Veja os benefícios da elevação pélvica na máquina ou na barra livre

Nos últimos anos, a busca por um corpo tonificado e saudável tem ganhado destaque, especialmente no que se refere ao fortalecimento da região glútea. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), os procedimentos para contorno dos glúteos, por exemplo, cresceram 40,5% em 2021.

Contudo, se antes de recorrer às cirurgias você deseja testar métodos menos invasivos, é possível obter ótimos resultados para os glúteos com uma rotina de treinos bem planejada, sobretudo se a elevação pélvica estiver na lista de atividades. Isso porque esse exercício, quando realizado de forma correta, não só fortalece e modela a região, como também aumenta a estabilidade da coluna.

A elevação pélvica é um exercício versátil que pode ser realizado tanto na máquina específica quanto com barra livre. Por isso, a seguir, o personal trainer Anderson Téu, da Academia Gaviões, explica os benefícios de cada opção e quando escolher por cada uma delas. Confira!

Vantagens da elevação pélvica na máquina e na barra

A principal vantagem da elevação na máquina está na possibilidade de utilizar mais peso sem comprometer a execução. Isso porque ajuda a estabilizar a execução e o foco fica totalmente na contração, potencializando o ganho de força e volume muscular. “O uso da máquina permite maior volume sem comprometer a postura. Isso ajuda a evoluir com segurança e eficiência, tornando a atividade ideal para quem busca hipertrofia”, explica o personal trainer.

A versão livre do exercício, por outro lado, exige maior controle corporal e ativa outros músculos estabilizadores, como o core e os posteriores de coxa. Além de fortalecer os glúteos, essa variação melhora a coordenação e a consciência física, tornando a ação mais completa. “Sem o suporte do aparelho, o corpo precisa estabilizar o movimento, o que ativa mais grupos musculares. Isso melhora o equilíbrio e a conexão mente-músculo, importante para uma rotina eficiente”, destaca Anderson Téu.

A elevação pélvica na máquina ajuda a aumentar o volume do glúteo (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock)

Escolhendo a melhor opção

Se o objetivo for aumentar o volume do glúteo, a máquina pode ser mais eficiente devido à possibilidade de sobrecarga progressiva. Para quem busca um trabalho mais funcional e equilibrado, a versão livre na barra é uma excelente escolha. “O ideal é variar entre as duas opções. Alternar os estímulos garante um desenvolvimento mais completo e evita adaptações que podem reduzir os resultados ao longo do tempo”, recomenda Anderson Téu.

Dicas para potencializar os resultados

Para alcançar o famoso “bumbum na nuca”, o treino precisa estar alinhado com uma boa alimentação, hidratação adequada e um descanso de qualidade. O consumo de proteínas e carboidratos no momento certo auxilia na recuperação muscular, enquanto a hidratação e o sono regulam o metabolismo e favorecem os ganhos.

Independentemente da versão escolhida, a chave para o sucesso está na constância e na execução correta. “Foco na técnica e na progressão de peso são fundamentais. Com disciplina e consistência, os efeitos aparecem – e o bumbum empinado é só questão de tempo!”, finaliza o personal trainer.

Por Islany Oliveira