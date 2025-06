5 dicas para inserir a prática de yoga na rotina

O yoga é uma das práticas mais completas para o corpo e a mente, unindo movimentos físicos, técnicas de respiração e momentos de meditação. Além de promover o alongamento, a força e o equilíbrio do corpo, ele também ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e a melhorar a qualidade do sono. Por ser adaptável a diferentes idades, níveis de condicionamento e necessidades, se destaca como uma das atividades mais acessíveis e inclusivas.

Abaixo, Priscila Daddio, trainer de yoga no aplicativo TFSports, que disponibiliza aulas online ao vivo e gratuitas, compartilha algumas orientações valiosas para quem quer iniciar ou já teve sua primeira experiência, mas deseja incluí-la com mais frequência em sua rotina de bem-estar. Confira!

1. Crie o seu espaço

Não é obrigatório ter um tapete, blocos ou roupas específicas, mas ter um espaço pensado para a prática de yoga pode ajudar na motivação. “Mesmo sem equipamentos, montar um cantinho tranquilo para praticar em casa pode gerar uma sensação de pertencimento e compromisso com a prática”, explica Priscila Daddio.

2. Tenha a rotina como guia

A dica principal para manter a prática de yoga é usar a rotina como guia. Marque um horário fixo na sua agenda, como uma reunião sagrada consigo. “Vai ter dia em que você vai estar cansado ou estressado. Nesses dias, a rotina é o que te leva ao tapetinho. E a sensação pós-prática sempre compensa”, reforça a trainer.

Um professor pode ajudar a manter a constância no yoga (Imagem: f.t.Photographer | Shutterstock)

3. Encontre um guia que faça sentido para você

Procure um professor, estúdio ou canal online com quem você se identifique. Isso ajuda a manter a atenção e a constância.

4. Estabeleça pequenos objetivos

Melhorar o sono, aliviar dores nas costas ou reduzir o estresse podem ser boas metas iniciais para a prática de yoga. “Leve esses objetivos para a prática e confie no processo. Mesmo que os resultados não sejam imediatos, outros benefícios sempre virão”, diz Priscila Daddio.

5. Aprecie o caminho, não apenas a chegada

No yoga, o mais importante é o caminho percorrido. “Não se compare com o dia anterior, reconheça suas pequenas conquistas diárias e celebre sua presença no aqui e agora. Isso é yoga”, afirma a trainer.

Priscila Daddio lembra de uma palavra-chave na filosofia da prática: tapas. “Significa austeridade, disciplina, um compromisso com você mesmo. É aquela vontade de cumprir aquilo que você estabeleceu para você mesmo. E, de fato, isso é uma coisa que vai fazer com que a sua vida possa se transformar não só no yoga, mas em outras áreas. Aquilo que você se compromete a fazer e faz com entrega, com dedicação, com presença, acaba sendo muito prazeroso”, finaliza.

Por Gabriela Gimenes