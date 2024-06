Artista Moema Dourado faz exposição no Espaço Oscar Niemeyer

A artista e analista Junguiana Moema Dourado exibe a primeira mostra individual Oratórios de mim no Espaço Oscar Niemeyer. De 8 a 28 de junho, a exposição mergulha na mente da psicóloga e reflete de forma analítica sobre a infância.

Detalhes da peça 'Autoretrato' (foto: Divulgação)

Com curadoria de Rogério Carvalho, as obras abordam algumas feridas emocionais recorrentes, em especial nas memórias da infância. A artista apresenta diversas linguagens em 20 peças, como escultura, desenho, pintura, fotografia, colagem, objeto, vídeo e instalação. Entre os destaques da exposição estão os totens, objetos originalmente vinculados a experiências sagradas em diversas culturas.

A figura feminina como arquétipo de proteção é um símbolo marcante na mostra. Moema se inspirou em uma tia costureira católica que marcou sua infância com a presença de santos, linhas e amor. A partir dessas memórias afetivas, ícones do catolicismo também se fazem presentes na exposição e sugerem uma aproximação com o sagrado.





Serviço





Exposição Oratórios de mim

Abertura dia 8 de junho, a partir das 19h. Visitação até 28 de junho, de terça a sexta das 9h às 18h, e de sábado a domingo das 9h às 17h, no Espaço Oscar Niemeyer. Não indicado para menores de 16 anos. Entrada franca.