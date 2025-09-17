10 alimentos que potencializam foco, raciocínio e memória

Uma boa alimentação potencializa memória, raciocínio rápido, clareza de pensamentos e até a capacidade de se expressar (Imagem: Svetlana Khutornaia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Manter o cérebro saudável vai muito além de atividades intelectuais, como estudar ou resolver palavras-cruzadas. O que colocamos no prato tem impacto direto no funcionamento da mente, já que certos nutrientes estimulam áreas responsáveis pela memória, pelo raciocínio e pela clareza de pensamentos. Assim, cada refeição pode ser vista como uma aliada poderosa para preservar e potencializar as funções cognitivas.

A seguir, confira 10 alimentos que ajudam a aumentar o foco, o raciocínio e a memória, favorecendo a saúde do cérebro!

1. Espinafre e brócolis

O espinafre e o brócolis são ricos em ácido fólico, ferro, magnésio e vitaminas do complexo B, fundamentais para a produção de neurotransmissores e prevenção da fadiga mental. “Vegetais verde-escuros são verdadeiros aliados da cognição. Seus nutrientes ajudam a manter o cérebro ativo e protegido ao longo da vida”, explica a nutricionista Sabina Donadelli, especialista em longevidade saudável.

2. Atum

Fonte de ômega-3 (DHA), o atum ajuda a reforçar a comunicação entre neurônios e protege contra o declínio cognitivo.

3. Ovo

O ovo é rico em colina, precursor da acetilcolina, neurotransmissor que favorece memória e foco. “O ovo é um alimento funcional poderoso: uma unidade ao dia já contribui significativamente para manter a função cerebral em alta”, reforça Sabina Donadelli.

4. Frutas vermelhas

As frutas vermelhas, como mirtilo e morango, contêm poderosos antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento cerebral e estimular a plasticidade neuronal.

5. Abacate

Rico em gorduras monoinsaturadas e vitamina E, o abacate melhora a circulação cerebral e ajuda a proteger contra doenças neurodegenerativas. “O abacate é um verdadeiro aliado da longevidade cerebral: nutre o cérebro e ajuda a manter a cognição por mais tempo”, destaca Sabina Donadelli.

O iogurte promove o equilíbrio da microbiota intestinal, além de melhorar o humor e a cognição (Imagem: DONOT6_STUDIO | Shutterstock)

6. Iogurte e kefir

Esses probióticos auxiliam no fortalecimento do eixo intestino-cérebro, promovendo equilíbrio da microbiota intestinal, além da melhora do humor e da cognição.

7. Uva (com casca e semente)

A uva contém resveratrol, antioxidante que protege neurônios e favorece memória e raciocínio.

8. Nozes

As nozes oferecem ômega 3 e vitamina E, essenciais para a manutenção da função cognitiva e redução da inflamação cerebral.

9. Azeite de oliva extravirgem

O azeite de oliva extravirgem é fonte de polifenóis e gorduras boas, que contribuem para a saúde vascular cerebral e a redução do estresse oxidativo.

10. Chá-verde

Rico em L-teanina e catequinas, o chá verde promove relaxamento, concentração e proteção antioxidante ao cérebro, sendo uma ótima opção para quem busca foco e bem-estar mental.

Invista em uma alimentação variada

Uma alimentação equilibrada fornece o combustível necessário para que o cérebro processe informações com rapidez, organize ideias de forma coerente e até favoreça a comunicação mais articulada. “Cada nutriente desses alimentos é uma peça do quebra-cabeça cerebral: proteger neurônios, otimizar neurotransmissores e reduzir o estresse oxidativo significa mais memória, foco e qualidade de vida”, finaliza Sabina Donadelli.

