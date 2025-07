Veja alimentos que podem ajudar a aliviar o estresse

Uma dieta rica em nutrientes ajuda a regular o humor e a fortalecer o organismo contra os efeitos do estresse (Imagem: RossHelen | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Ansiedade constante, sensação de esgotamento e dificuldades para relaxar são sinais de que o corpo e a mente precisam de atenção. Situações do cotidiano, somadas à pressão emocional, têm causado impactos silenciosos na qualidade de vida de muitas pessoas. Entre as estratégias que favorecem o equilíbrio mental, uma delas está mais próxima do que se imagina: a escolha do que se consome.

Segundo Karoline Victoria Vieira, professora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o estresse muitas vezes leva ao consumo de alimentos ricos em açúcar, gordura e cafeína. “Esses alimentos causam picos de energia seguidos por quedas bruscas, aumentando a irritabilidade e a ansiedade. Além disso, elevam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, perpetuando o ciclo. Já uma dieta equilibrada, rica em nutrientes, ajuda a regular o humor e a fortalecer o organismo contra os efeitos do estresse,” afirma a professora.

Estresse atinge 90% da população mundial

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da International Stress Management Association (ISMA) revelam que 90% da população mundial é afetada por esse problema. Além disso, o Brasil ocupa a segunda posição entre os países com os maiores níveis de estresse.

Laranjas são ricas em vitamina C, nutriente que ajuda a diminuir o cortisol, hormônio do estresse (Imagem: azeraijan _stockers | Shutterstock)

Quais alimentos ajudam a reduzir o estresse?

Karoline Victoria Vieira explica que alimentos ricos em vitamina C, como laranjas, e magnésio, presente em vegetais verdes-escuros e nozes, ajudam a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Além disso, carboidratos complexos, como aveia, aumentam a produção de serotonina, promovendo o bem-estar. Chocolates amargos e peixes gordurosos como o salmão, ricos em ômega 3, também são recomendados, pois ajudam a combater a inflamação no cérebro e melhorar o humor.

O que evitar na alimentação?

Alguns alimentos, em vez de contribuírem para o alívio emocional, provocam reações opostas. Por exemplo, açúcar refinado, cafeína e gorduras trans podem elevar os níveis de estresse, gerando picos de ansiedade e irritabilidade.

Por fim, a professora aponta que, além da alimentação, a hidratação adequada também é fundamental para o controle do estresse. “A desidratação, mesmo em níveis leves, pode afetar negativamente o humor, a concentração e aumentar os níveis de cortisol. Incluir uma quantidade adequada de água ao longo do dia, além de bebidas como chás de ervas e água de coco, pode ajudar a manter o corpo e a mente equilibrados, contribuindo para a redução do estresse”, finaliza.

Por Bianca Lodi Rieg