Um acessório, várias simbologias: a versatilidade infinita dos anéis

Na moda, os detalhes carregam um poder incomum de se tornarem protagonistas de um look. Por vezes, um par de brincos é capaz de chamar mais atenção do que outras peças de vestuário. E dentro desse conceito, os anéis são uma força sem medida. Desde épocas passadas até agora é, certamente, um elemento que nunca cai em desuso, especialmente pela praticidade e capacidade de incrementar um visual que tinha tudo para ser simples — mas que, com o anel certo, jamais será.

De acordo com o produtor de moda e stylist Roberto Schiavinato, os anéis são usados desde o Antigo Egito, como forma de simbolizar riquezas. Em algumas crenças, também poderiam significar portais para serem utilizados em outras vidas.

Além disso, são encontrados nas mais diversas ocasiões, como em formaturas ou casamentos, por exemplo. "Na moda, ele vem para concluir o look, para deixá-lo mais estiloso, a depender da forma como muitos podem usá-lo. Grande, maximalista, minimalista, prata ou ouro, com as duas cores juntas", destaca Roberto. Enfim, as possibilidades são inúmeras e, como são incrementados, revelam a ideia que o indivíduo gostaria de passar sobre o que está vestindo.

Para quem adora uma extravagância, dá para usar vários anéis em um só dedo (foto: Reprodução/ Pinterest)

Identidade, poder e estilos diferentes. Para Roberto, os anéis transmitem uma gama enorme de significados. Isso, claro, dependendo da especificidade de cada acessório. Uns podem apresentar mais brilhos ou pedrarias, assim como outros são mais extravagantes. E há os que são considerados mais "simples". Segundo Roberto, o importante é expressar e transmitir a melhor identidade com o look.

Estilo e identidade

Na avaliação da professora de moda Mábel De Bonis e CEO do Fashion Campus, os anéis acrescentam informação, deixam o visual mais rico e ainda podem transformar uma produção básica em outra super trendy, cheia de estilo. "Conhecer os itens que potencializam as peças de roupa que você já tem em casa é uma forma inteligente para montar looks interessantes. Além disso, acessórios — e isso inclui anéis —, são democráticos e não condicionam seu uso à idade, ao tamanho e ao gênero", acrescenta a especialista.

Ter um acervo de anéis, de diversos estilos, pode conferir personalidade e versatilidade a looks básicos, com custo relativamente baixo. Contudo, é necessário escolher bem qual acessório será usado, pensando em uma mistura que não tenha excesso de informações e que garanta equilíbrio para aqueles que gostam de um bom detalhe incorporado à identidade visual.

"Combinar anéis mais finos com outros mais robustos para criar contraste pode ser uma ótima alternativa. Anéis com pedras podem ser mesclados com bandas simples para não sobrecarregar o visual. Além disso, harmonize as cores, pois se você está usando anéis de prata, mantenha a paleta de cores consistente", explica Mábel. No entanto, ainda dá pra ser um pouco mais audacioso.

Fazer um jogo com a simetria (ou a falta dela) para um look mais ousado, experimentar um anel de maneira mais assimétrica, concentrando-o em uma mão ou distribuindo vários de modo não uniforme entre ambas garantem um efeito mais irreverente. "Escolha peças que conversem entre si em termos de design e estilo", finaliza a profissional.