semelhante aos cremes de pentear, mas além de possuírem uma textura bem mais leve, os leave-ins entregam uma quantidade maior de benefícios.

Além de alinhar e hidratar os fios, o leave-in também funciona como protetor térmico. Ele protege os fios tanto das fontes naturais de calor quanto das artificiais, como secadores e chapinhas. Por fim, a terapeuta explica que, atualmente, a maior parte dos leave-ins encontrados no mercado também já possui a função de proteção solar capilar. "O sol tira muita água e o óleo do cabelo, então se for possível adquirir um produto que já venha com esse benefício, é melhor ainda".

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira