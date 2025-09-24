6 dicas para cuidar bem da pele na primavera

O período que marca o fim do frio intenso e anuncia temperaturas mais equilibradas desperta um convite à renovação. A primavera, conhecida por sua energia acolhedora, também influencia a forma como o corpo reage ao ambiente. Diante desse cenário, pensar em estratégias de cuidado com a pele torna-se essencial para preservar a saúde e valorizar a aparência.

Pensando nisso, especialistas compartilham dicas valiosas para você ajustar a sua rotina de beleza e garantir uma pele saudável. Confira!

1. Mantenha a hidratação

Nem tão fria a ponto de causar ressecamento, nem tão quente a ponto de deixar a pele brilhosa o tempo inteiro. É possível dizer que a primavera é uma estação equilibrada, o que não quer dizer que devemos descuidar da hidratação. Apesar de sofrer menos com ressecamento durante os dias quentes, a pele ainda necessita de cuidados.

“O melhor veículo para pele oleosa é o sérum ou o gel. O creme, por sua vez, é ideal para a pele seca. Já as peles sensíveis, como aquelas que apresentam rosácea, necessitam de ativos calmantes, enquanto as peles oleosas devem ser tratadas com ativos seborreguladores”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Além disso, também vale a pena usar certos ativos na pele. “É recomendado ainda investir fortemente nos antioxidantes, que vão ajudar a prevenir e reverter os danos causados pela radiação solar, combatendo os radicais livres e retardando o envelhecimento. Nos cosméticos, os antioxidantes mais populares são as vitaminas E e C”, lista a médica.

2. Tenha cautela ao utilizar ácidos

Como estamos falando de um período de transição de temperatura, ainda dá para usar ácidos na pele, desde que orientado pelo médico. “Os ácidos estimulam a renovação celular da camada mais externa da pele, diminuindo a coesão das células e reduzindo a espessura da camada de queratina, o que torna a pele mais luminosa e com uma textura mais uniforme”, explica o dermatologista Dr. Daniel Cassiano, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Os ácidos retinóico e glicólico, além dos retinoides, podem ser usados, mas com cautela. É preciso lembrar que eles devem ter a indicação de um dermatologista, pois este profissional consegue orientar o uso correto dos ácidos renovadores.

“Além disso, é recomendado o uso de filtros solares tonalizados que protegem contra a radiação UV e a luz visível. Dessa maneira, evitamos a irritação da pele e a possível hipercromia pós-inflamatória, principal preocupação do uso dos ácidos nas estações mais quentes”, diz o médico.

3. Consuma frutas ricas em água

Com as temperaturas aumentando, é indispensável reforçar a hidratação do organismo. E, além de ingestão de líquidos, que é insubstituível, uma ótima maneira de manter o corpo hidratado nas estações mais quentes é por meio do consumo de frutas ricas em água, que também contam com vitaminas capazes de conferir benefícios à pele.

Frutas como a melancia, o melão e o abacaxi são excelentes opções, pois possuem 90% de água. A melancia, devido à composição rica em carotenoides como o licopeno, ajuda a proteger a pele dos danos oxidativos causados pelo sol e, assim, ajuda a evitar o envelhecimento precoce do tecido cutâneo.

“O melão, por sua vez, é rico em minerais, vitaminas como a C, carotenoides e polifenóis que trazem benefícios e proteção à pele e anexos cutâneos, como unhas e cabelo”, explica a nutróloga Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Já o abacaxi é uma das frutas com maior teor de vitamina C. Proporciona brilho, unifica o tom da pele e possui ação antioxidante, pois também é rico em vitamina E. “A fruta ainda conta com bromelina, mistura de enzimas proteolíticas que auxilia nos processos digestivos e na melhora da circulação sanguínea, o que é importante para ajudar em tratamentos de celulite, além de possuir uma ação clareadora e renovadora complementar da pele”, diz a especialista.

Protetor solar mantém a hidratação da pele e evita o risco de câncer (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Reforce a fotoproteção

Com a chegada da primavera e o aumento das temperaturas, a fotoproteção se torna indispensável. “A radiação solar afeta a pele de diversas maneiras, mas, quando a exposição é crônica, há um dano cumulativo, com lesões inclusive no DNA das células, o que provoca reações de mutação celular, com consequente fotoenvelhecimento precoce, inflamação, melasma e um aumento do risco de câncer de pele”, afirma Mônica Aribi, dermatologista sócia-efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

De acordo com a dermatologista Jaqueline Zmijevski, independentemente do tipo de pele, quando pensamos em prevenção de câncer de pele e envelhecimento precoce, qualquer protetor solar com FPS maior ou igual a 30, aplicado de maneira adequada, cumprirá bem seu papel. O produto deve ser aplicado em todas as áreas expostas, e sua textura vai depender do tipo de pele do paciente.

O ideal é que o protetor conte com filtros físicos, como o óxido de zinco e dióxido de titânio, associado a filtros químicos para aumentar o grau de fotoproteção. É interessante também que conte com antioxidantes na fórmula. “Além do filtro, evite a exposição direta ao sol depois das 10 horas da manhã às 16 horas, para evitar o dano oxidativo e a produção de enzimas que degradam colágeno, resultando em uma pele mais flácida, com rugas e manchas”, completa a Dra. Mônica Aribi.

5. Invista em estética

Os procedimentos estéticos, sejam menos ou mais invasivos, podem ser feitos tranquilamente. E, apesar do aumento da temperatura, o calor da primavera não é tão intenso quanto o do verão, o que possibilita, inclusive, a realização de procedimentos cirúrgicos. As cirurgias com técnicas inovadoras que possibilitam um pós-operatório mais rápido e confortável, como é o caso da rinoplastia ultrassônica, são boas opções.

“A rinoplastia ultrassônica consiste no uso de um aparelho que emite vibrações ultrassônicas para tratar a parte óssea do nariz de forma menos traumática. A vantagem está no fato de ser mais precisa e preservar estruturas importantes do nariz, resultando em menos inchaço, sangramento, hematoma e inflamação no período pós-operatório e fazendo com que a recuperação seja mais rápida e tranquila”, explica o cirurgião plástico Dr. Paolo Rubez, membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica.

6. Utilize tratamentos corporais para a temporada de praia

Os tratamentos corporais também começam a ser mais valorizados na primavera como forma de preparar o corpo para o verão que se aproxima. “Opções populares incluem, por exemplo, os tratamentos para combater a celulite, como injeções redutoras de gordura, subcisão das bandas fibrosas, radiofrequência e bioestimuladores de colágeno injetáveis”, explica Cláudia Merlo, especialista em Cosmetologia pelo Instituto BWS. Os procedimentos podem ser associados de acordo com a avaliação médica e necessidade da paciente.

Por Paula Amoroso