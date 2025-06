7 alimentos de festa junina para incluir no pré e pós-treino

As festas juninas, além de trazerem brincadeiras e músicas animadas, são famosas por seus deliciosos pratos típicos. Nesse sentido, incorporar algumas dessas comidas na dieta de pré e pós-treino de forma equilibrada é uma maneira saborosa de aproveitar os alimentos festivos sem comprometer a nutrição necessária para o desempenho físico.

A seguir, com ajuda da nutricionista Fúlvia Hazarabedian, head do programa Bio Nutri da academia Bio Ritmo, listamos alguns alimentos de festa junina para incluir no pré e pós-treino. Confira!

1. Milho-verde

O milho-verde é um dos favoritos nos cardápios juninos e se destaca pela sua versatilidade e valor nutricional. Ele é rico em magnésio, mineral responsável por reduzir as cãibras musculares e auxiliar na recuperação muscular, além de ajudar a melhorar a performance nos treinos. Tem boas quantidades de carboidratos, fibras e antioxidantes, fortalecendo o sistema imunológico e a saúde intestinal.

Por isso, segundo Fúlvia Hazarabedian, é possível incorporá-lo na alimentação pré-treino. “É unir o útil ao agradável. Ele pode ser consumido cozido ou assado, sozinho ou em receitas como canjica, salada, curau, sopa ou pipoca. Além disso, pode ser usado na forma de farinha para o preparo de polenta, pamonha, pão, bolo e cuscuz”, explica.

2. Amendoim

Rico em ácidos graxos monoinsaturados, as famosas gorduras “boas”, esse alimento pode auxiliar no controle do colesterol e na prevenção de doenças cardiovasculares. Os amendoins contêm também fitoesteróis, substâncias que favorecem a eliminação do colesterol pelo intestino.

3. Canjica

Rica em vitaminas do complexo B, a canjica atua no ganho de massa muscular por meio da vitamina B12, que auxilia na regeneração dos músculos e na manutenção das reservas de energia. Além disso, é fonte de carboidratos e auxilia no fornecimento de energia para a atividade física.

Fonte de carboidrato, o pinhão fornece energia para o treino (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock)

4. Pinhão

Pode auxiliar no treino por conter carboidratos que fornecem energia. Além disso, tem minerais que auxiliam na contração muscular, sendo um alimento poderoso para adicionar ao cardápio do dia a dia, dando outro sabor às preparações simples como arroz e farofa.

5. Castanha

Assim como o amendoim, as castanhas são uma fonte de gorduras boas que podem ser fonte de energia. Elas têm uma absorção mais lenta, disponibilizando energia de uma maneira mais estendida. É, também, uma ótima alternativa para ajudar na contração muscular. Podem ser acompanhadas do consumo de outros alimentos.

6. Espetinhos de carne

Os espetinhos de carne vermelha magra, como alcatra e patinho moído, ou frango são as melhores opções para servir como um complemento de pré-treino ou pós-treino. As carnes são boas fontes de ferro, nutriente capaz de prevenir a anemia, e contêm vitamina B12, essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso.

7. Cuscuz

O cuscuz de milho é feito a partir da farinha de milho flocada e cozido no vapor, o que preserva boa parte de seus nutrientes. Rico em carboidratos complexos, é uma excelente fonte de energia de digestão moderada, o que o torna ideal tanto para o pré-treino quanto para o pós-treino, dependendo dos acompanhamentos.

Por Beatriz Aguiar e Redação EdiCase