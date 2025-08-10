Pijama na rua: veja como adotar a tendência fashion no dia a dia

Montar um look pode ser um momento emblemático: às vezes, há entusiasmo para escolher cada detalhe da roupa; em outras ocasiões, a tentação de passar o dia inteiro de pijama fala mais alto. Enquanto um tempo atrás calças listradas, camisolas e shorts de renda eram considerados opções impensáveis para serem exibidas fora de casa, hoje, essas peças se tornam protagonistas de combinações modernas e despojadas.

A tendência loungewear tem uma forte ligação com a moda comfy, que ganhou força pelo desejo das pessoas de se vestirem com conforto após o período de pandemia. Para o designer de moda Pablo Fuky, essas peças são estrategicamente pensadas para oferecer bem-estar. "As roupas com estética de pijama são as mais confortáveis possíveis, geralmente sem fechamentos, mais soltas no corpo, ótimas também para dias quentes", destaca.

Além disso, de acordo com a editora de moda e designer de acessórios Julianna Magdalena, a inclusão da roupa de dormir nos looks do dia a dia propõe uma forma de romper com os padrões do que é visto como adequado. As vestimentas despojadas se tornam um ponto de destaque na hora de montar um visual aconchegante e ousado, o que é também uma forma de nostalgia e reconexão com o passado, pois esses elementos estavam em alta nos anos 2000.













Pijama repaginado

Entre as opções mais versáteis de trajes de descanso para criar combinações estilosas estão a camisa de pijama e as blusas de alça, geralmente de seda e com renda. "O uso com alfaiataria, um jeans mais amplo ou ajustado, promove um visual descontraído e estiloso, pronto para o dia a dia em diferentes ocasiões", diz Julianna Magdalena.

Por não serem roupas pensadas para o uso externo, para que a composição final fique esteticamente agradável, vale apostar em acessórios e outras peças-chave. "Um casaco de couro, uma bota e uma camisola, por exemplo, é uma ideia de produção bem estilosa, podendo ainda ser mais elaborada com outros acessórios, como chapéu, pulseira, colar, brinco, meia-calça, bolsa, lenço", recomenda Pablo Fuky.

O uso de alfaiataria, jeans e tênis pode trazer ao visual um toque de modernidade e estilo. No entanto, o verdadeiro segredo para equilibrar sensualidade e casualidade não está nos acessórios, e sim na terceira peça. Entre os modelos mais indicados pelos especialistas para deixar a produção mais interessante e imponente, estão as jaquetas jeans e de couro, os blazers, especialmente os alongados, e o trench coat.

A terceira peça tem ainda o poder de transformar completamente a mensagem transmitida pela montagem. "O pijama com um blazer e um scarpin vai trazer uma ideia de look mais elegante, já uma jaqueta jeans e um tênis são uma proposta mais casual", exemplifica Pablo Fuky.

Estilo com cautela

Os tecidos acetinados e a renda, segundo Julianna, exigem um cuidado especial na produção, especialmente em ambientes onde o dress code é mais tradicional. "Optar sempre por tons neutros e rendas delicadas. Aqui, mais uma vez, a terceira peça entra como uma super aliada para suavizar os impactos desses tecidos", ressalta.

No entanto, Pablo considera que quanto mais ousada a proposta, melhor. A criatividade ajuda a deixar o look mais original e autêntico, sem as limitações de ter uma combinação específica. "É só não ter medo de ousar e sempre se olhar no espelho. Se estiver se sentindo bem, está perfeito, então", destaca.

Mesmo assim, alguns truques de styling são infalíveis, como a adição de um cinto à calça ou à camisola para deixar o resultado mais bem produzido. Ou então, pode-se brincar com acessórios, especialmente metalizados, e colocar uma meia-calça para acompanhar a camisola.



