Maquiagens coloridas podem valorizar e realçar a beleza natural dos olhos

Seja para os amantes de cores ousadas, seja para aqueles que preferem tons mais discretos, a maquiagem tem o poder de transformar e realçar a beleza natural de cada pessoa. Saber combinar as cores de sombras, delineadores e batons com o tom dos olhos e da pele é o segredo para criar um look equilibrado e marcante, capaz de impressionar em qualquer ocasião.

Em especial, o destaque dos olhos tem ganhado atenção, com o uso cada vez mais popular de lápis coloridos, sombras ousadas e máscaras de cílios vibrantes de diversas cores, mostrando que o olho preto tradicional não é mais a única opção. Esse fenômeno acompanha a crescente tendência de evidenciar as cores dos olhos, criando looks que vão do sutil ao dramático.

Olhos castanhos: aposte no azul

Os olhos castanhos são os mais comuns e versáteis quando se trata de escolher cores de maquiagem. A maquiadora Carolina Ferreira recomenda tons vibrantes como o verde e o azul para destacar os olhos castanhos. "Essas cores destacam bastante os olhos castanhos, criando um contraste interessante e iluminando o olhar", diz.

A tendência da máscara de cílios azul voltou com tudo (foto: Reprodução/Pinterest)

Dálety Santos, maquiadora especializada em colorimetria, orienta sobre como usar essa cor tão impactante na maquiagem. "Linha d'Água ou delineado com azul royal, máscara de cílios azul marinho e pontos de luz usando pigmentos de cor azul celeste. O monocromático com a escala extensa de subtons são ótimas opções, você pode usar cores de azuis vibrantes, dando contraste com azuis mais claros", ensina.

O tom claro de azul é uma escolha perfeita (foto: Reprodução/Pinterest)

Olhos claros: vinho, a cor do momento

Para quem tem olhos azuis ou verdes, a escolha das cores certas pode transformar completamente o look. Dálety destaca que as cores complementares são fundamentais para destacar os olhos claros. "Para olhos azuis, a cor complementar é o laranja. Então, sombras em tons quentes como marrons, bronze, pêssego, dourado e terracota ajudam a realçar o azul, tornando-o mais vibrante", explica.

Sombras em tons quentes, como marrons, são uma boa opção para olhos claros (foto: Reprodução/Pinterest)

Os tons de vinho e vermelho têm se tornado populares, especialmente para quem deseja criar um look mais ousado e marcante. Carolina destaca que essas cores são ideais para quem tem olhos verdes, pois estão em posições opostas no círculo cromático. "O vinho e os tons de vermelho são ótimas opções quando você quer destacar olhos verdes, pois eles criam um contraste natural e atraente", observa.

A cor do ano caí bem em qualquer estilo de maquiagem (foto: Reprodução/Pinterest)

Dálety observa que esse tom é muito versátil. "Na maquiagem, tons de vermelho podem ser adaptados de todas as formas e, assim, podemos deixá-los mais suaves ou fortes, como bordô, vinho, cobre e rosa queimado. Esses tons trazem um contraste lindo aos olhos", pontua.

Dicas valiosas

Além da cor dos olhos, Dálety destaca a importância da análise da temperatura de pele para a escolha das tonalidades de maquiagem. "A análise de temperatura (quente, frio ou neutro) ajuda a harmonizar o look, equilibrando a maquiagem com as cores dos olhos, do cabelo e da pele", conta.

O azul ilumina o olhar (foto: Reprodução/Pinterest)

A maquiadora colorista explica que em peles com subtons quentes, tons como dourado, laranja e terracota ficam incríveis, enquanto para peles frias, tons como prata, azul e roxo são mais indicados. Já para as peles neutras, a variedade de escolhas é maior, permitindo a combinação de cores quentes e frias com mais liberdade.

Carolina também afirma que o uso de delineadores coloridos e máscaras de cílios é a melhor opção para destacar os olhos e complementar a maquiagem. "Os delineadores coloridos são ótimas opções para quem busca autenticidade, trazendo um ponto de cor e estilo para a maquiagem", acrescenta. Esses delineados podem ser usados para destacar os olhos sem a necessidade de uma maquiagem pesada, mantendo a simplicidade e o estilo ao mesmo tempo.

Embora as cores ousadas estejam em alta, o segredo é saber aplicá-las de maneira equilibrada. Carolina recomenda técnicas simples para não sobrecarregar o visual ao usar sombras vibrantes: "Uma dica eficaz é umedecer a sombra com algum fixador ou até mesmo com água. Assim, ela fica mais fácil de espalhar, trazendo um olhar mais leve e esfumado". Essa técnica ajuda a suavizar a cor e a evitar um look muito pesado.

Os tons quentes ajudam a realçar o azul dos olhos (foto: Reprodução/Pinterest)

O batom também é um aliado poderoso para complementar a maquiagem dos olhos. Para Carolina, o bom batom vermelho é sempre uma escolha certeira para realçar a maquiagem e trazer um ponto de cor ao visual. "Um bom vermelho nunca sai de moda e é uma ótima escolha para realçar a make e trazer um ponto de cor que complementa o olhar", conclui.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte