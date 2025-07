Perfumes, cremes e xampus: conheça a fantástica fábrica do grupo Boticário

Do início da concepção até a chegada às prateleiras, um cosmético passa por um longo caminho, que pode durar meses e até anos, a depender da complexidade do produto. A convite da Eudora, uma das marcas que fazem parte do Grupo Boticário, a Revista visitou a fábrica da empresa em São José dos Pinhais, município da Grande Curitiba, e conheceu o setor de Planejamento e Desenvolvimento (P&D), onde xampus, perfumes, cremes, maquiagens e uma infinidade de itens de beleza é criada. O convite foi feito aos jornalistas para o lançamento da nova linha de tratamento capilar da Siàge.

O processo começa fora dos muros da fábrica. Em quase que um jogo de prevê o futuro, os especialistas iniciam pesquisas de tendência para ajudar a entender o cenário atual e antecipar os movimentos do mercado nos próximos anos. Ou seja, quais são os anseios dos consumidores para, assim, definir em que produto ou linha de cosméticos investir. Batido o martelo sobre o que será produzido, inicia-se um minucioso trabalho de produção em várias frentes.

No centro de design da empresa, onde atua um grupo de aproximadamente 15 profissionais, é realizado um briefing sobre o produto a ser lançado para que seja criada toda a identidade visual, da embalagem à tipografia, das cores às formas. "Cada detalhe, cada letra é pensada, nada está ali aleatoriamente", ressalta a diretora da categoria cabelo e banho P&D, Clarice Sasson, que acompanhou o grupo de jornalistas na visita.

Para respaldar a importância do centro de design, Clarisse lembrou do iF Design Awards — uma das premiações de design mais respeitadas do mundo — recebido pelo Boticário, em 2024, pela criação da primeira linha de pincéis acessíveis articulados do Brasil. Os pincéis, com angulação ajustável, marcação tátil e formato ergonômico, foram pensados para tornar a maquiagem mais inclusiva para pessoas com deficiência nos membros superiores.

Em outra frente, inicia-se a execução do produto em si, no Quintana Lab, laboratório que ganhou esse nome em homenagem ao poeta Mario Quintana. Começam-se os testes com os ingredientes naturais, a chamada química verde, que não agride o meio ambiente, em que a planta é tratada e preparada para, depois, extrair o óleo e a essência. Nas instalações da fábrica, há, inclusive, o Quintana Herbal, uma espécie de grande jardim onde são cultivadas centenas de espécies que, muitas vezes, só conhecemos dos produtos cosméticos, como patchouli, guaco, manjericão alfavaca, aloe vera e tantos outros.

Uma equipe de químicos, farmacêuticos e biólogos trabalha para chegar ao produto em si. Além da fragrância, são levados em consideração a textura e, claro, as propriedades do cosmético, que são expostos a diversas situações adversas, inclusive, climática e de transporte. Para garantir que ele, de fato, entrega o que promete, antes de chegar ao mercado, o produto é testado em um laboratório independente.

Testes

O P&D mantém, ainda, salas de teste. Antes de ser usado na pele ou no cabelo humano, o cosmético é testado em sofisticadas máquinas, como a organ-on-a-chip — um chip tridimencional que simula as atividades, a mecânica e a resposta fisiológica dos órgãos, ou seja, uma uma espécie de organismo artificial em movimento — e peles artificiais em 3D. Há ainda um nariz digital, que auxilia o perfumista a reproduzir cheiros diversos. "Se quisermos reproduzir o cheiro de uma cachoeira no interior de São Paulo, uma equipe vai lá, capta esse cheiro, traz em uma caixa e coloca no nariz digital", detalha Clarice.

Mechas de cabelos, de vários tipos de fios, são compradas em dois fornecedores credenciados. Elas passam pelos mais diversos processos, como descolaração, exposição a fontes de calor e por tantos outros fatores estressores. As mechas também são tratadas com os produtos criados para garantir que eles realmente sejam eficazes.

Com o produto aprovado e seguro, ele passa a

ser testado por voluntários, geralmente, moradores da comunidade para comprovar sua eficácia. Periodicamente, também são realizadas pesquisas focais em que consumidores dão as suas impressões sobre determinados cosméticos a serem lançadas. Uma curiosidade: boa parte das instalações da P&D não pode ser fotografada ou filmada.

Nutrição em 20 segundos

O grupo de jornalistas foi convidado para conhecer o Nutri Acid. Complex, linha da Seàge que une um

blend de ácidos e óleos vegetais que promete nutrir o cabelo ressecado em apenas 20 segundos. Desenvolvida especialmente para cabelos ressecados e elásticos, a fórmula penetra 20% mais profundamente do que tratamentos feitos com óleos comuns, promove fios 56% mais nutridos e melhora 30% a elasticidade, regenerando todas as camadas do fio, da cutícula ao córtex

