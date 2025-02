Postura e força em movimento: o treinamento elegante do balé fitness

Durante as aulas, a maioria dos exercícios são realizadas nas barras e no chão - (crédito: Reprodução/ Arquivo Pessoal )

Uma combinação dos fundamentos do balé clássico com exercícios funcionais que geram um maior fortalecimento muscular, equilíbrio e resistência, o balé ftness tem se tornado uma excelente alternativa para aqueles que buscam uma atividade física mais dinâmica, diferente da monotonia encontrada em exercícios de musculação, por exemplo.

Idealizada pela ex-bailarina Betina Dantas, a modalidade se tornou xodó entre celebridades. Em uma publicação feita nas redes sociais por Ingrid Guimarães, a atriz, junto com Taís Araújo e Lázaro Ramos, aparece se esforçando durante uma aula. "Todo mundo topou fazer a aula de balé fitness achando que era um balezinho fácil. Acabou assim… sem chance de pegar um sapato no chão no dia seguinte", publicou.

A modalidade faz parte da rotina de treinos de vários famosos, como Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães (foto: Reprodução / Instagram)

Pode ser praticada desde a juventude até a terceira idade, por conta da estabilidade e do baixo impacto que a modalidade proporciona, com aulas adaptadas de acordo com as necessidades de cada um. "A partir dos 12 anos, é liberado. As aulas não são niveladas. Tem aluna avançada e iniciante na mesma turma, cada aluna faz da melhor maneira que consiga acompanhar o treino", explica Flávio Hauila, o único master licenciado pelo método oficial em Brasília, instrutor e proprietário do Hauila Studio.

Como funciona

As aulas funcionam como um treino com movimentos que mesclam os passos do balé clássico com exercícios funcionais, como abdominais, flexões e agachamentos. É usado apenas o próprio peso corporal e com foco no número de repetições.

Com a dinâmica e a intensidade, uma aula, geralmente, dura por volta de 60 minutos e pode queimar cerca de 600 calorias, dependendo do condicionamento físico do praticante e da intensidade com que ele realiza a atividade. O diferencial é que não exige roupas e equipamentos específicos — os alunos podem usar as peças de treino e meias, priorizando o conforto.

Segundo o instrutor, os principais erros cometidos durante as aulas, como postura inadequada, excesso de tensão no corpo, falta de controle dos movimentos e alongamento, são corrigidos e aperfeiçoados com a prática do treino.

Benefícios

- Trabalha vários grupos musculares de uma vez.

- Melhora a postura.

- Gera estímulos mentais (o aluno precisa memorizar o número de repetições, o nome e a execução dos exercícios).

- Proporciona intenso trabalho cardiovascular e alto gasto calórico.

- Oferece resistência física e muscular.

- Desenvolve flexibilidade e coordenação motora.

- Tem baixo risco de lesão.

Balé clássico x balé fitness

De acordo com Flávio Hauila, o balé fitness e o clássico compartilham movimentos e alguns princípios, mas os objetivos e a metodologia são diferentes. "O fitness é mais focado no condicionamento físico, no fortalecimento muscular, na resistência e na definição corporal. Já o balé clássico é muito mais voltado a técnica e performance artística", afirma o instrutor. É importante ressaltar que, mesmo com a técnica e a prática constante, o aluno não se tornará bailarino, já que a modalidade fitness não substitui a prática do balé.

Flávio se dedica ao balé fitness há três anos (foto: Arquivo pessoal )

Eu, repórter

Foi uma experiência surpreendente, já que não imaginava que queimava tanta caloria em tão pouco tempo. Cheguei lá pensando que não iria dar conta, por não ter contato com o balé há muitos anos, mas fui pega de surpresa. O Hauila Studio é o primeiro espaço especializado e dedicado à modalidade no Distrito Federal e oferece uma aula quase particular, já que a capacidade atendida por Flávio, o professor, é de cerca de seis alunas por aula.

Logo no início, é exigido que você mantenha as costas retas e o abdômen firme para realizar os exercícios com a execução correta. Dividida em blocos, a aula conta com séries de exercícios inspirados nas posições e nas posturas do balé clássico, e teve duração de cerca de 60 minutos, que passaram voando.

Pode ser praticado todos os dias, sendo que, em cada aula, há um foco diferente. Por exemplo, na aula em que participei, o foco foi em exercícios para glúteos e outros de flexões, além de movimentos com apoio na barra. Para finalizar, as últimas repetições de cada bloco eram seguidas de um tempo em isometria.

Senti vários músculos sendo estimulados de uma vez, até mesmo aqueles que eu nem imaginava que poderiam ser trabalhados. Quem acha que é fácil deve fazer uma aula experimental para sentir na pele o que é o balé fitness. Todas as pessoas que se interessam por exercícios mais dinâmicos ou pela dança se surpreenderão positivamente e tomarão gosto pela modalidade.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte