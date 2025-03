Fernando Torquatto e o sonho de estrear na Sapucaí

Com três décadas de carreira na beleza e na televisão, Fernando Torquatto terá um Carnaval especial em 2025. O renomado maquiador desfilará pela Grande Rio no abre-alas da escola, ao lado da cantora Fafá de Belém e do ator Christian Chávez. Além do brilho do momento, há um detalhe que o torna ainda mais simbólico: Torquatto e Chávez serão os únicos homens na ala.

Para este ano, a Grande Rio escolheu como enredo “Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, uma homenagem às águas e às raízes ancestrais da Amazônia. A escola busca promover um intercâmbio cultural com o Pará, destacando a riqueza e a tradição do estado na Marquês de Sapucaí. “É uma experiência muito especial. Estarei ao lado de grandes figuras que representam o Pará, como a Fafá. Me inserir nesse contexto tem um significado forte para mim”, conta Torquatto.

A escolha do figurino também reflete a grandiosidade da ocasião. “No último ensaio, percebi que todas as mulheres estavam deslumbrantes, superproduzidas, e eu destoava completamente. Então, pensei: ‘Preciso de um figurino que faça jus ao momento’”, revela. Para o desfile oficial, ele promete um visual inspirado no enredo da escola, que começa na Turquia. “Não posso dar spoiler, mas o primeiro carro tem essa referência, e meu figurino seguirá essa temática.”

Três décadas de carreira

Torquatto iniciou sua trajetória profissional no design e na fotografia, mas foi no universo da maquiagem que encontrou seu espaço. “Nunca pensei em ser maquiador. Comecei por acaso, ainda na faculdade, para fazer um dinheiro extra, e logo me vi envolvido com publicidade e desfiles.”

Participar de um desfile requer planejamento e disposição (foto: Divulgação/Anderson Borde)

O talento e a versatilidade o levaram à TV Globo, onde assinou a caracterização de diversas novelas e programas. “A primeira novela que fiz foi Da Cor do Pecado, com a Taís Araújo, em 2004. Foi um desafio enorme, principalmente porque naquela época não existiam produtos de maquiagem HD, então tive que adaptar tudo para o vídeo.”

Desde então, Torquatto participou de mais de 30 produções, incluindo Celebridade, Belíssima e Travessia, sua novela mais recente. “O processo começa com a leitura da sinopse, antes mesmo de o elenco estar fechado. A partir dali, pensamos em cada personagem, testamos maquiagens e construímos a identidade visual.”

Ele explica que a caracterização vai além da estética. “Cada personagem tem sua necessaire com produtos específicos, para garantir continuidade. E mudanças na trama, como um personagem que enriquece ou sofre um acidente, também influenciam o visual.”

Beleza na Sapucaí

Além de desfilar, Fernando Torquatto assina a maquiagem de Patrícia Poeta para o desfile da Grande Rio. “Ela é uma pessoa incrível e honesta. Quando sugeri ser responsável pela beleza dela, foi um match instantâneo. A Patrícia está belíssima. A maquiagem segue a proposta do enredo, destacando a grandiosidade e o brilho da escola”, conta.

A experiência no Carnaval é nova para ele, mas chega como um desdobramento natural de sua carreira. “Sempre trabalhei com construção de imagem e com produções que contam histórias. A Sapucaí tem esse mesmo espírito, de transformar um conceito em algo visualmente impactante.”

Para Torquatto, o desfile deste ano será mais do que uma participação especial. “É um momento único. Estar ali, nessa energia, ao lado de tantas mulheres poderosas, é algo que me emociona.”