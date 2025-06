5 dicas para manter a constância e a motivação no pilates

O pilates é uma prática que promove diversos benefícios para a saúde física e mental, como o fortalecimento muscular, a melhora da postura, o alívio do estresse e o aumento da consciência corporal. Contudo, para que esses efeitos sejam realmente percebidos, é essencial manter uma rotina regular de exercícios.

Mesmo diante da correria do dia a dia, é importante não deixar o pilates de lado, pois a consistência na prática é o que garante seus resultados a longo prazo e contribui para o bem-estar geral. Por isso, a seguir, Thainá Messias, fisioterapeuta da Pure Pilates, compartilha 5 estratégias práticas para transformar o pilates em um compromisso duradouro, leve e prazeroso. Confira!

1. Trate o pilates como um compromisso inadiável

Um dos segredos para não abrir mão das aulas é encará-las como um compromisso pessoal tão importante quanto uma consulta médica ou uma reunião de trabalho. “Quando o aluno coloca o pilates como parte da rotina fixa — com dias e horários definidos — fica muito mais fácil manter a constância. O cérebro entende que aquela é uma atividade essencial, e não negociável”, afirma a fisioterapeuta.

2. Observe os sinais positivos do seu corpo

A prática regular de pilates oferece benefícios que vão muito além da estética. Com o tempo, o corpo começa a dar sinais claros de evolução: mais flexibilidade, menos dores, melhora da postura e até alívio do estresse. “É muito importante estar atento aos sinais que o corpo dá. Sentir-se mais disposto, perceber menos dores e conquistar mais consciência corporal são fatores que reforçam a vontade de continuar”, explica Thainá Messias.

Sentir-se bem com o ambiente e com as pessoas ao redor ajuda na motivação para comparecer às aulas (Imagem: Jacob Lund | Shutterstock)

3. Encontre um espaço e uma equipe com os quais você se identifique

A conexão com o ambiente e com os profissionais faz toda a diferença na motivação. Praticar em um local acolhedor, com acompanhamento atento e personalizado, ajuda a criar laços e transformar o momento da aula em um verdadeiro ponto de apoio na rotina.

“Escolher um estúdio e um professor com os quais você se sinta confortável e à vontade potencializa muito o aproveitamento das aulas. A motivação aumenta quando você se sente bem acolhido no ambiente”, destaca.

4. Seja paciente: os resultados vêm com o tempo

Resultados duradouros levam tempo para aparecer. Por isso, não desanime se nas primeiras semanas as mudanças forem sutis. “A atividade física é um hábito construído aos poucos. Os resultados do pilates não aparecem do dia para a noite. Mas com constância, os efeitos são duradouros e muito recompensadores”, afirma Thainá Messias.

5. Cuide do seu corpo além das aulas

Para aproveitar ao máximo cada sessão, é fundamental cuidar de aspectos como alimentação, sono e recuperação muscular. “Alimentação equilibrada, descanso adequado e boas noites de sono ajudam na disposição para os treinos e potencializam os benefícios do Pilates”, ressalta.

Frequência da prática de pilates

Segundo Thainá Messias, o ideal é praticar pilates de duas a três vezes por semana. Essa regularidade permite que o corpo se adapte aos estímulos e evolua de forma segura. “Com essa frequência, a prática se encaixa de forma eficaz na rotina, sem sobrecarregar o aluno e oferecendo todos os benefícios possíveis: fortalecimento, flexibilidade, bem-estar e melhora da postura”, explica.

Persistência, autocuidado e presença: esses são os pilares para transformar o pilates em um hábito mesmo nos dias mais agitados. Comece com pequenas mudanças e descubra como o movimento pode transformar sua rotina.

Por Gabriela Andrade