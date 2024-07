Equilibrando corpo e mente: a nova onda do pilates na parede

Nos últimos anos, a internet criou inúmeras tendências dentro do universo fitness. Em especial após a pandemia, esse cenário se modificou bastante, já que a maioria das pessoas passou a se exercitar dentro de casa. Ainda que este período tenha passado, outras atividades físicas apareceram para aqueles que continuam desfrutando de várias modalidades no conforto do próprio lar. Entre elas, destaca-se o pilates na parede, uma febre que tem crescido desde o ano passado no TikTok.

A nova onda, claro, surgiu com diversos vídeos publicados na plataforma. Vários deles, inclusive, contam com milhões de visualizações. Segundo Pâmella Carvalho Barreto, fisioterapeuta e especialista em pilates, o formato recente é uma variação de exercícios do Mat Pilates, utilizando a parede como suporte, conhecido também como Wall Pilates.

"Realizar exercícios com o suporte da parede auxilia com a estabilidade e resistência corporal, na qual é possível facilitar ou intensificar os movimentos", afirma a profissional. A prática do pilates traz resultados benéficos à saúde, de acordo com ela. O fortalecimento muscular, alívio de dores, mobilidade, flexibilidade, melhora do condicionamento físico e postura são alguns exemplos citados por Pâmella.

Além disso, o pilates na parede contribui para uma evolução significativa na consciência corporal do indivíduo. O tempo de duração dos exercícios, na avaliação da professora e fisioterapeuta, pode variar a depender dos objetivos pessoais de cada praticante. "Em média uma aula de pilates tem duração de 45 minutos à 1h, caso seja um praticante mais avançado, com um bom nível de condicionamento. O recomendado para iniciantes é de uma a duas vezes por semana."

Pâmella é fisioterapeuta e professora de pilates (foto: Arquivo pessoal)

Evolução pessoal

Foi durante a pandemia, em 2021, que Luiza Rodrigues, 23 anos, conheceu o pilates na parede, depois de ser aconselhada por uma amiga que também praticava a modalidade. Na época, não tinha muitos conhecimentos sobre o tema e tampouco tinha o hábito de se exercitar. No entanto, por estar em casa, decidiu buscar alguma atividade física para manter a sanidade mental.

Desde então, segundo a estudante de moda, a prática não saiu de sua vida. Ao longo deste período, percebeu vários benefícios físicos e estéticos. "O pilates tem me ajudado bastante na flexibilidade e também notei que me ajudou muito no fortalecimento muscular, principalmente na lombar", conta Luiza.

Por ter uma rotina bastante agitada e nem sempre conseguir ir à academia, ela acredita que o pilates na parede foi a melhor escolha. Isso, sobretudo, pela versatilidade dos locais onde a prática pode ser feita, sem necessariamente estar dentro da própria casa. Hoje, a jovem costuma se exercitar de duas a três vezes na semana.

Além disso, ressalta que tem evoluído em relação ao tempo médio das atividades. Atualmente, Luiza tira de 30 a 50 minutos do dia para se dedicar ao pilates na parede. "Não vou negar que os meus exercícios favoritos são o Wall Roll Down e Wallbridge, que me ajudam muito a melhorar a minha força, flexibilidade e postura", acrescenta.

Dicas importantes

Na avaliação do educador físico e personal trainer Matheus Gonçalves, o pilates na parede é uma variação do método tradicional. "Essa abordagem permite que os praticantes trabalhem com o peso do próprio corpo, ajudando a melhorar a postura, o alinhamento e a força muscular. A parede serve como uma resistência adicional e um ponto de apoio", complementa o profissional.

Para aqueles que desejam começar nesta nova empreitada, Matheus afirma que é importante buscar uma avaliação física para garantir que os exercícios são adequados para o seu nível de condicionamento. Usar roupas confortáveis que permitam uma ampla gama de movimentos e manter a respiração controlada durante as atividades também são orientações mencionadas pelo especialista.

"Certifique-se de realizar os movimentos de forma lenta e controlada para evitar lesões. Escute seu corpo e não force além do seu limite. Consulte um profissional de pilates para orientação personalizada e ajustes nos exercícios conforme necessário", finaliza.

De acordo com o especialista, os indivíduos geralmente começam a perceber os efeitos do pilates na parede após 4 a 6 semanas de prática regular. Os primeiros sinais incluem uma melhora na postura, maior flexibilidade e um aumento na força muscular, especialmente no core.

Benefícios

Melhora da postura e alinhamento corporal.

Aumento da força e resistência muscular.

Maior flexibilidade e amplitude de movimento.

Desenvolvimento da estabilidade do core.

Redução de dores nas costas e outras áreas do corpo.

Melhora da coordenação e equilíbrio.

Aumento da consciência corporal.

Melhores exercícios

Wall Roll Down

Wall Squats

Wall Push-Ups

Wall Arm Circles

Wall Leg Lifts

Wall Bridge

Wall Plank

Wall Sit with Leg Lift

Wall Climb