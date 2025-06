Brega ou elegante? As listras continuam em alta no mundo da moda

Brega ou não, esse pensamento depende da perspectiva de cada um. Fato é que as listras, mesmo com tanto estigma, são um sucesso e tanto. Muitos consideram cafona, outros arrasam com diversas peças. De certo modo, o que não muda é a certeza de que, não importa quanto tempo passe, essa tendência vai estar sempre entre as mais usadas no universo da moda.

Mas, para além desse debate, é importante ressaltar todo o contexto histórico que envolve esse estilo. De acordo com o produtor de moda e stylist Roberto Schiavinato, as listras transmitem uma espécie de lugar de pertencimento, especialmente porque representavam grupos excluídos pela sociedade. "Para a moda, agora, as listras representam looks clássicos e modernos", destaca. Tanto é que as listras, por exemplo, marcam presença em peças de alfaiataria, como blazer, calça ou colete.

Moda entre as gerações

Segundo a professora de moda Krystie Ribeiro, as listras ostentam uma forte carga simbólica de exclusão social e rebeldia. "Na Europa medieval, eram associadas a grupos marginalizados — prisioneiros, prostitutas, pessoas com hanseníase e bobos da corte — que eram obrigados a usar roupas listradas para sinalizar sua exclusão social, sendo chamadas popularmente de 'tecido do diabo'", explica.

Esse uso reforçava a ideia de que as listras representavam desordem e ruptura das normas sociais — pensamento que perdurou através das gerações. Entretanto, a partir dos séculos 18 e 19, passaram por uma transformação simbólica. Durante a Revolução Francesa, por exemplo, foram adotadas como símbolo de luta por liberdade e igualdade, invertendo seu significado para um sinal de rebeldia positiva e resistência.

"Posteriormente, no século 19, as listras tornaram-se uniformes oficiais da Marinha Francesa (camisa Breton), ganhando conotação de ordem, funcionalidade e pertencimento a um grupo respeitado", descreve Krystie. Já no século 20, estilistas como Coco Chanel elevaram as listras à alta moda, associando-as à elegância casual e à intelectualidade. Ícones culturais, como Picasso, Andy Warhol, Brigitte Bardot e James Dean popularizaram, as listras como símbolo de rebeldia artística e juventude contestadora, especialmente nas décadas de 1920 a 1990.

Estilo contemporâneo

Mesmo com tanta história nessa máquina do tempo fashion, esse estilo continua em alta. Krystie afirma que, em 2025, listras bretonas (azul-marinho e branco), estão sendo reinterpretadas por grandes marcas. "A popularidade das listras está ligada à sua associação com liberdade, autenticidade e um estilo artístico e casual, que dialoga com a busca contemporânea por conforto e identidade visual clara, até mesmo em telas digitais pequenas, onde as listras são facilmente reconhecíveis", destaca a professora de moda.

Este ano, as listras breton são o tipo mais proeminente, com pinstripes e soft stripes também em alta, refletindo uma moda que valoriza elegância, versatilidade e nostalgia. Variações, como diagonais e coloridas, oferecem espaço para criatividade, especialmente no contexto preppy e náutico. As verticais finais são consideradas as mais elegantes, segundo Krystie. Esse padrão, geralmente em tons neutros como preto, azul-marinho ou cinza sobre fundo branco ou claro, é um clássico da alfaiataria e exsuda sofisticação e autoridade.

Na onda das listras

• Experimente listras em diferentes larguras e direções para criar interesse visual. A mistura das finas com largas, ou horizontais com verticais está em alta nas passarelas e permite looks modernos e criativos.

• Use a técnica de layering (camadas de roupas) para combinar peças listradas diferentes, como uma camisa de listras finas sob um blazer com listras mais grossas, criando um visual sofisticado e contemporâneo.

• Para um look clássico e atemporal, aposte no breton Top (camisa listrada azul-marinho e branca), que é um ícone de elegância casual desde os anos 1920.

• Tecidos leves, como algodão, linho e malhas finas, valorizam o movimento das listras e são ideais para primavera/verão, conferindo frescor e conforto.

• Acessórios lisos em cores neutras ou que harmonizem com as cores das listras da roupa ajudam a equilibrar o visual, evitando excesso e mantendo o foco nas peças principais.

• Acessórios listrados, como lenços, bolsas ou sapatos, podem acrescentar um toque divertido e moderno, desde que combinados com roupas lisas para não sobrecarregar o look.

• Maxi acessórios neutros (brincos, colares) são ideais para complementar peças listradas simples, adicionando personalidade sem competir visualmente.

• Sapatos neutros (branco, preto, nude) são versáteis para combinar com listras, enquanto tênis e sapatilhas funcionam para looks casuais e saltos para produções mais elegantes.

• Comece com uma peça listrada básica e combine com roupas lisas para ganhar confiança.

• Não tenha medo de misturar listras com outras estampas, como poás ou florais, desde que as cores estejam em harmonia para evitar poluição visual.

• Use cintos para marcar a cintura em vestidos ou blusas listradas, criando uma silhueta mais estruturada e feminina.

Fonte: Professora de moda Krystie Ribeiro

