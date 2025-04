O Dia da Mentira, celebrado em 1º de abril, é tradicionalmente marcado por brincadeiras e pegadinhas. Mas, por trás das “mentirinhas inocentes”, existem alguns temas que merecem atenção séria: o porquê mentimos e quando a mentira deixa de ser um simples recurso social e passa a ser um problema psicológico.

A psicóloga clínica Anastacia Cristina Macuco Brum Barbosa, especialista em psicanálise e saúde emocional da mulher, traz reflexões importantes sobre o impacto da mentira na vida pessoal, nos relacionamentos e na saúde mental.

A seguir, a profissional lista 5 dicas para entender quando a mentira se torna um problema. Confira!

1. Entenda o que leva alguém a mentir com frequência

Mentir pode parecer algo banal, mas, segundo Anastacia Cristina Macuco Brum Barbosa, pode ter raízes emocionais profundas. “A mentira pode ser um mecanismo de defesa, uma forma de evitar punição, buscar aprovação ou até manipular situações. Em alguns casos, mentir se torna um hábito inconsciente, enraizado em inseguranças ou traumas vividos”, explica.

2. Diferencie a mentira social da patológica

Nem toda mentira é mal-intencionada. Algumas fazem parte da convivência social. “Pequenas mentiras sociais, como elogiar algo para não magoar alguém, são comuns. Já a mentira patológica ocorre quando a pessoa mente compulsivamente, sem motivo aparente, e isso prejudica sua própria vida e a dos outros”, explica a psicóloga.

Em alguns casos, a mentira pode ser sintoma de problema psicológico que necessita de tratamento (Imagem: shurkin_son | Shutterstock)

3. Atenção aos sinais de que a mentira virou um problema psicológico

Quando a mentira passa a ser constante e descontrolada, pode indicar um transtorno mental. “Se a pessoa mente repetidamente, mesmo sem necessidade, e isso afeta seus relacionamentos e credibilidade, pode ser sinal de mitomania, uma condição que exige acompanhamento psicológico”, explica.

4. Observe com atenção a mentira na infância

Mentir faz parte do desenvolvimento infantil, mas também pode indicar algo mais sério. “A mentira na infância pode ser exploratória, mas também pode indicar medo, insegurança ou dificuldade em lidar com frustrações. Os pais devem observar o contexto e ensinar sobre a honestidade com diálogo e, principalmente, com o exemplo”, reforça Anastacia Cristina Macuco Brum Barbosa.

5. Saiba como a mentira afeta os relacionamentos

A confiança é o pilar de qualquer relação — e a mentira pode abalar esse alicerce. “Quando a mentira se torna frequente, gera insegurança, dúvidas e distanciamento emocional. Reconstruir a confiança pode ser um processo difícil e demorado”, alerta.

Por Sarah Monteiro