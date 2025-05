Dos campos para as ruas! As chuteiras ganharam o mundo da moda

O garoto que nunca sonhou em ser jogador de futebol atire a primeira pedra. Na infância, os meninos sabem bem: o calçado mais importante é uma chuteira estilosa. Nessa fase, é normal que o item faça parte da sua vestimenta, tanto para ir a lugares casuais quanto para se divertir com os amigos na escola. Contudo, esse elemento esportivo saiu dos campos e tem ganhado as ruas. Homens ou mulheres, não importa quem seja, todo mundo quer desfrutar do hype do momento.

E, sim, parece loucura: por que usar uma chuteira no rolê? Vários são os fatores que respondem esse questionamento. Publicitário e fundador da ASAP Cult, site de moda e lifestyle, Rafael Osorio acredita que a estética disruptiva e agressiva que esse item traz é o elemento chave para essa febre atual.

"As chuteiras quebram padrões, e hoje desafiar o convencional é a regra básica para você estourar. Existe algo de bruto e subversivo em usar um item pensado para o campo em um contexto urbano, é isso que deixa tudo mais interessante. Sem falar da conexão entre a moda e o futebol, que nunca esteve tão forte", explica Rafael.

Fato é que, nisso, o editor da ASAP Cult está mais do que correto. O streetwear nunca absorveu tanto os elementos esportivos quanto agora. Não somente como forma de expressão, mas como um item que pode se fazer presente independentemente do contexto. Atualmente, naturalizou-se o uso de camisas de time em diversas ocasiões.

Mas, ao contrário do que muitos pensam, não são aquelas peças consideradas simples ou menos extravagantes do que outros itens do fast fashion costumam ser. Equipes italianas, por exemplo, são famosas por produzirem linhas de camisetas que, se alguém não dissesse, nem saberia que é uma peça de um clube de futebol. Contudo, a conversa é sobre as chuteiras — especialmente as de cravo.

Recentemente, uma das maiores relíquias do esporte foi relançada pela Nike. A tão apaixonante Total 90, utilizada no início dos anos 2000, ganhou os holofotes do mundo da moda com o seu retorno. Utilizada pelos emblemáticos Ronaldo Nazário (sim, o fenômeno) e por Ronaldinho Gaúcho, esse item entra na lista dos fatores que trazem sentido para esse hype momentâneo.

Além do esporte

O design, as cores e a nostalgia. Esses três ingredientes fazem da Total 90 um item atemporal. Afinal de contas, quem não sonhou em ter uma para jogar futebol com os colegas? Apesar do apreço genuíno, a chuteira voltou com preços para lá de exorbitantes, chegando a cerca de mil reais. De acordo com a designer de moda Luiza Dantas, esse sucesso atual é uma forma que os apaixonados por moda encontraram de revisitar o passado. Isso, para ela, mostra como os ciclos retornam com um novo significado.

"Usar chuteira no dia a dia virou uma forma de se destacar, de mostrar estilo e personalidade. Marcas como Prada, Acne Studios e Adidas já embarcaram nessa onda, misturando o visual esportivo com o streetwear. No fim das contas, é uma microtendência que tem tudo a ver com a Geração Z, que gosta de mostrar sua personalidade usando visuais únicos e fora do comum", destaca.

Contudo, engana-se quem pensa somente na Total 90 como pilar dessa tendência. Aos atentos e observadores, existem dois tênis que, atualmente, estão espalhados por todos os lugares. O Adidas Samba e o Adidas Gazelle, os queridinhos do momento, foram fundamentais para essa tendência de trazer calçados esportivos para o mundo da moda. "Eles nasceram para uso atlético, mas, com o tempo, foram adotados por diferentes estilos e tribos urbanas, virando referência no visual casual. Hoje, são vistos como peças de estilo, não só por sua estética retrô, mas também pela conexão com diferentes momentos culturais", ressalta Luiza.

Na visão da especialista, essa mudança de função do esporte para a moda ajudou a preparar o terreno para que outros sapatos, como as chuteiras, também ganhassem espaço no streetwear. No fim de tudo, esses tênis da Adidas mostraram que calçados com bagagem histórica e um visual marcante também têm tudo a ver com o estilo das ruas e um look moderno e estiloso.

Presença no TikTok

E se é sucesso, está no aplicativo vizinho — como é carinhosamente chamado o TikTok. Lá, jovens esbanjam estilo com as chuteiras de cravo. A partir da tag #bootsonlysummer, os usuários postam registros criativos utilizando esse item que saiu dos campos para ganhar o mundo da moda. Para Luiza, esse é um reflexo do que as redes sociais podem fazer nos dias atuais. “A internet não só ajuda a espalhar as ideias, mas também faz elas parecerem superlegais e modernas”, finaliza.

Como combinar?



O ideal, de acordo com Luiza, é tirar a peça do contexto esportivo e dar uma nova leitura. "Um jeito que curto muito é misturar com peças mais arrumadas, tipo uma calça de alfaiataria ou um blazer leve, que dá um contraste legal entre o esportivo e o sofisticado. Também fica incrível com essa pegada mais utilitária, super em alta: colete com bolsos, saia cargo e jaqueta com cara de uniforme.