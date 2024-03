Unir conforto e estilo é a chave para montar looks para correr

É fato que o conforto e a funcionalidade são as maiores prioridades ao escolher o visual para qualquer atividade física. No entanto, isso não significa que a estética deva ser deixada de lado, visto que também tem sua relevância. "A autoestima importa muito nesse momento. Várias pesquisas já provaram que sentir-se bonito e estiloso faz toda a diferença. Isso faz com que você fique mais confiante e disposto, o que, com certeza, traz aumentos no rendimento", explica a consultora de imagem e estilo Iramara Passos (@iramarapassos.consultoria). Na corrida, um dos exercícios aeróbicos de alta intensidade mais populares no mundo fitness, essa dinâmica não é diferente.

De acordo com a consultora de moda Talitha Oliveira (@talitholiveirasousa), em atividades físicas, a vestimenta é um elemento para contribuir na performance. "Quando a escolha da roupa é feita somente no entendimento da estética, ela pode atrapalhar no desenvolvimento da atividade. Principalmente para quem está começando, entender qual a roupa mais combina com a prática que está exercendo facilitará muito na escolha de certas peças", assegura.

Tons vibrantes e coloridos proporcionam criatividade para o look de corrida e são perfeitos para dias quentes. (foto: Reprodução/Pinterest)



Às vésperas do 64° aniversário de Brasília, celebrado no dia 21 de abril, uma das atividades de comemoração é a Maratona de Brasília, que tem apoio do Correio. Além da preparação física intensiva e dos cuidados rigorosos com alimentação e hidratação, escolher a roupa e os acessórios ideais também faz parte da preparação para a prova. Dessa forma, com auxílio de especialistas, a Revista reuniu dicas e sugestões para criar looks de corrida que combinam estética, conforto e funcionalidade.

Encontrando seu estilo



O passo inicial para selecionar um bom look de corrida é entender que as concepções de estilo e conforto são diferentes para cada indivíduo. "Boa parte das vezes, o que é confortável para um não é confortável para outro. A primeira dica é conhecer o próprio corpo. A escolha da modelagem no seu biotipo é crucial para obter equilíbrio", orienta Talitha.

Os smartwatches ajudam a controlar o tempo, a quilometragem e o ritmo médio da corrida. (foto: Reprodução: Pinterest)



"É essencial usar o que você gosta e o que faz você se sentir bem. Não adianta, por exemplo, querer usar um look de corrida apenas porque está na moda. Tudo precisa fazer sentido para você, afinal, estilo vai muito além de moda. Não existe nada pior do que usar algo que não lhe representa e não lhe faz se senti segura de você mesma", acrescenta Iramara.

Para Talitha, diferenciar-se com consciência é uma dica interessante. "Como exemplo, temos a escolha das cores, que está ligada a cada personalidade individual. Temos também estampas, que têm relação com o estado de espírito, e modelagens diferenciadas, que conferem estilo e conforto para as peças", assegura a especialista.

Acessórios indispensáveis

Com a popularização dessa modalidade, o mercado de itens de corrida cresce cada vez mais. Assim, diversos acessórios úteis podem fazer parte da atividade, agregando funcionalidade e estilo ao visual. Começando pelos tênis, itens protagonistas quando se fala de corrida, é imprescindível que a escolha seja meticulosa. Um bom tênis previne lesões, calos, bolhas e facilita a performance do corredor. Além disso, tem um grande impacto visual. "A escolha do tênis é uma das formas de se diferenciar em um look para a corrida", afirma Talitha. "A moda esportiva vem ampliando os modelos, diferenciando-os por meio de estampas, designs e combinações de cores", acrescenta.

�culos esportivos são grandes aliados para a corrida em dias ensolarados. (foto: Reprodução: Pinterest )



Outros itens indicados para a atividade são os cintos de corrida ou pochetes, que servem para guardar itens-chave para a prova. Para quem pretende levar apenas o celular, as braçadeiras são uma ótima opção. Além disso, temos os smartwatches, relógios digitais que auxiliam o atleta monitorando tempo, distância e frequência cardíaca.

Ajustando-se às condições da prova

Além dos gostos pessoais, o horário, a temperatura e o clima influenciam muito e devem ser considerados na escolha do look para a prova. "No calor, o melhor é usar bermudas e shorts, fugindo de calças compridas. Assim, o corpo respira melhor. Prefira também tecidos com proteção UV", sugere Iramara. "Já no frio, uma jaqueta corta-vento pode ser grande aliada, juntamente com as calças legging em tecidos tecnológicos, que vão ajudar a vencer as temperaturas mais baixas", continua.

A combinação do corta vento com calça legging é ideal para corridas noturnas e em dias frios (foto: Reprodução: Pinterest)



Para corridas diurnas, em horários de muito sol, alguns acessórios também tornam-se necessários. "O uso de viseira e óculos escuros protege o rosto e torna a corrida mais agradável para o corredor", explica Iramara. "Para as mulheres, a escolha de tops com microfibra mais resistente e com modelagem que não marque tanto no sol pode ser uma opção interessante para o dia", completa Talitha.

Combinando a blusa do evento

Kit verde (foto: Divulgação)



Parte do kit para os corredores inscritos da Maratona de Brasília, a camiseta temática da prova conta com quatro opções de cores, a depender da prova a ser disputada: verde, roxo, amarelo e azul. "Para os mais ousados, fica muito legal combinar com peças que repetem os tons da camisa. Pode-se escolher um short laranja e um tênis com detalhes em roxo, por exemplo. Isso pode resultar em um look totalmente harmonioso e criativo", aconselha Iramara. "Já para os mais discretos, combinar a camisa com peças em tons de azul, branco e até mesmo preto superfunciona. Lembrando apenas de repetir o preto em pelo menos duas peças do look", detalha. "Viseira preta com tênis preto, por exemplo, garantem harmonia ao look", finaliza.

Maratona Brasília

Marcada para 21 de abril, data do aniversário da cidade, a Maratona Brasília está com inscrições abertas até 15 de abril. Nesta segunda edição, após 25 anos de pausa, a prova chega ainda mais completa do que a anterior. Ao todo, serão cinco disputas. Os atletas poderão escolher entre: 3km (caminhada), 5km, 10km e 21km, além da corrida principal, com 42km.

Outra novidade são os dois tipos de desafios que surpreenderão os atletas. O primeiro, o Desafio BSB 64 anos, dará oportunidade ao participante de correr uma meia maratona (21km), em 20 de abril, no sábado, e a maratona (42km), de fato, no dia seguinte. O segundo, o Desafio JK, será composto pelo término de duas meia-maratonas (21km + 21km), uma no sábado e outra no domingo. Haverá, portanto, diferentes combinações à escolha dos inscritos. Caso ambas as disputas sejam completadas, os atletas receberão uma terceira medalha.

Kit roxo (foto: Divulgação)

Com realização da Social Prevencionista, o evento conta com a parceria da Secretaria de Esporte e Lazer do GDF, apoio institucional do Correio Braziliense, Clube FM e TV Brasília e tem como apoiadores a Arte Inova, Colégio Marista de Brasília, La Priori, Exame Medicina Diagnóstica e foto oficial do Corre pra Foto.

Nos dias 20 e 21 de abril, a largada ocorrerá às 6h, na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República. O percurso contemplará pontos turísticos da capital, como os palácios da Justiça, do Itamaraty e do Planalto, além do Congresso Nacional. O trajeto ainda passará pelo Eixo Monumental e Eixões, antes de terminar, novamente, em frente ao Museu.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte