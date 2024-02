Make da folia: glitter e cores vibrantes são o segredo para se destacar

Por Tainá Hurtado* e Gabriela Sena*

A maquiagem é fator fundamental na hora de compor uma combinação que transmita a alegria contagiante e a essência do carnaval. Para a maquiadora e beauty influencer Camila Rodrigues (@camilarodriggs), makes com personalidade, criatividade e identidade são o segredo para chamar a atenção. "Não é só colocar alguma coisa de qualquer jeito, é usar algo com que você se identifique, que combine com sua fantasia e com a sua personalidade", afirma.

Escolher bem os acessórios, combinar a roupa com a make e abusar das cores e do brilho é o que vai fazer você se destacar nos bloquinhos. Uma das tendências que se mantêm forte em todos os carnavais é o glitter, que, de acordo com a maquiadora Edna Silva, da Lord Perfumaria, oferece diferentes possibilidades na hora de compor a make. "O glitter pode ser usado em forma de delineado, nas têmporas, abaixo dos olhos, como desenhos e nos lábios", enumera.

As preparações simples da pele e da boca podem funcionar muito bem em contraste com olhos coloridos e chamativos (foto: arquivo pessoal: Camila Rodrigues)

Para Camila, um jeito diferente e estratégico de usar o glitter é concentrá-lo em um só local, sendo a informação principal da make e deixando-a ainda mais marcante. "Uma maquiagem opaca com uma boca de glitter fica incrível para o carnaval", aconselha. Outra possibilidade impactante e fácil de reproduzir é uma pele clean com um foco de glitter no olho.

Mas o glitter não é a única opção. Segundo Camila, para aqueles que não têm tanta prática, lantejoulas e pedrarias são uma ótima possibilidade na hora de incrementar a produção. "Às vezes, você não sabe fazer algo muito elaborado, mas coloca umas pedrinhas e isso faz toda a diferença", afirma. "Transforma uma make."

Essas pedrinhas têm diversas variações de cores, tamanhos e formatos, e podem ser distribuídas de diversas formas no rosto, como nas pálpebras, na lateral ou embaixo dos olhos. Para quem quer se produzir em casa, mas não tem tanto domínio de técnicas, Camila aconselha a busca por referências na internet. Uma coisa, porém, é certa: abuse dos brilhos.

O uso de pedrarias e lantejoulas é sempre uma ótima opção para dar mais brilho e informação para a make de carnaval (foto: Arquivo pessoal: Camila Rodrigues)

Você não precisa ter técnica para se embelezar para a diversão, só é preciso criatividade e identidade na hora de pensar no visual. Para a maquiadora Edna Silva, além de acessórios com pedrarias e lantejoulas, ótimos aliados são o rímel e o blush, que, se usados de forma inteligente, podem ajudar a enriquecer a maquiagem. "Pode apostar em bastante máscaras de cílios para deixar o olhar marcante e com efeito de boneca, o blush vai dar saúde às maçãs do rosto", orienta.

Outra característica obrigatória quando pensamos em carnaval é o uso exacerbado de cores. De acordo com Camila Rodrigues, as maquiagens monocromáticas são uma tendência para esse carnaval. Você pode brincar com as possibilidades de usar uma mesma cor na make, seja ela concentrada nos olhos, seja combinando com o batom. Para ela, cores como laranja, vermelho, amarelo e verde são os acertos para esta época do ano. "Um clássico do carnaval que sempre funciona são cores vibrantes, intensas."

Em maquiagens monocromáticas, a mesma cor é usado para boca, olhos e bochechas. O tom de rosa vibrante dos olhos é o que mais chama a atenção nesta make de carnaval (foto: Fotos: Arquivo pessoal: Camila Rodrigues)

Para durar a folia inteira

Make pronta, vem o desafio: fazer toda essa produção durar. Afinal, ninguém quer passar horas se arrumando e ter o visual destruído na primeira hora de diversão. No carnaval, a brincadeira é garantida e imprevisível, por isso é importante que a maquiagem esteja preparada para todas as aventuras da folia. A dica de Camila é fazer uma cobertura mais fina, adicionar uma cola de blindagem ou uma cola de base no produto, e selar muito bem a pele com pó solto, para que ela fique bonita o dia todo. "Querendo ou não, a gente não tem como controlar o quanto de sol vai estar fazendo, o quanto de atrito a gente vai ter nessa pele", afirma a maquiadora.

Além disso, é fundamental que a pele esteja preparada para receber toda a produção. Além de usar produtos específicos, como um primer de qualidade, é necessário manter uma boa hidratação para que a maquiagem fique bem resistente. "O hidratante facial ajuda a prevenir irritações, melhora a textura e protege de agentes externos, como poluição e clima seco", diz Edna Silva.

Outro passo obrigatório é o uso do protetor solar. Além de ser item indispensável na rotina de skincare diária, no carnaval o produto é essencial, tanto para proteção da pele quanto para evitar marcas de sol indesejadas, no caso do uso de adesivos e pedrarias. "Você pode ter uma linda surpresa ao remover a maquiagem e ver várias marquinhas, porque você bronzeou o rosto todo, menos onde estavam as pedrinhas", alerta Camila.

O carnaval é a época mais contagiante do ano, por isso não se intimide ao extrapolar nos brilhos e nas cores, além de cuidar bem da pele. Crie, inove e aposte na sua personalidade para criar maquiagens únicas e glamourosas e se jogar nos bloquinhos.

*Estagiárias sob a supervisão de Sibele Negromonte