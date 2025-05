11 benefícios da água de coco para a saúde

A água de coco é uma bebida muito popular entre os brasileiros, especialmente por seu sabor leve e refrescante. Ela pode ser encontrada com facilidade em diversos lugares, como praias, feiras e supermercados. Por ser natural e nutritiva, costuma ser bastante consumida durante os dias quentes, ajudando na hidratação do corpo.

O aumento da procura por água de coco especialmente no calor, por exemplo, movimenta até mesmo os negócios. De acordo com Hélcio Oliveira, presidente da Copra Alimentos, a empresa tem um aumento de, aproximadamente, 30% das vendas da água de coco no período de setembro a março. “A água de coco é a estrela do verão. É uma bebida super nutritiva e refrescante, que tem ótimos benefícios para a saúde”, afirma.

Benefícios da água de coco para a saúde

Conforme o nutricionista Filipe Oliveira, a água de coco é rica em eletrólitos e minerais como potássio, sódio, cálcio, magnésio e fósforo. “Esses minerais são fundamentais para a função muscular, equilíbrio eletrolítico e saúde óssea”, explica.

A bebida também possui algumas vitaminas do complexo B, e enzimas naturais que podem ajudar na digestão, facilitando a absorção de nutrientes pelo corpo. E não para por aí: a água de coco possui ainda aminoácidos essenciais que contribuem para a construção e a reparação dos tecidos do corpo.

“Água de coco é uma opção hidratante e saudável, especialmente quando comparada a algumas bebidas industrializadas. Incorporá-la à rotina pode ser uma maneira deliciosa e natural de manter o corpo bem nutrido e hidratado. É uma bebida que existe em abundância aqui no Brasil e precisamos aproveitar mais os benefícios a favor da nossa saúde”, afirma Filipe Oliveira.

A seguir, confira outros benefícios que o consumo regular de água de coco pode trazer para a saúde!

1. Hidratação eficiente

A água de coco é uma excelente fonte de hidratação devido à sua composição rica em água, eletrólitos e minerais. Ela ajuda a repor os fluidos perdidos durante atividades físicas intensas ou períodos de calor.

2. Reposição de eletrólitos

Com uma combinação equilibrada de potássio, sódio, cálcio, magnésio e fósforo, ela é uma bebida naturalmente rica em eletrólitos. Esses minerais são essenciais para manter o equilíbrio eletrolítico, apoiando a função muscular, nervosa e a saúde óssea.

3. Melhora a digestão

As enzimas presentes na água de coco podem auxiliar na digestão, promovendo uma absorção mais eficiente de nutrientes e contribuindo para a saúde do sistema digestivo.

4. Poder antioxidante

Ela contém antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres no corpo, contribuindo para a saúde celular e reduzindo o estresse oxidativo.

A água de coco ajuda a controlar a pressão arterial (Imagem: GaudiLab | Shutterstock)

5. Controle da pressão arterial

O teor de potássio na água de coco pode auxiliar no controle da pressão arterial, contribuindo para a saúde cardiovascular.

6. Suporte ao sistema imunológico

Alguns nutrientes presentes na água de coco, como as vitaminas do complexo B e a vitamina C, podem fortalecer o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e doenças.

7. Aumento da energia

Os triglicerídeos de cadeia média (TCM) encontrados na água de coco podem fornecer uma fonte rápida de energia, sendo uma opção natural para impulsionar a vitalidade e a resistência.

8. Benefícios para a pele

O consumo regular pode contribuir para uma pele saudável e radiante, graças aos seus nutrientes e à sua capacidade de manter o corpo bem hidratado.

9. Redução do estresse

A presença de magnésio na água de coco pode desempenhar um papel na redução do estresse e na promoção do relaxamento muscular.

10. Apoio à perda de peso

É uma opção de baixa caloria e pode contribuir para a sensação de saciedade, apoiando aqueles que buscam manter ou perder peso.

11. Prevenção de pedras nos rins

A água de coco tem ação diurética natural, estimulando a eliminação de líquidos e prevenindo o acúmulo de sais. Rica em potássio, ajuda a equilibrar o pH da urina e reduzir o risco de pedras nos rins.

Por Mariana Spelta e Redação EdiCase