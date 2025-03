Passagens misteriosas: ambientes mimetizados são um sucesso na decoração

É possível personalizar com materiais que combinem com a decoração ou optar por soluções prontas - (crédito: Juriá Arquitetura/Divulgação)

Quem nunca assistiu aos filmes do Batman e desejou ter uma passagem secreta dentro de casa? Aquele lugar que, vez ou outra, pode-se entrar para esquecer do mundo lá fora ou aproveitar os itens que estão escondidos nesse espaço. Nos projetos de interiores, acredite, isso é possível. Talvez não como uma batcaverna, claro, mas de um jeito também peculiar. Os ambientes mimetizados, especialmente as portas, são um sucesso na decoração.

Na arquitetura, mimetizar é uma técnica que consiste em camuflar elementos dentro do lar, para que não se tenha uma percepção direta deles no espaço. De acordo com o arquiteto Rick Hudson, sócio-fundador da HC Arquitetura e youtuber no canal Design Meu, os exemplos mais comuns desse método em projetos são as portas e os armários disfarçados de painéis.

"Para se valer dessa técnica, é importante definir algum material cuja cor ou textura consiga criar essa ilusão de continuidade, como os painéis ripados. Devido a sua textura de alto e baixo relevo, é possível mimetizar nesses painéis portas de acesso, nichos para equipamentos e até mesmo armários embutidos", detalha o profissional.

Além disso, é importante ter em mente que determinados materiais podem se encaixar ainda melhor nesse tipo de decoração. "Madeiras com veios regulares, desenhos com linhas verticais ou horizontais, e até mesmo imagens com muita informação tendendo para o maximalismo, são ótimas opções para criar a ilusão de continuidade", completa. Materiais reflexivos, como espelhos, também auxiliam nesse tipo de composição, já que a imagem refletida no espelho acaba confundindo nossa visão para possíveis emendas.

Na avaliação de Rick, muitas pessoas têm adotado esse tipo de recurso na decoração porque ele é extremamente funcional e permite que o mesmo objeto possa ter variadas funções no ambiente. Essa solução é exatamente direcionada para espaços pequenos como apartamentos, estúdios e lojas em que cada metro quadrado faz diferença.

Versatilidade e elegância

Para a designer de interiores Aline Silva, as portas mimetizadas vão muito além de uma simples passagem — elas acrescentam um toque de sofisticação e modernidade ao lar. "O grande charme desse tipo de porta é que ela se integra perfeitamente ao ambiente, criando um visual contínuo e limpo. Em vez de ser um ponto de interrupção no design, ela 'desaparece' na decoração, tornando os espaços mais elegantes e organizados", explica.

Consideradas versáteis, podem ser utilizadas para ocultar áreas como despensas, lavabos ou home offices, mantendo a estética clean. Além de funcionais, essas portas transmitem exclusividade, pois são feitas sob medida e permitem personalização completa de acabamentos, valorizando o projeto com modernidade e elegância.

O primeiro passo para entrar nesse universo, segundo a especialista, é entender que essas soluções vão além do charme misterioso, são práticas para otimizar espaços, garantir privacidade e criar áreas ocultas para armazenamento ou ambientes exclusivos. Comece definindo sua finalidade, como "esconder" um home office ou uma despensa. Use métodos de camuflagem como painéis, estantes móveis ou portas push-to-open. A tecnologia ajuda com sistemas automatizados e dobradiças ocultas, tornando tudo mais funcional", finaliza.

É possível personalizar com materiais que combinem com a decoração ou optar por soluções prontas, como móveis com compartimentos secretos. Na visão de Aline, é importante consultar um profissional que possa garantir projetos sob medida. Essas passagens unem estética, criatividade e funcionalidade, trazendo um toque exclusivo ao lar.

Leia também: Funcionalidade e estética: como acertar na escolha de cortinas para casa

Dicas de camuflagens

Sala de Estar ou TV

• Esconder um bar ou uma adega atrás de uma estante.

• Criar um acesso discreto para um escritório ou uma sala de jogos.

Cozinha

• Disfarçar uma despensa com uma porta camuflada em painéis.

• Ocultar a área de serviço com uma porta deslizante.

Quarto

• Criar um closet secreto atrás de um painel ou espelho.

• Esconder um cofre ou espaço para objetos de valor.

Banheiro ou lavabo

• Camuflar lavabos em áreas sociais para maior privacidade.

• Ocultar armários embutidos para produtos de higiene e toalhas.

Home office

• Disfarçar o escritório em ambientes integrados com portas de correr.

• Criar um espaço de trabalho oculto em apartamentos compactos.

Corredores ou áreas de Circulação

• Aproveitar nichos para criar portas secretas para depósitos.

• Esconder um quarto de hóspedes ou uma sala de leitura reservada.

Garagem ou área de Serviço

• Ocultar depósitos para ferramentas e itens de limpeza.

• Criar uma passagem discreta entre a garagem e a casa principal.

Fonte: Designer de interiores Aline Silva, da Interioras Design