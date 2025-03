Não planejou a fantasia? Aposte nos acessórios e improvise com criatividade

Bloco da favorita anima o pré-carnaval no centro do Rio de Janeiro - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O carnaval chegou e nem todo mundo se planejou com antecedência para a folia. Se você decidiu de última hora que vai cair na festa, não se preocupe! Com algumas peças coringa e muita criatividade, é possível montar um look confortável, estiloso e cheio de energia para aproveitar os blocos sem complicação.

Como o carnaval ocorre em pleno verão, apostar em roupas leves e confortáveis é essencial. "Os shorts de cintura alta, os bodies e os tops cropped são ótimas escolhas, pois são frescos e combinam facilmente com outras peças", destaca Mariana Souza, consultora de moda. Além disso, ela conta que vestidos soltinhos e saias de tule podem ser aliados para criar um visual festivo e descomplicado.

Outra peça indispensável é o maiô ou biquíni, que, com materiais e cortes mais aderentes ao corpo, são uma boa opção. "Eles podem ser usados como body e combinados com shorts ou saias, trazendo um toque de praticidade e frescor. Podemos combinar o biquíni com uma peça de baixo mais neutra e deixá-lo ser o ponto perfeito do look", explica a stylist Camila Martins.

Cores e brilho

Para quem gosta de ousar, a festividade é a oportunidade perfeita para apostar em looks extravagantes. Fantasias criativas, capas brilhantes, franjas coloridas e peças com penas ou plumas podem transformar qualquer produção em um verdadeiro espetáculo. "Tons como amarelo, pink, azul e verde neon são tendências e trazem alegria para a produção. Metalizado e paetê são apostas certeiras para quem quer se destacar na multidão."

Combinar diferentes texturas e estampas também pode criar um efeito visual único e cheio de atitude. "O importante é se divertir e expressar sua personalidade sem medo", afirma Camila Martins.

Conforto

Mariana comenta que os acessórios também fazem toda a diferença. Tiaras temáticas, óculos coloridos e pochetes são itens que, além de complementarem o visual, garantem praticidade na hora de carregar documentos e celular. "Todos esses itens são fáceis de encontrar e podem incrementar o look. Pochetes são mais seguras que bolsas nessas ocasiões, por isso invista nelas", recomenda.

Por fim, independentemente do look escolhido, o conforto nos pés é fundamental. Camila Martins indica sandálias rasteiras, tênis ou papetes, que garantem mais estabilidade e evitam dores depois de horas de folia. "Evite saltos altos ou sapatos novos que possam machucar. O ideal é optar por algo que já esteja testado e confortável", sugere.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

