Moda

Liberdade que veste: o sucesso e conforto da calça aladim

Conforto no dia a dia, mas também com muito estilo para quem deseja usar à noite. A calça Aladim é um sucesso que perdura no mundo fashion

A moda das calças soltas foi reforçada, também, pelo estilista francês Paul Poiret - (crédito: Reprodução/ Pinterest)
A moda das calças soltas foi reforçada, também, pelo estilista francês Paul Poiret - (crédito: Reprodução/ Pinterest)

Versátil e confortável, ótima para o dia, melhor ainda durante a noite. A calça Aladim é um item global, muito utilizado no mundo fashion. Essa peça surgiu no Oriente Médio e na Ásia Central, sendo usada por nômades e mulheres dos povos persas e otomanos. O design solto, leve e preso no tornozelo era ideal para o movimento, ajudava a lidar com o calor e evitava a entrada de areia do deserto. Atualmente, a ideia de uso segue a mesma, com uma boa adição fashionista e elegante.

No século 19, durante a primeira onda do movimento feminista, a americana Amélia Bloomer criou um modelo de calça similar. De acordo com Fernanda Juma, consultora de imagem e comportamento, Amélia era uma ativista pelos direitos das mulheres. Assim, buscava um estilo mais prático e confortável, principalmente para o trabalho. "Suas calças, chamadas Bloomers, eram usadas debaixo dos vestidos e se popularizaram com o crescimento da prática do ciclismo entre o público feminino", explica.

Contudo, esse estilo começou a ganhar cada vez mais força mundo afora. A moda das calças soltas foi reforçada, também, pelo estilista francês Paul Poiret, um dos pioneiros da alta-costura. Ele tirou as mulheres dos espartilhos e fez da liberdade um símbolo de sua moda. Segundo a consultora de imagem, mais tarde, histórias como As mil e uma noites — coleção de contos populares originários do Oriente Médio e do sul da Ásia — impulsionaram o fascínio pela cultura árabe, popularizando as calças harém e inspirando figurinos como o da Princesa Jasmine, da Disney.

Hoje, tantos anos depois, Fernanda acredita que o sucesso desse estilo se deve a inúmeros fatores. "Conforto com impacto estético: o cérebro associa tecidos soltos e volumosos à liberdade, relaxamento e fluidez. Num momento em que buscamos roupas que não 'apertem' e ainda comuniquem estilo, essa peça ganha força", ressalta. 

Além disso, há o que a profissional chama de exotismo sofisticado, um formato que remete ao Oriente e a narrativas de fantasia (Aladim, odalisca, mistério). Isso, de certo modo, cria um apelo simbólico de escapismo, muito valorizado em tempos de saturação visual e estresse urbano. "A moda está reeditando os anos 2000 (boho, gypsy, oversized), e a calça Aladim entra como símbolo de nostalgia e reinvenção", acrescenta a especialista.

Para quem quiser

Para a professora de moda Krystie Ribeiro, a ascensão dessa peça é um reflexo direto e convicto da busca por um guarda-roupa mais funcional. Com seu design amplo e gancho rebaixado, o item oferece uma liberdade de movimento incomparável, tornando-se a escolha ideal para o dia a dia, para a prática de ioga ou para momentos de relaxamento. Essa priorização do bem-estar e da fluidez no vestir, em detrimento de peças rígidas, é uma das forças motrizes por trás de seu sucesso.

"A calça Aladim encontrou seu lugar no mercado por ser versátil e inclusiva. Longe de ser uma peça difícil, ela se adapta a diversos estilos. Seu corte não se limita a um biotipo específico e se alinha perfeitamente com a crescente tendência da moda agênero, que desafia as fronteiras entre o vestuário masculino e feminino. Qualquer pessoa pode usar a peça, expressando sua individualidade sem se prender a padrões", destaca.

Além disso, o design da calça Aladim a tornou um item essencial para as grávidas. Na visão da professora de moda, o cós flexível e o caimento solto acomodam a barriga em crescimento de forma confortável e elegante, oferecendo uma alternativa estilosa às roupas de maternidade tradicionais. Dessa forma, a peça permite que as futuras mamães se sintam na moda, sem abrir mão de seu estilo pessoal.

O que define a calça Aladim é, inequivocamente, o gancho rebaixado. Enquanto a maioria das calças possui um gancho que se estende da cintura até a virilha, nela, essa costura desce consideravelmente, muitas vezes até a altura dos joelhos ou das panturrilhas. "Assim, cria-se um efeito de grande volume entre as pernas, simulando um visual de saia-calça ou um balão. As pernas se afunilam, geralmente com punhos ajustados nos tornozelos", ressalta Krystie.

Variações

Calça saruel: popularizada na França no século 19, a saruel (do francês "sarouel") é a versão mais conhecida da calça harém no Ocidente. Ela mantém o gancho rebaixado, mas o volume entre as pernas pode ser menos exagerado, e as pernas podem ser mais retas ou ter o cós mais ajustado.

Calça jodhpur: embora inspirada na modelagem indiana, essa calça é mais ajustada. O volume fica concentrado nas coxas e nos quadris, afinando drasticamente do joelho para baixo. Originalmente uma calça de montaria, a jodhpur foi incorporada à alta-costura por designers como Ralph Lauren.

Balloon pants: mais recente, essa variação é caracterizada por pernas extremamente volumosas que se juntam no tornozelo com elásticos ou punhos ajustados. O gancho pode ser baixo, mas a ênfase é no volume do tecido, criando uma silhueta arredondada e dramática.

Fonte: professora de moda Krystie Ribeiro

Entrando na onda

1. Comece pela neutralidade: escolha em tons neutros (preto, bege, branco, oliva) para facilitar combinações e não sentir estranheza inicial.

2. Teste tecidos diferentes: se busca elegância, vá de seda/crepe; se quer casualidade, algodão/linho são ideias; se busca ousadia fashionista, experimente couro ou tecidos brilhantes.

3. Olhe para a proporção do corpo: se o quadril é largo e você não quer destacá-lo, prefira tecidos escuros e menos volumosos. Se quer valorizar o quadril, aposte em tecidos claros, estampas ou mais plissados.

4. Adapte ao contexto: Trabalho — Use com camisa estruturada e salto fino.

Casual — Combine com regata de malha e sandália rasteira.

Fashion — Opte por cores vibrantes e tops arquitetônicos.

Fonte: Fernanda Juma, consultora de imagem e comportamento

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 31/08/2025 06:00
