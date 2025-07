Com o passar dos anos, tarefas simples como amarrar os sapatos, se levantar da cama ou carregar uma sacola de supermercado podem se tornar desafiadoras devido à perda de mobilidade, força e equilíbrio — algo comum no processo de envelhecimento. A boa notícia é que é possível reverter parte dessas limitações com movimentos simples e constantes.

“Todo dia ouço no estúdio: ‘isso eu fazia com facilidade e agora não consigo mais’. A partir daí, começamos um trabalho focado em devolver essa autonomia”, conta a educadora física Íris Medeiros, especialista em pilates para longevidade. Há mais de dez anos, ela ajuda idosos a resgatarem sua liberdade de movimento por meio de exercícios acessíveis, seguros e adaptados à realidade de cada pessoa.

A seguir, Íris Medeiros lista 7 exercícios que ajudam idosos a recuperarem a autonomia. Confira!

1. Sentar e levantar da cadeira com consciência

Esse exercício básico treina força de pernas, estabilidade e mobilidade do quadril. Para realizá-lo, sente-se e levante-se lentamente de uma cadeira, sem usar as mãos como apoio. Mantenha os pés paralelos e firmes no chão. Repita 8 vezes. Se não conseguir, tente afastar um pouco mais os pés e inclinar bem o tronco para a frente, com os braços estendidos para frente (como se fosse tentar pegar algo).

“Parece simples, mas muitos idosos evitam esse movimento por medo de cair. Treinar com orientação devolve confiança”, diz Íris Medeiros.

2. Alongamento da coluna torácica

Esse exercício ajuda a abrir o peito e melhorar a postura, essencial para evitar dores e facilitar a respiração. Para fazê-lo, sente-se em uma cadeira, entrelace os dedos atrás da cabeça e, com suavidade, incline o tronco para trás, abrindo o peito. Respire fundo. Repita 5 vezes.

3. Preensão manual com bolinha

Esse exercício fortalece as mãos e melhora a coordenação motora fina, útil para tarefas como abrir potes ou segurar objetos. Para fazê-lo, aperte uma bolinha macia (como de borracha) com a palma da mão, segurando por 5 segundos. Faça de 8 a 10 repetições em cada mão.

4. Marcha no lugar com apoio

Esse exercício aumenta o equilíbrio e ativa a musculatura das pernas. Para fazê-lo, em pé, com as mãos apoiadas em uma cadeira ou bancada, levante alternadamente os joelhos como se estivesse marchando. Faça por 30 segundos e descanse. Repita 3 vezes.

A elevação de pernas sentado fortalece os músculos das coxas e do abdômen (Imagem: Koldunov | Shutterstock)

5. Elevação de pernas sentado

Esse exercício fortalece os músculos das coxas e ativa o abdômen. Para realizá-lo, sentado, estique uma perna por vez para frente, mantendo o tronco ereto. Segure por 5 segundos e volte. Repita 10 vezes com cada perna.

6. Torção suave de tronco com respiração

Esse exercício melhora a mobilidade da coluna e a consciência corporal. Para realizá-lo, sentado, posicione as mãos nos ombros e gire o tronco suavemente para um lado, acompanhando o movimento com a respiração. Volte ao centro e repita para o outro lado.

7. Exercício com bola para o equilíbrio

Esse exercício fortalece o centro do corpo (core) e previne quedas. Para fazê-lo, sente-se em uma bola grande (fitball), mantendo os pés no chão e a postura ereta. Com os braços cruzados sobre o peito, mova levemente o quadril para os lados e em círculos. Faça com supervisão para evitar acidentes.

Movimento é saúde

Íris Medeiros reforça que os exercícios devem ser feitos com orientação profissional, especialmente para quem tem osteoporose, limitações severas ou histórico de quedas. Mas ela garante: com constância e paciência, os resultados aparecem. “O pilates não é sobre fazer uma pose bonita. É sobre conseguir viver melhor. Quando o idoso volta a fazer o que fazia antes, ele se reconecta com a vida”, conclui.

Por Annete Morhy