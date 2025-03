5 dicas para sair do sedentarismo e praticar atividade física

As atividades físicas têm ganhado destaque nas redes sociais, com influenciadores digitais compartilhando suas rotinas de exercícios. Esse “boom” tem inspirado o público a investir no bem-estar do corpo e a produzir conteúdos semelhantes.

No entanto, ter uma vida ativa vai muito além do status para postar — impacta diretamente a saúde, como mostram dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que alertam que quase meio bilhão de pessoas desenvolverão doenças cardíacas, obesidade ou outras condições de saúde entre 2020 e 2030 devido à falta de atividade física.

Além dessas condições, a ausência de exercícios regulares, segundo a médica Haydeia Ciraulo, da área de Clínica Médica do AmorSaúde, pode resultar em problemas como hipertensão, diabetes e até transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão. “O corpo humano foi feito para se movimentar. Quando passamos longos períodos inativos, aumentamos a probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares, musculoesqueléticas e metabólicas”, explica.

Assim, o sedentarismo também pode comprometer atividades básicas do dia a dia, reduzindo a disposição para as funções. “Com o tempo, o corpo perde sua eficiência natural, e tarefas simples, como subir escadas ou carregar sacolas, podem se tornar difíceis”, conta a especialista. Essas complicações reforçam a importância do movimento para a qualidade de vida.

Benefícios da atividade física

Praticar exercícios regularmente traz benefícios como melhora da circulação sanguínea, controle do colesterol, fortalecimento dos ossos, músculos e do sistema imunológico. “Além disso, a liberação de endorfinas durante a prática esportiva promove sensação de bem-estar, reduzindo o estresse e a ansiedade”, destaca a profissional.

Ir de bicicleta para o trabalho é um estímulo simples que leva o corpo ao movimento (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock)

Dicas para incluir os exercícios na rotina

Diferente dos influenciadores fitness, que dedicam boa parte do dia aos treinos, a maioria dos brasileiros enfrenta o desafio de encaixar a atividade física em uma rotina corrida. Nessas situações, Haydeia Ciraulo reforça que o mais importante é se movimentar, sem a necessidade de seguir à risca uma planilha de treinos na academia, por exemplo.

“Quando se está sedentário, todo e qualquer estímulo que leve o corpo ao movimento é muito bem-vindo. É possível começar devagar, respeitando os limites do corpo e da realidade da rotina de cada um”, aconselha a médica.

A seguir, a profissional sugere algumas estratégias para incluir atividades físicas no dia a dia:

Aproveite os deslocamentos: opte por ir a pé ou de bicicleta para locais que você costuma frequentar, como o trabalho, ou estacione o carro um pouco mais longe para caminhar; Use intervalos produtivos: pequenos momentos ao longo do dia podem ser utilizados para alongamentos ou exercícios rápidos, como polichinelos ou agachamentos; Escolha atividades prazerosas: encontrar um exercício que seja divertido, como dançar, nadar ou jogar futebol, aumenta as chances de manter a rotina; Adote treinos curtos e intensos: para começar, não se force a fazer treinos muito longos e complexos. O corpo precisa de cautela para pegar o ritmo; Utilize a tecnologia a seu favor: aplicativos de treinos feitos por profissionais podem auxiliar na prática de atividades em casa, sem necessidade de ir à academia.

Qual a quantidade ideal de exercícios?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa por semana para manter a saúde em dia. Haydeia Ciraulo considera que, diante dos alertas globais sobre os riscos do sedentarismo, pequenas mudanças na rotina podem fazer toda a diferença para garantir mais saúde e bem-estar a longo prazo. “Não é necessário passar horas na academia. O importante é criar o hábito e encontrar maneiras de se movimentar ao longo do dia”, conclui.

Por Marcia Francisco