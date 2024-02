Além da barriga chapada: conheça a técnica de fortalecimento dos músculos

Nos últimos anos, a busca por um abdômen definido e chapado tem sido a meta dos malhadores de plantão. Para alcançar este shape ideal, algumas técnicas e exercícios têm caído na graça de muitas pessoas. Entre elas o vacuum e o LPF (Low Pressure Fitness) se tornaram uma febre no universo fitness. No entanto, é preciso estar atento à forma correta de realizá-los.

De acordo com o professor de educação física Emanuel Victor Gonçalves da Silva, o LPF é uma prática física que combina diferentes posturas com técnicas de respiração em um ambiente de baixa pressão abdominal. O vacuum, em contrapartida, pode se referir à terapia de vácuo, atividade que envolve a aplicação de pressão negativa em parte do corpo para fins diversos.

"Em resumo, enquanto o LPF é uma modalidade de exercício físico, o termo vacuum, geralmente, se refere a uma técnica terapêutica que utiliza pressão negativa. Embora ambas possam ter benefícios para a saúde, são abordagens distintas, com diferentes objetivos e aplicações. Podem ser utilizadas para fortalecer a musculatura do core e promover benefícios para a saúde do assoalho pélvico, pós-parto, incluindo cesariana e edema pós-operatório", explica o profissional.

A depender da finalidade e do tipo de tratamento, a duração recomendada para a realização do vacuum pode ser em sessões curtas, de 15 a 30 minutos. Entretanto, segundo Emanuel, o tempo exato deve ser determinado em consulta com um profissional de saúde qualificado.

Victória começou a realizar a atividade vacuum abdominal depois que entrou na academia (foto: Arquivo pessoal)

As duas modalidades, segundo o especialista, podem ser usadas para diversas finalidades, incluindo estimulação da circulação sanguínea, redução de edema, melhoria da cicatrização de feridas e alívio da pressão em áreas específicas. Os resultados incluem recuperação mais rápida pós-cirúrgica, redução do inchaço e melhoria da circulação local.

Mudança de vida

Em 2018, Victória Moura, 24 anos, resolveu adentrar no universo fitness quando ingressou no curso dos sonhos e virou estudante de medicina. Vendo os desafios que teria na faculdade, ainda mais com a rotina estressante, percebeu que deveria movimentar mais o corpo.

"Medicina é um curso que requer muito estudo e muita dedicação. É necessário saber memorizar grande parte dos conteúdos e, ao ler uma matéria sobre 'exercício e mente', pude analisar a relação entre o exercício físico e a memória a longo prazo, consequentemente, isso me fez querer entrar para o mundo fitness. Atualmente, sou atleta de fisiculturismo, mas, antes, comecei com crossfit", recorda.

Depois de começar na musculação, a jovem conheceu a prática de vacuum por meio de outra atleta. Victória relata que costuma realizar o exercício diariamente, no início da manhã, de estômago vazio e controlando bem a respiração. "É preciso levar em conta que é uma atividade acumulativa, ou seja, é necessário realizá-la diariamente para se beneficiar dos seus efeitos", destaca a jovem.

Até aqui, Victória ressalta que a atividade tem lhe trazido imensos benefícios. Diminuição da linha de circunferência abdominal, além de resultados positivos à digestão e controle na execução de diversos exercícios executados na sala de musculação. "Começar o dia praticando 10 minutos desse exercício mudou a minha vida", finaliza.

Outros benefícios

De acordo com Luiz Vasquez, professor de educação física da Bodytech Brasília, o Low Pressure Fitness é um sistema de treinamento postural e respiratório que utiliza o conhecimento das rotas fáscias para uma maior ativação dos músculos do core, proporcionado aos praticantes a regulação do tônus basal e a normalização da PIA (pressão intra-abdominal).

Muito além das respostas estéticas na faixa abdominal, a prática regular e sistemática promove outros impactos benéficos ao indivíduo. "Melhora das dores na coluna, do funcionamento do intestino, do desempenho esportivo, da prevenção e do auxílio no tratamento de incontinência urinária de esforço (IUE)", detalha Luiz.

A diferença entre ambas as modalidades, na avaliação do profissional, é que o vacuum abdominal é um instrumento respiratório usado para ativar o transverso abdominal. Na ocasião, as posturas exigidas pela atividade são essenciais para um melhor resultado.