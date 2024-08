Treinos ao ar livre: os benefícios de se exercitar em ambientes abertos

A conexão com a natureza e o contato com a luz solar são ótimos para reduzir estresse e ansiedade. - (crédito: Freepik)

É fato que a prática regular de atividades físicas é fundamental para a saúde. O hábito previne doenças crônicas, promove o bem-estar, melhora a qualidade de vida e, claro, mantém o shape em dia. No entanto, nem todos têm acesso ou se sentem à vontade em academias. Alguns até cansam do espaço após algum tempo. Então, por que não considerar a possibilidade de se exercitar ao ar livre, em conexão com a natureza?

Exercitar-se em ambientes abertos não só é uma excelente alternativa para evitar academias lotadas, como também torna a rotina fitness mais prática, pois permite que as atividades sejam realizadas em diferentes locais. "Aqui em Brasília, existem muitos parques e quadras espalhadas por toda a cidade, e dá para escolher o melhor lugar perto da sua residência", afirma a personal trainer Luciana Gusmão.

Outra vantagem de optar por práticas ao ar livre é a variedade de modalidades disponíveis. "Além da corrida, que é uma das atividades favoritas dos brasilienses, temos também as práticas de coletivos, beach tênis, futevôlei e pedais, em que muitas famílias têm o hábito de levar os filhos juntos ", exemplifica a especialista. Com a grande quantidade de possibilidades, fica quase impossível não encontrar algo que agrade.

Além disso tudo, um dos grandes diferenciais das atividades ao ar livre é a potencialização dos benefícios para a saúde mental, que ocorre, em parte, por conta da rica e variada experiência sensorial. "Os sons da natureza e ar fresco são fatores que podem aumentar a sensação de bem-estar e reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse", explica a neuropsicóloga Leninha Wagner.

Com isso, escolher os locais abertos pode ser uma excelente estratégia para combater sintomas de estresse, ansiedade e depressão. "A exposição a ambientes naturais diminui a atividade na amígdala, uma região cerebral associada ao estresse e à resposta ao medo", detalha a especialista. A prática também estimula a liberação de neurotransmissores que são cruciais para a regulação do humor e do bem-estar, promovendo uma sensação de calma e relaxamento.

Os benefícios que o contato com ar puro traz para a mente não param por aí: eles também são responsáveis por tornar os exercícios mais prazerosos e satisfatórios. Segundo Leninha, a natureza reduz a percepção de esforço durante o exercício, uma vez que a atenção é distribuída entre a atividade e as belezas naturais ao redor. "Isso pode aumentar a sensação de bem-estar e reduzir o desconforto físico, tornando a prática mais agradável e sustentada ao longo do tempo", pontua.

Por fim, treinar em ambientes abertos é ótimo para a formação de conexões sociais. "A gente experiencia socializações e melhora nosso humor, aumentando a vitalidade e a energia", garante a personal trainer Luciana Gusmão. A neuropsicóloga Leninha complementa que participar de grupos esportivos ou atividades coletivas ao ar livre pode aumentar a liberação de oxitocina, conhecida como o "hormônio do amor", que promove sentimentos de confiança e ligação entre as pessoas. "Esse fator social pode também atuar como um motivador importante para a regularidade da prática, uma vez que a atividade física se torna uma oportunidade para interações positivas", conclui.

Onde se exercitar

Segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em 2020, o DF lidera o ranking nacional em prática de atividades físicas. O estudo revelou que 46,6% dos adultos brasilienses dedicam, pelo menos, 150 minutos semanais a exercícios, superando todas as demais unidades da federação. Essa marca pode ser explicada, em parte, pela grande variedade de espaços públicos disponíveis para a prática de atividades físicas no quadradinho. Pensando nisso, a Revista preparou uma lista com algumas das melhores opções da cidade para você se exercitar ao ar livre sem gastar nada. Confira:

Eixão do lazer: uma das principais vias de Brasília, fica fechada para veículos aos domingos, das 6h às 18h, e à disposição de quem deseja praticar esportes.

Parque da cidade: oferece uma extensa pista para corridas, caminhadas e ciclismo. O parque também conta com quadras para diversos esportes, incluindo vôlei de praia, beach tênis, futsal e basquete.

Taguaparque: possui 89 hectares de área verde, ciclovias, lagos e outros atrativos. Cativa tanto moradores de Taguatinga quanto pessoas que vivem em outros locais do DF.

Lago Paranoá: para quem deseja praticar modalidades aquáticas, oferece diversas opções. É possível fazer exercícios como natação, vela, remo e stand up paddle.

Ciclovias e ciclofaixas: atualmente, o DF possui uma malha cicloviária de 633 quilômetros, que percorre 28 regiões administrativas. Elas são um excelente local para curtir lazer ou esporte.

Academia sem gastar nada

Você sabia que em Brasília é possível praticar musculação sem precisar enfrentar academias lotadas? Em junho deste ano, foi inaugurada uma academia ao ar livre no Parque da Cidade, oferecendo uma alternativa prática e acessível para quem busca manter a forma. Localizada no Estacionamento 13, próximo ao Nicolândia, a academia conta com uma sala completa de musculação e oferece diversas aulas coletivas, como Yoga, HIIT, Fit Dance e Treinamento Funcional, tudo de forma gratuita.

Para participar, basta baixar o aplicativo Mude-Yoga e Fitness, realizar o cadastro e agendar o horário e a atividade desejada. O espaço funciona de domingo a quinta-feira pela manhã, no fim da tarde e no início da noite. Independentemente do dia ou horário escolhido, sempre há um profissional de educação física disponível para orientar e monitorar os exercícios, garantindo a segurança e a eficácia das atividades.

Paola Santacruz é advogada e, há dois meses, frequenta diariamente a academia do Parque. Para ela, em comparação com as academias convencionais, treinar ao ar livre proporciona ainda mais benefícios. “Eu acho que essa convivência com a natureza, a contemplação das árvores, dos passarinhos e se conectar com sua própria respiração ao ar livre é muito mais benéfico do que ficar em ambientes fechados”, afirma.

Outra coisa que ela adora é o contato com a luz do sol durante os exercícios. Entre as atividades ofertadas, ela pratica musculação, fitdance, funcional e yoga, sendo o fitdance a que mais gosta. “O fitdance me deixa feliz porque quando danço, eu lembro da minha infância. Eu nasci dançando”, relata.

