Um clássico atemporal: a estampa de poá é a nova trend de 2025

Não é exagero afirmar que a nostalgia é o sentimento presente em boa parte das tendências atuais. Nos filmes repaginados, como O diabo veste Prada 2, a ser lançado ano que vem. No retorno de bandas ou grupos musicais, como as meninas do Fifth Harmony. Quando o assunto é o universo fashion, essa história não é diferente. A ilustração clara disso é a estampa de poá, popular no século passado, e que continua presente em inúmeros guarda-roupas.

Em 2025, as famosas bolinhas permanecem nas peças de moda mundo afora. Olhar para esse estilo é relembrar, por exemplo, os vestidos usados pela princesa Diana nos anos de 1980. Agora, mesmo depois de tanto tempo, essa febre não para de bombar. De acordo com Mábel De Bonis, CEO Fashion Campus, a estampa de poá, também conhecida como polka dot ou petit-pois, tem uma origem rica e versátil.

O termo "polka dot", segundo a profissional, surgiu em 1854, em uma revista literária dos Estados Unidos. "A padronagem foi inspirada na dança polka, introduzida por imigrantes do Leste Europeu nos EUA e no Reino Unido, numa associação dos movimentos circulares da dança com as bolinhas", ressalta.

Contudo, outra explicação popular é atribuída à popularização do figurino da Minnie Mouse, criado por Walt Disney em 1928, como alternativa às listras e xadrezes da época. "Nos anos de 1950, o poá atingiu seu auge nas passarelas da Dior e no estilo das estrelas de Hollywood como Marilyn Monroe e Audrey Hepburn, tornando-se símbolo de romantismo e feminilidade", destaca a especialista.

Para Mábel, esse estilo de estampa tem alto potencial comercial como aposta de tendência, porque combina tradição e inovação, funciona em todas as categorias da moda e agrada a públicos variados. A força dessa tendência está em ser um clássico eterno que se reinventa a cada temporada, o que garante tanto segurança de vendas quanto frescor criativo.

Misturas e combinações

O ingrediente que torna o poá tão especial é o fator atemporal. Na visão do stylist Fernando Lackman, o segredo desse estilo mora na simplicidade gráfica e no charme retrô. "Ele combina bem com várias cores e estilos, do romântico ao moderno. Por isso, nunca sai de moda — sempre dá para dar uma cara nova ao look e independemente de tendências modernas", detalha o profissional.

Resgatar clássicos e a energia presente nesses elementos é, sem dúvidas, a principal fonte de criatividade da moda contemporânea. Com uma vibe mais fresh, essas possibilidades contribuem para uma pegada recheada de conforto, trazendo possibilidades agradáveis e já conhecidas entre os amantes do universo fashion.

Agora em cortes modernos, o poá aparece, também, em tecidos diferentes e até em misturas com outras estampas. "A ideia é brincar mais com a ousadia de misturar e sair do óbvio", aconselha Fernando. Assim, o ideal é tentar, pelo menos, ousar de vez em quando. Isso, sobretudo, para tentar fugir do tradicional e mirar em uma abordagem menos convencional.

No dia a dia, essa estampa cai bem com um jeans, sem ficar brega ou cafona. Para uma ocasião formal, um vestido midi de poá em tecido mais sofisticado, como seda, fica elegante e nada óbvio. "O segredo é adaptar os acessórios e deixar o look entre o moderno e o vintage. Mix de estampas está super em alta. Poá com listras, por exemplo, funciona bem porque cria contraste. Dá pra usar poá com floral também, desde que as cores conversem entre si", completa o stylist.

Estilistas e marcas que utilizam a estampa

• Em 2025, grifes renomadas como Valentino, Jacquemus, Moschino, Fendi e Fiorucci incorporaram o poá em suas coleções, seja em vestidos, corsets ou acessórios.

• Observou-se ainda presença em marcas como Carolina Herrera, Tory Burch e Patou, especialmente nas semanas de moda em Nova York e na Europa.

• A ELLE Brasil destacou o poá como tendência que “vale ter no radar” para o verão brasileiro, presente em vestidos, conjuntos e mix de estampas.

• Plataformas digitais sinalizam uma forte presença da estampa em coleções primavera-verão 2025/26, seja em preto e branco, seja em versões coloridas e mixadas com outras padronagens.

Tipos de estampa

— Poá clássico

— Poá miúdo

— Poá maxi

— Poá irregular

— Poá colorido

— Poá invertido

— Poá com efeitos gráficos

— Poá minimalista

— Poá estilizado

— Poá misturado

Fonte: Mábel De Bonis, CEO Fashion Campus





