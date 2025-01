Um toque de personalidade! Saiba como os lenços podem agregar ao look

Os acessórios, como todos sabem, proporcionam um tempero a mais aos looks. Brincos, anéis, relógios e muitos outros. Elementos que, de fato, elevam qualquer visual, desde o chique até o casual. Entretanto, é certo de que existe por aí um item que tem feito um sucesso e tanto. Entre os jovens, principalmente, ele é sucesso por onde passa. Os populares lenços, resgatados do passado, são a febre do momento.

Seja para diferenciar o look, seja para mostrar a individualidade, não importa o motivo, eles estão presentes no dia a dia de muitas pessoas. De acordo com o produtor de moda Fernando Lackman, os lenços ficam bem amarrados na cabeça, no pescoço, na cintura ou, simplesmente, na alça da bolsa. "Um lenço pode ser o detalhe que enaltece qualquer look ou visual", afirma o profissional.

Diante da busca por algo que incremente e grite personalidade, os jovens enxergam no uso de acessórios uma ótima possibilidade de mostrar estilo e pertencimento. Na avaliação de Fernando, seguir tendências não é tão importante, mas estar em unidade com o grupo ao qual possui afeto é fundamental para que a identidade seja valorizada.

"O lenço tem esse papel de fazer com que as pessoas representem imagens fortes. Há quem diga que são utilitários e até funcionais. Podem ser vistos como itens que denominam grupos que seguem uma inclinação roqueira ou country, visto que nomes como Jimi Hendrix e Janis Joplin usaram muito no auge de suas carreiras musicais", completa.

Além de apresentações musicais, eles são muito usados pelo público feminino, até mesmo em formato de blusinha. Segundo o produtor de moda, essa é uma solução para quem deseja ter um look diferente, afinal, serve como uma peça que pode mostrar a individualidade de estilo a partir da estampa escolhida. Contudo, também é uma alternativa confortável e deixa o corpo mais livre e fresco.

Leia também: Esperança em cada cor: escolha o tom certo para esperar 2025

Cultura e história

Pensar na utilização dos lenços é imaginar sua importância histórica e cultural, sobretudo em momentos cruciais na música e na política. A designer de moda Krystie Ribeiro Lima ressalta que, nas décadas de 1970 e 1980, o movimento Hippie, com sua estética rebelde, popularizou o uso de lenços como faixas para a cabeça. "Artistas como Janis Joplin e Jimi Hendrix trouxeram o lenço para o mainstream. Nos anos 1980, temos Axl Rose e Jon Bon Jovi como ícones do uso de bandanas", lembra.

Tempos depois, é inevitável citar a cultura hip-hop dentro desse ecossistema. Um dos grandes ícones do gênero, Tupac Shakur, trouxe o uso dos lenços de volta às tendências. O artista, em particular, imortalizou o uso de bandanas amarradas na cabeça. De acordo com a designer de moda, o período também viu o resgate do uso do durag, um tipo de cobertura capilar usada por pessoas negras para ajudar a proteger os cabelos e manter a textura ondulada, um acessório que se tornou símbolo de resistência e identidade cultural.

No Brasil, o rap e o hip-hop também adotaram esses acessórios, com artistas, como Sabotage e Racionais MC's incorporando lenços em seus visuais. Hoje celebridades e influenciadores das redes sociais continuam a usar lenços, revisitando momentos importantes da história da moda e da cultura musical, inspirando as novas gerações.

Para quem deseja entrar dentro desse universo, é necessário usar o acessório de forma criativa e inovadora. "Adicionar lenços ao vestuário é uma maneira fantástica de celebrar a diversidade cultural e adicionar um toque pessoal e criativo ao look diário. Vamos explorar algumas maneiras de usar lenços de forma criativa, combinando cores, estampas e diferentes amarrações para destacar seu estilo único", finaliza Krystie.

Leia também: Look com bota: veja o que está em alta nas botas femininas

Formas de usar

Os lenços são peças versáteis que podem ser facilmente integradas aos looks cotidianos:

— No pescoço: drapeado ou amarrado, adicione um toque de sofisticação. No Brasil, o uso de lenços no pescoço é comum em estilos como o Boho e o sertanejo.

— Nos cabelos: como faixa de cabeça ou enfeitando um rabo de cavalo, traz frescor e estilo.

— Na bolsa: amarrado na alça, confere personalidade ao acessório. Essa prática é popular entre influenciadoras de moda brasileiras.

— No pulso: como pulseira, adiciona um detalhe interessante ao visual.

- Cinto: envolvendo a cintura de jeans ou saias, cria um ar boêmio. Essa tendência é vista em festas e festivais.

— Chapéus: enrole um lenço ao redor da base de um chapéu Fedora ou Panamá, dando um nó lateral ou traseiro, para adicionar um toque de cor e estilo.

— Bonés: amarre um lenço pequeno ao redor da parte traseira de um boné, deixando as pontas soltas para um visual casual e descolado.

Combinações de cores

— Tons neutros com cores vibrantes: um lenço de cor vibrante como vermelho, amarelo ou azul royal pode ser usado para adicionar um ponto focal a um look de tons neutros (preto, branco, cinza ou bege). Por exemplo, um lenço vermelho amarrado no pescoço com uma roupa preta cria um contraste sofisticado.

— Combinações monocromáticas: usar um lenço na mesma paleta de cores da roupa cria uma aparência elegante e coesa. Um lenço verde esmeralda com um vestido verde claro, por exemplo, adiciona profundidade ao look.

— Cores complementares: misturar cores que se complementam pode ser visualmente atraente. Um lenço laranja com uma blusa azul, ou um lenço roxo com uma camiseta amarela, cria um efeito vibrante e harmonioso.

— Mix de estampas: não tenha medo de misturar estampas. Um lenço floral pode complementar uma blusa listrada se as cores das estampas se harmonizarem. Combine um lenço de bolinhas com uma saia de listras, mantendo a mesma paleta de cores para evitar um visual sobrecarregado.