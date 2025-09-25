A sardinha é um peixe de água salgada bastante popular na culinária, especialmente em regiões costeiras. Conhecida pelo seu sabor marcante e textura macia, ela é consumida de diversas formas: fresca, enlatada ou grelhada. Além de ser uma escolha saborosa, oferece uma série de benefícios para a saúde, sendo uma excelente fonte de nutrientes essenciais.

Confira, a seguir, 8 motivos para incluir a sardinha na dieta!

1. Rica em ômega 3

A sardinha é considerada uma das melhores fontes naturais de ácidos graxos ômega 3, nutrientes essenciais que desempenham papel fundamental no funcionamento do organismo. Esse tipo de gordura saudável ajuda a reduzir inflamações, melhora a circulação sanguínea e contribui para a proteção do coração, diminuindo o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, o ômega 3 favorece o bom funcionamento do cérebro, auxiliando na memória, na concentração e até no humor.

2. Fonte de proteínas de alta qualidade

Para quem busca aumentar o consumo de proteínas, a sardinha é uma excelente opção. Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), em 100 g do peixe há cerca de 20,9 g de proteína, fundamental para a construção muscular, recuperação de tecidos e fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, esse nutriente presente no alimento é facilmente absorvido pelo corpo, favorecendo a nutrição completa.

3. Auxilia no controle da pressão arterial

O ômega 3 presente na sardinha ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e a reduzir a pressão arterial. Além disso, o potássio encontrado nesse peixe também tem efeito positivo sobre a pressão, ajudando o corpo a excretar mais sódio na urina. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os adultos consumam pelo menos 3,5 gramas de potássio por dia.

4. Rica em cálcio e vitamina D

A sardinha também é uma das raras fontes de cálcio e vitamina D, dois nutrientes que trabalham em conjunto para fortalecer os ossos e prevenir a osteoporose. Mesmo enlatado, esse peixe conserva boa parte do cálcio, especialmente quando consumido com as espinhas. Para pessoas que têm dificuldade em ingerir laticínios, a sardinha é uma excelente alternativa.

A sardinha é uma escolha ideal para quem deseja perder peso de forma saudável (Imagem: alfernec | Shutterstock)

5. Favorece o emagrecimento saudável

A sardinha é uma escolha ideal para quem deseja perder peso de forma saudável. Além de ser rica em proteínas, que aumentam a saciedade e ajudam no controle do apetite, ela tem baixo teor calórico. Em comparação com outros peixes, como o salmão, ela oferece mais benefícios a um custo menor, tornando-se uma opção acessível para quem busca equilibrar a alimentação e controlar o peso.

6. Ajuda a proteger a pele e os cabelos

Os nutrientes presentes na sardinha, como o ômega 3 e as vitaminas do complexo B, ajudam a manter a pele hidratada e os cabelos saudáveis. Esses compostos têm ação antioxidante, que protege as células da pele contra os danos causados pelos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce. O peixe também pode ajudar a combater inflamações, como as relacionadas à acne.

7. Pode reduzir dores nas articulações

Além de promover a saúde cardiovascular, cerebral e ocular, o ômega 3 presente na sardinha ajuda a reduzir a inflamação nas articulações, aliviando dores e rigidez, especialmente em pessoas com artrite ou outras condições articulares. Ele também pode contribuir para a manutenção da mobilidade e da saúde das cartilagens, tornando o consumo desse peixe um aliado natural para quem busca articulações mais saudáveis.

Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

8. Apoia a saúde da tireoide

Segundo a TBCA, 100 g de sardinha fornece cerca de 64 mcg de selênio, mineral essencial para o funcionamento da tireoide. Essa substância auxilia na produção dos hormônios que regulam o metabolismo, a energia e o humor, além de proteger a glândula contra o estresse oxidativo, contribuindo para seu equilíbrio e para a saúde geral do organismo.