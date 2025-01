Paixão com personalidade! Vermelho-cereja é destaque na decoração

No quarto, é possível colocar o vermelho cereja em elementos e na parede - (crédito: Reprodução/ Sonhar e morar)

Uma decoração com personalidade requer estilo próprio. Pela casa, as histórias de quem mora ali e os detalhes são o que transforma o lar em um espaço aconchegante e único. Muito além dos elementos que fazem parte desse ambiente, as cores têm um papel importante na busca pelo conforto e singularidade. Em 2025, o vermelho-cereja promete ser uma das tendências especiais nos projetos interiores.

Idealizar a casa com suas particularidades não é uma tarefa fácil. Reunir em um só lugar os gostos de uma vida inteira necessita de planejamento e prioridades. Durante essa jornada, é normal se apaixonar por outros caminhos e minuciosidades. Nos últimos tempos, transitar entre as diversas preferências de cores virou algo natural para aqueles que desejam expressar da melhor maneira suas emoções. De acordo com o arquiteto Rick Hudson, o vermelho-cereja é uma cor que evoca força e maturidade por conta de sua intensidade.

"É o tipo de tom para pessoas que se sentem seguras com a cor e querem causar um grande impacto na decoração. Ele vai muito bem em ambientes menores como lavabos, corredores e halls, que são áreas de pouca permanência na casa e que muitas vezes pedem uma decoração mais ousada e diferenciada", afirma o profissional. É possível, também, incluí-lo em elementos menores como almofadas, mantas, quadros e adornos, por serem peças de fácil mobilidade facilitam uma alteração futura quando a necessidade do cliente por uma nova decoração vier.

O vermelho-cereja, segundo Rick, é uma variação do vermelho que contém pigmento azul em sua composição, o que lhe confere esse tom mais profundo e intenso. "Transmite muita maturidade e até mesmo um toque de sensualidade deixando o ambiente mais 'adulto' e com menos ares infantis. Como todo tom avermelhado, o ambiente pode trazer sensação de calor, expansão e principalmente sofisticação se combinado, por exemplo com metais dourados, fumês e cobres", recomenda.

Apesar de ser inserido com sucesso em qualquer cômodo, é preciso levar em consideração que, em ambientes pequenos, esse tom de cor pode trazer a sensação de diminuição do espaço. Essa técnica pode ser aplicada quando se tem um pé-direito muito alto e deseja-se deixar o local mais aconchegante e menos imponente. Caso a intenção seja usar em locais de maior permanência como cozinhas, salas e quartos, o mais importante a se considerar é que o morador goste de contemplar o tom já que ele irá dominar o foco da decoração.

Intensidade e elegância

O vermelho-cereja é uma cor vibrante e elegante. Na avaliação da designer de interiores Gabriela Belarmino, ele pode ser inserido na decoração de diversas maneiras, criando um ambiente acolhedor. Pode ser utilizado em paredes de destaque, como uma parede de fundo em uma sala de estar ou um painel de cabeceira no quarto. "Também é possível aplicá-lo em detalhes como almofadas, cortinas, tapetes, quadros e móveis. Outra opção interessante é a utilização de acessórios, como vasos, luminárias ou utensílios decorativos, para dar um toque sofisticado sem sobrecarregar o ambiente", recomenda.

Por transmitir energia, paixão e acolhimento, é uma cor que pode estimular a criatividade e criar uma sensação de conforto e calor no ambiente. Além disso, peças decorativas como vasos, quadros, luminárias ou até utensílios de cozinha em vermelho-cereja dão um toque de cor ao lar sem a necessidade de grandes mudanças.

"Comece com pequenos detalhes para ver como a cor se adapta ao ambiente e ao gosto pessoal. Combine o vermelho-cereja com tons neutros, como cinza, branco ou bege, para equilibrar o espaço. Se quiser ousar mais, explore combinações com tons de madeira ou metais para um visual contemporâneo", finaliza Gabriela.

Opções de implementação

1. Paredes e tetos: use o vermelho-cereja em uma parede como ponto focal ou em tetos para criar um efeito dramático.

2. Móveis e decoração: escolha móveis, cadeiras, poltronas ou mesas com detalhes nessa cor.

3. Acessórios: utilize tapetes, cortinas, almofadas e vasos para adicionar toques sutis.

4. Iluminação: lâmpadas e lustres com detalhes em vermelho-cereja podem criar um ambiente acolhedor.

Significado e Efeito

1. Energia e paixão: transmite energia, paixão e alegria.

2. Sofisticação: confere elegância e refinamento ao ambiente.

3. Aconchego: cria um clima acolhedor e íntimo.

Espaços pequenos e grandes

1. Espaços pequenos: use o vermelho cereja em detalhes pequenos para evitar sobrecarregar o ambiente.

2. Espaços grandes: aplique a cor em paredes ou móveis para criar um impacto maior.

Combinações e variações

1. Neutros: combine com cores neutras (branco, preto, cinza) para equilibrar.

2. Madeira: associe com móveis de madeira para um look rústico-elegante.

3. Dourado ou prateado: adicione metais para um toque de luxo.

Fonte: Rosane Martinez arquiteta diretora do Exxp Studio — arquitetura e interiores e influencer no Blog Passa lá em Casa

