Moda gestante: unir conforto e estilo é o segredo para arrasar com o barrigão

A gravidez é um período de grandes transformações, emocionais e físicas, e pode ser um momento de inquietações, autoconhecimento e confusões. O corpo muda como nunca, e isso pode deixar as mulheres um pouco perdidas na hora de se vestir. A moda é um mecanismo de autoestima, autoconhecimento e confiança e, durante a gravidez, encontrar tudo isso na hora de montar o look também é fundamental.

Encontrar conforto e estilo nas roupas nesse período é crucial, porém, muitas vezes, negligenciado. Afinal, abrigar um serzinho desperta diversos sentimentos e sensações e, às vezes, a emoção é tanta que lembrar de si mesma acaba não sendo prioridade. “O período de gestação costuma ser um momento em que as mulheres tendem a esquecer um pouco de si. Por isso, minha principal orientação é que, mais do que nunca, elas não as abandonem”, afirma a consultora de imagem e estilo Rayana Andrade (@sourayandrade).

Para ela, é imprescindível que as gestantes se conheçam, entendam o seu estilo e não negligenciem o bem-estar ao se vestir. A opções são mais limitadas, mas manter a essência e o estilo não é impossível. Segundo Rayana, acrescentar itens que você sinta representada é um dos segredos. “Opte por peças lisas. Evite estampas nesse período em que tendemos a enjoar de tudo”, completa.

De acordo com a personal stylist e também mãe Carol Fajardo, cores também são a chave para trazer mais confiança e estilo ao visual. “Não existe cor desprovida de sentimento, então ela tem a capacidade de alegrar, animar e também dar segurança para o vestir.”

Para Carol, o armário fica mais reduzido nesse período, e uma forma de dar uma toque a mais é o uso de acessórios, que, depois do nascimento do bebê, devem ser pequenos e em menor quantidade para não machucá-lo. Por isso, use e abuse de brincos, colares e pulseiras para acrescentar um charme naquele look de quase todo dia.

Segundo a personal stylist, um investimento que vai acompanhar toda a gravidez é uma calça jeans para gestantes, que possibilita desde looks informais até combinações de trabalho, por exemplo. Para aquelas que querem que a roupa sirva por mais de nove meses, ela aconselha vestidos transpassados, no estilo wrap dress, garantindo estilo e conforto em uma peça que poderá ser usada após a gestação.

Se jogue nas combinações e possibilidades. Aproveite esse período único para ser você mesma. (foto: Freepik)

Sim para o bem-estar

É fundamental, nesse momento, optar por roupas que deem liberdade e movimento, fáceis de vestir e que não apertem. Pensando nisso, Carol Fajardo aconselha comprar peças em uma numeração maior que a de costume, possibilitando o reajuste após a gravidez. Os tecidos maleáveis, como malha e moletom, sãos os melhores amigos da gestação. “Além de mais confortáveis, as roupas vão se adaptando melhor ao seu tamanho, conforme a barriga cresce”, explica.

Em busca desse conforto, Rayana Andrade compartilha que algumas peças como leggings, pantalonas, vestidos, tênis, rasteirinha e terceiras peças são coringas para as futuras mamães. “Maxicardigãs, camisas alongadas de algodão ou viscose podem ser os grandes aliados das mulheres grávidas.”

A consultora de imagem acredita não haver segredo para achar os looks perfeitos enquanto grávida: basta ser você mesma e priorizar o bem-estar. “A combinação que garantirá estilo, confiança e conforto sempre será aquela que você se sentir bem e bonita, unindo peças confortáveis e soltas àquelas mais refinadas e elaboradas.”

Para esta fase única

Além de todas essas dicas, para quem está disposto a ter investimentos mais altos, hoje já existem milhares de opções de lojas e roupas especializadas para grávidas. Pensando nisso, a Revista separou algumas peças de lojas que buscam trazer conforto, beleza e estilo para as futuras mães.

































*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte