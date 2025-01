Esperança em cada cor: escolha o tom certo para esperar 2025

Enfim, é quase 2025. Todo mundo, certamente, tem metas e expectativas para o ano que virá. Dinheiro, amor, paz ou sucesso na profissão, muitos esperam pelas boas novas que surgirão assim que 2024 acabar. E com essa busca, os supersticiosos de plantão se arrumam no dia 31 com o melhor look possível. De preferência, claro, com as cores que trazem algum significado especial.

De acordo com o stylist Roberto Schiavinato, as cores vêm junto com a crença de cada pessoa, deixando uma virada de ano mais leve e esperançosa. "Além das cores serem simbólicas, elas ajudam a expressar o estilo pessoal na festa de réveillon", acrescenta. É uma tradição baseada na fé de que as cores influenciam emoções e energias.

A ideia, segundo o especialista, é que vestindo uma cor específica na virada, atraia-se a energia que aquele tom representa para o novo ano. "O amarelo ouro regerá 2025, cada signo astrológico pode receber tonalidades que realçam as suas experiências, considerando a combinação dos estudos da numerologia e da terapia das cores", finaliza.

Pensando nisso, a Revista do Correio decidiu preparar looks especiais para a virada. Com o branco, a tranquilidade e paz que muitas esperam, enquanto o verde sugere esperança e renovação. O azul traz consigo novas ideias, equilíbrio emocional e vibrações positivas.

Editorial de Ano Novo Revista do Correio (foto: Mariana Campos)

Nina veste:

Blusa linho verde Dille, da Colcci (R$ 238)

Calça linho verde Dille, da Colcci (R$ 437)

Colar e brinco, da Zinc (R$ 169,90)

Carteira dourada, da Zinc (R$ 369,90)

Sandália feminina básica, da Colcci (R$ 235)

David veste:

Camisa linho manga longa, da Forum (R$ 586)

Bermuda linho azul, da Forum (R$ 437)

Tenis Forum Low, collab com a Adidas (R$ 799,99)

Editorial de Ano Novo Revista do Correio (foto: Mariana Campos)

Nina veste:

Brinco, da Zinc (R$ 89,90)

Óculos, da Zinc (R$ 220,90)

Bolsa, da Zinc (R$ 249,90)

Look azul, da Zinc (R$ 459,90)

Sandália feminina básica, da Colcci (R$ 235)

David veste:

Camiseta Savannah Cerrado amarelo, da Dane-se (R$ 218)

Camisa over linho Onça Cerrado, da Dane-se (R$ 548)

Calça linho Onça Cerrado, da Dane-se (R$ 598)

Óculos Rever Beta amarelo, da Dane-se (R$ 628)

Tênis esportivo Nylon Variante, da Colcci (R$ 200)

Editorial de Ano Novo Revista do Correio (foto: Mariana Campos)

Nina veste:

Blusa amarela, da Lez a Lez (R$ 249,90)

Calça Pantalona estampada, da Lez a Lez (R$ 549,90)

Cinto, da Lez a Lez (R$ 99,90)

Bracelete, da Zinc (R$ 129,90)

Brinco, da Zinc (R$ 220,90)

Sandália Mule, da Lez a Lez (R$ 449,90)

David veste:

Camisa linho manga longa Musgo, da Dane-se (R$ 428)

Short linho Musgo, da Dane-se (R$ 318)

Lenço Salvà estampado, da Dane-se (R$ 168)

Sandália Linus Baunilha, da Dane-se (R$ 188)

Editorial de Ano Novo Revista do Correio (foto: Mariana Campos)

Nina veste:

Vestido Paetê Off Shell, da Colcci (R$ 1,930)

Colar, da Zinc (R$ 179,90)

Brinco, da Zinc (R$ 149,90)

David veste:

Camisa linho Branco, da Colcci (R$ 659)

Calça Sarja Ballon Branco, da Colcci (R$ 249)

Colar David Versace, da Zinc (R$ 110)

Tenis Forum Low, collab com a Adidas (R$ 799,99)

Modelos:

Marina Assis (@_ninaassis) e David Maloba (@d_malobs)

Agradecimentos:

Roberto Schiavinato (@robertoschiavinato), stylist do editorial

Scouting, 3 Models Agency (@3modelsagency)

Shopping Casapark

Loja Bazzi Móveis (@bazzimoveis), do Casapark

Alexandre Viana Studio Hair (@alexandrevianastudiohair), do ParkShopping

Lojas parceiras: Dane-se (@usedane_se), Zinc (@zinccomplements), Lez a Lez (@lezalezparkbsb), Forum (@forumbsb), Colcci (@colccipksbsb)