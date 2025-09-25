8 perguntas para medir o seu nível de estresse 

O estresse pode causar diversos sintomas que afetam a qualidade de vida (Imagem: Fagreia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O estresse, quando constante, interfere diretamente no bem-estar físico e emocional, comprometendo a energia, o sono e a disposição para atividades diárias. Ele pode gerar irritabilidade, dificuldade de concentração e até alterações no sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a doenças. Além disso, o impacto psicológico influencia os relacionamentos e a produtividade.

O Brasil é o 4º país mais estressado do mundo: 42% da população afirma sentir níveis significativos de estresse que afetam a rotina, segundo o relatório World Mental Health Day 2024, do Instituto Ipsos. A pesquisa mostra ainda que 77% dos brasileiros já refletiram sobre a importância de cuidar da saúde mental.

No trabalho, a situação é crítica: em 2024, quase meio milhão de brasileiros se afastaram por problemas dessa natureza, um aumento de 68% em relação a 2023. O estresse lidera os afastamentos, com 28,6% dos casos. Apesar disso, 55,8% das pessoas que sofrem com nervosismo, tensão ou ansiedade nunca buscaram ajuda profissional.

Neurociência para identificar o nível de estresse

Segundo o psicólogo Rafael Nunes, mestre em Neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e professor de pós-graduação na Fundação Dom Cabral (FDC), no Grupo ANIMA, na faculdade Unisinos e na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), a saúde mental vai além da ausência de transtornos; é um processo ativo para uma vida de qualidade, que exige atenção aos pensamentos e sentimentos, mesmo que os estressores não possam ser eliminados.

O especialista explica que, além de reconhecer o tipo de estresse sentido, é importante analisar em que nível ele se encontra. “Quando percebemos alguns sintomas frequentes, pode ser um alerta para buscar ajuda especializada”, afirma.

Teste de nível de estresse

Para auxiliar no processo de identificar o nível de estresse, Rafael Nunes sugere um teste prático de oito perguntas. A proposta é selecionar um ou mais itens que descrevam sua condição nas últimas quatro semanas. O número entre parênteses, à frente de cada opção, deve ser somado ao final.

O psicólogo ressalta que, isoladamente, o teste não tem valor diagnóstico, mas pode indicar em que estágio está o estresse.

1. Quais sintomas emocionais você sente?

(1) Ansiedade e nervosismo.

(1) Depressão ou mudanças bruscas de humor.

(1) Irritabilidade e/ou desânimo.

(1) Pouca tolerância ou paciência.

(1) Desinteresse e/ou perda de prazer.

(1) Insônia e/ou inquietação.

2. Com relação aos sintomas causados por tensão em geral, qual(is) você sente?

(1) Tensão muscular.

(1) Mandíbula contraída.

(1) Dores de cabeça frequentes.

(1) Dores frequentes na nuca.

(1) Outras dores pelo corpo.

(1) Ranger dos dentes dormindo ou aumento do sintoma.

3. Tem tiques ou manias? Selecione abaixo:

(1) Tiques motores: piscar de olhos, tremores labiais ou tiques faciais, movimentos descontrolados na cabeça, mãos e punhos.

(1) Autoescoriações: coçar ou espremer a pele exageradamente.

(1) Arrancar cabelos e/ou pelos em geral.

(1) Roer unhas.

(1) Morder-se: língua, dedos, boca etc.

(1) Dificuldade para engolir e/ou engolir saliva demais.

4. Considerando sua saúde em geral, quais dos sintomas você apresenta?

(1) Dor de estômago, azia e/ou náusea.

(1) Aperto ou dor no peito.

(1) Agravamento ou surgimento de diabetes.

(1) Arritmias cardíacas e/ou hipertensão arterial.

(1) Zumbido no ouvido e/ou labirintite.

(1) Desempenho sexual diminuído.

O estresse pode causar batimentos cardíacos acelerados ou palpitações (Imagem: Thanapipat Kulmuangdo | Shutterstock)

5. Considerando o sistema vegetativo do corpo humano, marque os sintomas que você apresenta:

(1) Batimentos cardíacos acelerados ou palpitações.

(1) Respiração rápida e/ou falta de ar.

(1) Sudorese e/ou mãos frias.

(1) Tonturas e/ou tremores.

(1) Formigamentos e/ou boca seca.

(1) Alteração do peso e/ou do apetite.

6. Quais alterações do sistema imunológico você percebe no seu corpo?

(1) Gripes e resfriados frequentes.

(1) Problemas de pele: urticária, caspa, psoríase etc.

(1) Alergias.

(1) Asma ou bronquite asmática.

(1) Surgimento de infecções: herpes, infecção urinária etc.

(1) Doenças autoimunes.

7. Quando se trata de sintomas emocionais mais intensos, o que você sente?

(1) Falta de concentração e/ou dificuldade de aprendizado.

(1) Crises de choro.

(1) Ruminação de ideias ruins.

(1) Cansaço e fadiga.

(1) Aumento no consumo de álcool e tabaco.

(1) Medos exagerados e/ou vontade de sair do lugar.

8. Em relação ao tempo em que seus sintomas surgiram e à frequência com que aparecem, qual a melhor alternativa?

(5) Surgiram há pouco tempo (menos de 4 semanas) e aparecem só esporadicamente.

(10) Surgiram há pouco tempo (menos de 4 semanas) e aparecem o tempo todo.

(15) Surgiram há mais tempo (mais de 4 semanas) e aparecem só esporadicamente.

(20) Surgiram há mais tempo (mais de 4 semanas) e aparecem quase o tempo todo.

Resultados

Agora é só somar todos os itens respondidos e verificar como está no momento.

Nenhum ou leve – até 15 pontos

Não sugere ansiedade significativa ou estresse. Normalmente, esse grau de pontuação não costuma interferir no desempenho global da pessoa.

Alerta – de 16 a 27 pontos

A ansiedade torna-se um sintoma mais evidente: a pessoa já apresenta alguns traços ansiosos, o que requer atenção. Esse grau já deve causar alerta e os sintomas sugeridos já podem interferir no desempenho social e ocupacional.

Moderado – de 28 a 39 pontos

Aqui há sinais nítidos de ansiedade significativa e/ou estresse em andamento. Nessa pontuação, os sintomas são incômodos e as queixas físicas, geralmente, não têm respostas satisfatórias aos tratamentos médicos, com importante comprometimento no desempenho social, ocupacional e familiar, com indicação para atenção ou tratamento especializado.

Importante – 40 pontos ou mais

O estresse é característico e está francamente estabelecido. O quadro apresenta diversos sintomas limitantes e, nesse caso, é recomendável procurar um profissional de saúde.

Por Flávia Ghiurghi