5 benefícios da atividade física na terceira idade

Manter o corpo ativo é uma das melhores estratégias para aproveitar a terceira idade com saúde e autonomia. Isso porque a prática regular de atividade física ajuda a reduzir os efeitos do envelhecimento, como a perda de agilidade e flexibilidade, essenciais para as tarefas do dia a dia.

“A prática regular de exercícios físicos é fundamental para a saúde dos idosos. Ela ajuda a preservar a força muscular, melhora o equilíbrio e a coordenação, reduz o risco de quedas e contribui para a manutenção da autonomia. Além dos benefícios físicos, o movimento também impacta diretamente a saúde mental, combatendo a ansiedade, a depressão e o isolamento social”, afirma a Dra. Flávia Magalhães, especialista em medicina esportiva, com passagem pela seleção brasileira de futebol.

A seguir, confira os detalhes sobre os ganhos da atividade física nessa fase da vida!

1. Fortalece todo o corpo

Exercícios físicos ajudam a manter a força muscular, preservando os músculos das pernas, braços, costas e abdômen, fundamentais para a mobilidade e independência do idoso.

2. Melhora o equilíbrio e a coordenação

Atividades como caminhada, ginástica e exercícios de alongamento contribuem para a estabilidade, prevenindo quedas e aprimorando a coordenação motora.

3. Baixo impacto para as articulações

Muitas modalidades voltadas para idosos, como hidroginástica e pilates, permitem treinar sem sobrecarregar joelhos, quadris e tornozelos, tornando a prática segura e eficaz.

4. Reduz o estresse e melhora o bem-estar

O movimento regular estimula a liberação de endorfina, melhora o humor, ajuda a combater ansiedade e depressão, e aumenta a sensação de bem-estar e relaxamento.

5. Aprimora a saúde cardiovascular

Atividades aeróbicas moderadas, como caminhada e dança, melhoram a circulação sanguínea, aumentam a resistência física e fortalecem o coração, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares.

Incentivos e programas que promovem a prática de exercícios na terceira idade

Com base nesses ganhos, diversas legislações e programas de incentivo à prática de exercícios físicos vêm sendo criados no país. A principal delas é a Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que pessoas físicas e jurídicas destinem parte do imposto de renda para financiar projetos esportivos e para desportivos aprovados pelo Ministério do Esporte (MEsp).

A iniciativa atingiu um recorde em 2024, com 6.664 projetos apresentados e mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas, além de superar R$ 1 bilhão na captação de recursos. “A Lei oferece uma chance única para empresas investirem no desenvolvimento do esporte brasileiro, contribuindo diretamente para a transformação social por meio do esporte”, comenta Vanessa Pires, CEO da Brada, empresa que conecta investidores a projetos sociais.

Outro projeto social que fortalece a prática de esportes para idosos é o “Na Atividade”, da Criape, empresa que atua no segmento de projetos culturais e educativos. Criado em 2004 pela Associação Encaminhando, o programa oferece aulas gratuitas de ginástica com foco recreativo para moradores de Mangaratiba e Itaguaí, no Rio de Janeiro, promovendo saúde física e emocional por meio do movimento.

“O esporte é uma ferramenta de transformação. Queremos que essas oficinas sirvam para muito além do lazer: que sejam espaços de crescimento pessoal e social”, conclui Cleverson Dutra, diretor de projetos da Associação Encaminhando.

