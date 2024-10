Anjos da guarda: o que são os seres nas religiões e como funciona a proteção

Para religiões judaico-cristãs, anjos da guarda são seres protetores enviados por Deus para guardar e guiar pessoas, grupos ou nações. Na cultura popular, eles geralmente são representados com asas, aureolas e rodeados por luminosidade.

Zoroastrismo

De acordo com que diz o zoroastrismo, os fravaxi são espíritos guardiães de cada indivíduo, esteja ele vivo, morto ou mesmo se ele ainda não tenha nascido. As almas (urvan) desses espíritos são enviadas ao mundo material para lutar entre o bem e o mal.

Quando retorna ao fravaxi, a urvan traz consigo experiências do mundo material e, assim, pode ajudar a próxima geração na luta do bem contra o mal.

Judaísmo

Cristianismo

Na Bíblia do Novo Testamento, anjos são intermediários entre Deus e a humanidade, protegendo cada fiel individualmente e também comunidades.

Embora eles sejam seres espirituais e não tenham corpo ou asas como costumam ser representados, há santos católicos que relataram ter visto, sonhado ou até mesmo interagido com anjos da guarda.

Anglicanismo

Segundo a crença ortodoxa, todo ser humano tem um anjo que tem contato direto com Deus, que é considerado amigo e protetor. Esse ser, um "protótipo celestial do homem", protege o fiel do mal ao enviar bons pensamentos, como se fosse um "parente espiritual".

