Portugal e Brasil à mesa: evento celebra sabores e cultura dos dois países

Os sabores do sul ao norte de Portugal e do Brasil, unidos em um só evento, sem sair de Brasília. Nos dias 3 e 4 de outubro de 2025, a Embaixada de Portugal abre as portas para essa experiência de histórias compartilhadas, aromas e sabores. Oito chefes de renome, sendo quatro portugueses e quatro brasileiros, vão unir talento e tradição para criar pratos típicos a quatro mãos, com o acompanhamento de vinhos selecionados e atrações culturais.

Os chefs portugueses apresentarão receitas típicas das sete regiões do país, e os brasileiros trazem à mesa a culinária nacional com ingredientes autênticos, técnicas regionais e histórias da cozinha brasileira.

Ao longo do evento, os visitantes poderão explorar estações gastronômicas feitas pelas quatro duplas de chefs. Juntas, essas duplas criam pontes entre culturas, traduzindo o espírito do evento: a gastronomia como forma de conexão entre territórios, histórias e afetos. Mais do que um evento culinário, o encontro é uma homenagem à amizade entre os dois países e à riqueza das suas tradições.

O evento contará também com uma Sala de Provas, com degustações e vinhos de 10 renomados produtores portugueses representando as regiões de Portugal. Além disso, a Arena Sabores trará atividades gastronômicas ao vivo que incluem showcookings com chefs convidados, harmonizações de vinhos com queijos, enchidos e doces típicos, além de cursos introdutórios sobre o mundo do vinho.

Sabores do Enoturismo, combina Portugal e Brasil (foto: Foto/Reprodução)

A experiência se completa com a Arena Enoturismo, com talkshows temáticos sobre as regiões vinícolas de Portugal, onde ocorrem degustações orientadas. Já na Arena Artes, oficinas práticas aproximam o público da arte portuguesa por meio de pintura, bordado, colagem e literatura.

Sabores do Enoturismo conta com a colaboração da Embaixada de Portugal no Brasil, Turismo de Portugal, ViniPortugal, TAP Air Portugal – Chefs Local Stars e Senac DF. O evento afirma-se como uma plataforma estratégica de promoção de Portugal como destino turístico, destacando sua riqueza cultural, gastronômica e vínica.

Serviço

Evento: Sabores do Enoturismo — Entrada gratuita

Ingressos para experiências no Sympla

Datas: 3 e 4 de outubro de 2025

Horário:

– 3 de outubro: das 18h às 22h30

– 4 de outubro: das 14h às 22h30

Local: Embaixada de Portugal – Avenida das Nações, Lote 2, Brasília, DF

Mais informação em www.saboresdoenoturismo.com.br





Programação

Estações gastronômicas:

Estação 001

Chef Cláudio Pontes

Papas de milho doce com abacaxi fumado (Açores);

Atum de vilão com arroz carolino Bom Sucesso e bolo levedo (Açores);

Espetada de novilho em pau de loureiro com milho frito e couve (Madeira).

Chef Marcelo Petrarca

Costela à moda dos pampas.

Estação 002

Chef Marco Almeida

Bacalhau Lugrade grelhado, estufado de grão, sames, aipo grelhado e salada de funcho com hortelã (Centro de Portugal);

Enguia fumada com salada da época (Alentejo).

Chef Francisco Ansiliero

Ceviche de pirarucu com cajuzinho do cerrado e chips de inhame;

Croquete de porco Moura com tucupi e geleia de cagaita.

Estação 003

Chef Tiago Bonito

Arroz de pato (Lisboa);

Feijoada de polvo (Algarve).

Chef Nayhara Branquinho

Purê rústico de feijão fava, lascas de cordeiro braseado, crocante de castanhas-do-pará, mel de rapadura e vinagrete de maxixe.

Estação 004

Chef Rafael Ribeiro

Feijoada à transmontana (Porto e Norte);

Rancho à moda de Viseu (Porto e Norte).

