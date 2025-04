A vitamina D melhora a capacidade do corpo em combater infecções, além de prevenir várias doenças (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A vitamina D é essencial para a saúde óssea e desempenha um papel importante na absorção do cálcio, sendo fundamental na prevenção de doenças como raquitismo em crianças e osteoporose em idosos. Quando presente em níveis adequados, ela também regula o sistema imunológico e contribui para a saúde mental e o bem-estar emocional.

“A vitamina D melhora a capacidade do corpo em combater infecções, auxilia na absorção de cálcio, fósforo e minerais importantes para a saúde óssea, previne distúrbios do humor, como depressão e ansiedade, assim como doenças crônicas — entre elas, cardiovasculares, diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer”, explica a Dra. Jackeline Barbosa, vice-presidente da área médico-científica da Herbarium, indústria farmacêutica líder e referência em fitoterápicos no Brasil.

O corpo obtém vitamina D principalmente por meio da exposição solar, que estimula a produção dessa vitamina na pele. No entanto, além do sol, também é possível obter pequenas quantidades de vitamina D por meio da alimentação.

A seguir, veja 11 alimentos para aumentar os níveis de vitamina D no organismo!

1. Fígado bovino

O fígado bovino é uma boa fonte de vitamina D, mas é importante consumi-lo com moderação, devido ao seu teor de colesterol.

2. Manteiga

Além de cálcio, nutriente essencial para a saúde dos ossos, a manteiga fornece vitamina D, A e E.

3. Atum

O atum é uma excelente fonte de vitamina D, especialmente em sua versão fresca ou enlatada em óleo. Esse peixe de água salgada contém boas quantidades da vitamina, que é essencial para a saúde dos ossos, dos músculos e do sistema imunológico.

4. Salmão

O salmão é um peixe conhecido por ser uma excelente fonte de ômega 3. Ademais, ele é rico em proteínas de alta qualidade e contém outros nutrientes essenciais, como a vitamina D.

5. Gema de ovo

A gema de ovo é uma fonte de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K. Além disso, contém minerais como ferro, zinco e selênio. Ela fornece proteínas de alta qualidade e é muito benéfica para a saúde ocular, auxilia na absorção de cálcio, contribui para a saúde da pele e do cabelo e tem um papel importante na saúde cerebral.

“Nos ovos, podemos encontrar todos os aminoácidos essenciais de que o nosso organismo necessita para desempenhar as funções vitais, tais como imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos. As vitaminas e os minerais presentes também têm funções de regulação e equilíbrio no organismo”, destaca a nutricionista Simone Abreu.

6. Cogumelos

Cogumelos como champignon, shiitake, shimeji, funghi e portobello possuem uma quantidade significativa de vitamina D. Em apenas 100 gramas, você pode obter cerca de 400 unidades internacionais (UI) de vitamina D.

7. Óleo de fígado de bacalhau

O óleo de fígado de bacalhau é um suplemento alimentar rico em vitamina D, sendo uma opção para aqueles que buscam aumentar seus níveis dessa vitamina.

8. Sardinha

Além do ômega 3, a sardinha também fornece cálcio, vitamina D e B12. Ela pode ser consumida em conserva ou grelhada e é uma ótima escolha para refeições rápidas e saudáveis.

9. Queijos

Assim como outros derivados do leite, os queijos também são ótimas fontes de vitamina D. Os tipos que mais possuem essa vitamina são o cheddar, o suíço e o ricota.

10. Leite fortificado

Algumas marcas de leite fortificam seus produtos com vitamina D, tornando-o uma fonte acessível dessa vitamina.

11. Truta

A truta é uma fonte natural de vitamina D, especialmente a variedade arco-íris, que concentra altos níveis do nutriente. Seu consumo regular contribui para a saúde dos ossos, imunidade e equilíbrio hormonal.