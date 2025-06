4 dicas para queimar gordura abdominal de forma eficaz

Ao tentar reduzir medidas na região do abdômen, muitas pessoas recorrem a exercícios específicos, como as abdominais, acreditando que eles são a chave para eliminar a gordura localizada. No entanto, essa ideia está longe de refletir como o corpo humano realmente funciona.

Segundo o personal trainer e educador físico Tauan Gomes, não é possível direcionar a eliminação de gordura para uma área isolada — o processo envolve o organismo como um todo. “Não existe queima de gordura localizada. A gordura é eliminada de forma sistêmica, ou seja, de todo o corpo, com base no metabolismo e no déficit calórico”, explica.

Conforme o profissional, as abdominais sozinhas não reduzem a gordura abdominal. “Essa questão sobre as abdominais é comum porque as pessoas associam o esforço da região à queima de gordura localizada, mas o que acontece é o fortalecimento muscular, ou seja, mesmo que você tenha músculos abdominais definidos, eles podem continuar encobertos por gordura se o foco não for a perda de peso geral”, esclarece.

Embora não eliminem gordura localizada, as abdominais são fundamentais para fortalecer o core, prevenir dores nas costas e melhorar a postura. O ideal é que façam parte de uma rotina equilibrada, que inclua alimentação adequada e treinos variados — sempre com orientação profissional para um plano personalizado e seguro.

A seguir, Tauan Gomes compartilha estratégias que vão além das abdominais para quem busca reduzir o percentual de gordura e definir o abdômen. Confira!

1. Pratique exercícios aeróbicos e multiarticulares

Para quem busca reduzir o percentual de gordura e definir o abdômen, investir em atividades que combinam esforço cardiovascular com movimentos compostos é essencial. “Atividades como corrida, salto de corda, escadas, remo e ciclismo ajudam no processo de emagrecimento, assim como os exercícios que envolvem mais de uma articulação, como agachamentos e remadas, que trabalham vários grupos musculares, aumentando o gasto calórico por sessão de treino”, explica Tauan Gomes.

A hidratação mantém o metabolismo ativo e é fundamental para deixar o abdômen definido (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

2. Invista em um déficit calórico estratégico

Mais do que iniciar uma dieta de forma imediata, é essencial adotar estratégias que favoreçam o equilíbrio do organismo e tornem o processo de emagrecimento mais eficiente. “[…] Antes de iniciar uma dieta para perder peso, é fundamental preparar o corpo. Um detox natural é uma etapa importante para eliminar toxinas, melhorar a digestão e equilibrar o metabolismo, potencializando a queima de gordura”, pontua Tauan Gomes.

Além disso, a hidratação e a reeducação alimentar são pilares importantes nesse processo inicial. “Essa preparação cria um ambiente ideal para a próxima etapa: o déficit calórico. Um ‘reset através de um detox’ ajuda a reeducar o paladar. Nesse processo, a hidratação é fundamental para deixar o abdômen definido. Consumir entre 0,35 a 0,50 ml de água por kg corporal ao longo do dia mantém o metabolismo ativo, auxilia na digestão, ajuda a eliminar toxinas e reduz a retenção de líquidos, deixando o corpo mais seco e o abdômen mais visível”, diz.

3. Aproveite a suplementação

Aliada a uma rotina equilibrada de alimentação e treino, a suplementação — quando necessária e indicada por um profissional de saúde — pode acelerar os resultados do processo de emagrecimento. “A suplementação é uma grande aliada no emagrecimento, ajudando a suprir deficiências nutricionais, melhorar o desempenho físico e otimizar o processo de queima de gordura. Alguns suplementos comuns são o whey protein, vitamina D, C, B6, ZMA, magnésio, arginina e creatina”, elenca o personal trainer.

4. Faça treino híbrido

Tendência em crescimento no exterior, o treino híbrido tem ganhado espaço também no Brasil por sua capacidade de acelerar o metabolismo e promover definição muscular. “A modalidade que tem levado grande crescimento na Europa e por todo o mundo, chamada Hyrox — ou treinamento híbrido —, é uma combinação de treino de força, potência e cardio em uma única sessão. Ela intensifica a queima de gordura, não só no abdômen, mas em todo o corpo, tornando o core mais firme e definido”, explica o profissional.

Ele também destaca os benefícios duradouros desse tipo de treino. “Essa combinação pode queimar até 5 vezes mais calorias do que o treino convencional, devido ao efeito EPOC (Consumo Excessivo de Oxigênio Pós-exercício), que mantém o metabolismo acelerado por até 48 horas — seja em casa, na academia ou no box — e é eficaz para todos os níveis de experiência, desde iniciantes até avançados”, conclui.

Por Tayanne Silva