Stylist goiana estreia na New York Fashion Week com joias inovadoras

A estilista Eleonora Hsiung, do atelier de mesmo nome localizado em Goiânia, está se preparando para um marco histórico na sua carreira. Pela primeira vez, suas joias e acessórios, conhecidos pela criatividade disruptiva e autenticidade, estarão na New York Fashion Week (NYFW), um dos eventos mais prestigiados da moda mundial. O desfile acontecerá no icônico Sony Hall, na Times Square, no próximo sábado, 8 de fevereiro, e irá compor a coleção Frame of Freedom, da marca Kennzai, da estilista Bel Zaiden, também goiana, mas radicada nos Estados Unidos. Essa participação coloca a moda feita em Goiás, nossos vizinhos, no radar global.

A coleção Frame of Freedom foi pensada para celebrar a relação entre estrutura e fluidez, refletindo temas, como a liberdade e a transformação. O ateliê de Eleonora Hsiung, situado em Goiânia, criou peças únicas, como brincos, colares, anéis, acessórios de cabeça e uma armadura especialmente desenhada para a coleção. "Neste dia, a moda será mais do que roupas e acessórios; será um manifesto criativo, onde arte, liberdade e criatividade disruptiva se encontram no palco da maior semana de moda do mundo", afirma Eleonora.

Os croquis são o começo da criação dos brincos, colares, anéis, acessórios de mão e cabeça, além de uma armadura para compor a coleção Frame of Freedom (foto: Arquivo pessoal )

Para a estilista Bel Zaiden, a colaboração com Eleonora traz uma nova dimensão à sua coleção, explorando a interação entre arte, moda e design inovador. "A coleção Frame of Freedom é um manifesto criativo que celebra a independência feminina e o poder da expressão individual", define Zaiden.

Criação

A inspiração por trás da coleção vem do trabalho da artista Aida Mahmudova, do Azerbaijão, país localizado entre a Europa e a Ásia, especialmente da exposição Room vith a view, que explora questões de espaço, confinamento e transição. O conceito de "liminality" — termo cunhado pelo antropólogo Van Gennep que descreve estados de transição — foi central para a criação das peças.

A abordagem permitiu ao Atelier Eleonora Hsiung criar peças autorais, utilizando materiais e formas que conectam arquitetura, moda e poesia visual (foto: Arquivo pessoal )

Na obra de Aida, esses temas de transição, mudança e confinamento se traduzem por meio de imagens introspectivas e camadas de narrativa que questionam o espaço e a liberdade. "Fazer parte de uma narrativa tão rica foi uma oportunidade de beber de duas fontes criativas: o trabalho de Bel Zaiden e o universo reflexivo de Aida Mahmudova", diz Eleonora. "O conceito de liminality abriu um caminho para explorar estados de transformação e liberdade, resultando em peças que dialogam diretamente com a essência da Kennzai."

Essa abordagem criativa permitiu ao atelier Eleonora Hsiung criar acessórios que conectam arquitetura, moda e poesia visual, explorando a fluidez e o ousado DNA da marca Kennzai. As peças são um reflexo da estética arquitetônica da coleção e, ao mesmo tempo, trazem o estilo único e inconformista da designer goiana.

Passo importante

Ao longo dos anos, o Atelier Eleonora Hsiung se consolidou como uma referência de originalidade e inovação, com suas criações ganhando espaço entre celebridades e influenciadores. Entre os nomes que já usaram seus acessórios estão Gisele Bündchen, Iggy Pop, Ivete Sangalo, Mariana Ximenes, Costanza Pascolato e Anitta. "Essa participação na NYFW é mais um marco que reafirma o compromisso do atelier em levar o design brasileiro e goiano para o cenário global", conclui Eleonora.

A participação na New York Fashion Week representa um grande passo na estratégia de internacionalização do atelier. Para Hsiung, essa é uma oportunidade de levar o design brasileiro ao público global e reafirmar sua posição no mercado de acessórios e joias contemporâneas. "A nossa nova coleção reflete a linguagem arquitetônica, a estética fluida da Kennzai e o nosso DNA ousado e inconformista", acredita.

O ateliê está localizado em Goiânia desde sua criação, em 2010 (foto: Arquivo pessoal )

Desde sua fundação em 2010, o atelier tem sido referência no mercado de acessórios, destacando-se pela excelência artesanal e pela originalidade de suas criações. A marca ganhou notoriedade com participações de destaque na São Paulo Fashion Week, onde colaborou com marcas e estilistas renomados, como Melissa, Helô Rocha, Walério Araújo, Acquastudio, Juliana Jabour e Lenny Niemeyer.

A colaboração com Bel Zaiden não é apenas sobre moda; ela é uma celebração de arte e expressão. A coleção Frame of Freedom busca explorar o equilíbrio entre forma, função e emoção, fazendo da passarela um palco no qual a moda se encontra com a arte. "A parceria com o atelier Eleonora Hsiung acrescenta uma dimensão simbólica e sofisticada às minhas criações", analisa Bel. "Ela traduz o conceito da liberdade e da independência feminina de uma forma única e poderosa."

Para Eleonora, esse é apenas o começo de uma jornada que vai levar a moda brasileira a novos horizontes internacionais.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte