Ricas em fibras, proteínas e gorduras boas, as sementes de chia podem até parecer discretas, mas são verdadeiros superalimentos. Originárias do México, elas têm ganhado fama por seu potencial de saciedade, contribuição para o equilíbrio do colesterol e até no controle da glicemia.

Segundo a nutricionista Bruna Makluf, da plataforma de emagrecimento Wefit, incluir chia na rotina é uma forma prática e versátil de dar um up na dieta e na saúde. “Ela ajuda a controlar o apetite, melhora o funcionamento intestinal e contribui para o equilíbrio metabólico — fatores essenciais em qualquer processo de emagrecimento”, afirma. Além disso, por ser de digestão mais lenta, promove energia constante ao longo do dia, evitando os picos de fome que costumam sabotar a perda de peso.

A seguir, confira 5 motivos para inserir a semente de chia na dieta!

1. Fibras que ajudam na saciedade

Aliadas de quem busca uma alimentação equilibrada, as sementes de chia se destacam por promover o controle do apetite. “Por serem ricas em fibras solúveis, as sementes de chia formam um gel no estômago, prolongando a sensação de saciedade”, explica Bruna Makluf. Isso significa menos beliscos fora de hora e mais controle sobre a fome.

2. Fonte vegetal de ômega 3

A chia também é uma excelente fonte de ácido alfa-linolênico (ALA), um tipo de gordura boa. “O ômega 3 tem ação anti-inflamatória e auxilia na saúde cardiovascular”, reforça a nutricionista.

Rica em proteínas e minerais, a chia aumenta a disposição para atividades físicas (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Energia extra para o dia a dia

Rica em proteínas e minerais, como cálcio, magnésio e fósforo, a chia pode dar aquele empurrãozinho na disposição. “É uma ótima opção para quem pratica atividade física”, afirma Bruna Makluf.

4. Auxílio no controle da glicemia

Consumir chia pode ajudar a reduzir picos de açúcar no sangue após as refeições. “Isso é especialmente interessante para quem quer manter níveis de glicemia mais equilibrados”, diz a nutricionista.

5. Versatilidade na cozinha

Seja no iogurte, na salada ou no preparo de pudins e pães, a chia combina com praticamente tudo. “Ela não altera muito o sabor e ainda adiciona textura e nutrientes às receitas”, diz Bruna Makluf, que sugere polvilhar uma colher da semente no café da manhã ou adicionar ao lanche da tarde. “Pequenas mudanças podem gerar grandes resultados na saúde e na balança”, finaliza.

Por Yasmin Santos