Chef Marco Silva

Arroz caldoso com feijão manteiguinha servido com bochechas de porco ao demiglace.

Valores gastronômicos

Cumbuca: R$ 25 | R$ 35 | R$ 50.

Vinho na taça: R$ 30 (standard) | R$ 40 (premium)

Kits Camões: 2 pratos + 1 taça de vinho – R$ 100

Kit Pessoa: 3 pratos + 2 taças de vinho – R$ 150

Haverá ainda outros produtores locais com doces e produtos que podem ser comprados no local.





Degustação e experiência com vinhos portugueses

Valor do ingresso de degustação na sala de provas: R$ 60 (durante uma hora).

Datas e horários:

03 de outubro – 18h e 20h

04 de outubro – 16h, 18h e 20h

Arena sabores

Valor do ingresso por experiência: R$ 40, inscrição no Sympla

3 de outubro

18h - Showcooking com harmonização: Vinho da Água Branco 2022 – Ervideira;

20h - Harmonização de três queijos e dois enchidos, com dois vinhos portugueses;

21h30 - Harmonização de doces portugueses com um vinho português.

4 de outubro

14h - Showcooking com harmonização: Vinho Tinto Reguengos Garrafeira dos Sócios – Carmin;

16h - Curso de Iniciação ao Mundo do Vinho – degustação de quatro vinhos;

18h - Showcooking com harmonização: Espumante Íssimo Baga Bairrada 2018 - Caves Arcos do Rei;

20h - Curso de Iniciação ao Mundo do Vinho – degustação de quatro vinhos;

21h30 - Harmonização de três queijos e dois enchidos, com dois vinhos portugueses.





Enoturismo, arte e cultura

Inscrição no local

3 de outubro

18h – “Duas regiões, duas experiências”;

20h - Curso de Iniciação ao Mundo do Vinho;

21h30 – “Patrimônio & Arte”.

4 de outubro

14h30 – “Patrimônio & Gastronomia Alentejana”;

16h30 – “Duas regiões, duas experiências”;

18h30 – “Enoturismos só com provas”;

20h30 – “Tradição & Modernidade”.





Arena Artes

3 de outubro

18h - Oficina de Colagens

21h - Oficina de Pintura Aquarela

4 de outubro

14h30 - Oficina de Pintura em Azulejos

17h30 - Oficina de Pintura em Taças

20h30 - Oficina de Bordado

Entre os destaques da programação, estão os chefs portugueses e brasileiros:

Marco Almeida, chef português em ascensão, comanda o restaurante O Palco, em Coimbra, onde une criatividade, sazonalidade e raízes lusitanas. Com técnica apurada e foco em sustentabilidade, valoriza produtores locais e transforma cada prato em uma experiência cultural.

Cláudio Pontes, natural dos Açores, lidera a gastronomia do arquipélago com uma cozinha que une tradição, inovação e sustentabilidade. À frente de projetos como o À Terra e prestes a abrir o Atelier560, destaca-se pela valorização dos ingredientes locais e desejo de conquistar uma estrela Michelin para a região.

Tiago Bonito, premiado chef português, comanda projetos como o Éon e o Palacete Severo, no Porto. Ex-chef do estrelado Largo do Paço, une técnica internacional, identidade local e excelência, sendo um dos nomes mais influentes da nova gastronomia portuguesa.

Rafael Ribeiro, jovem talento da gastronomia portuguesa, une tradição e contemporaneidade com foco em ingredientes locais e mariscos. Ex-Hell’s Kitchen, já liderou projetos como o Bardô Brasserie e prepara a abertura de um novo restaurante, exerce também atividades de formação, contribuindo para inspirar e capacitar novos profissionais da cozinha.

Francisco Ansiliero, um dos grandes nomes da gastronomia brasiliense, conhecido por sua elegância clássica e pela valorização de ingredientes nobres. Ao longo de mais de três décadas, consolidou uma reputação marcada por tradição, consistência e hospitalidade — tornando-se sinônimo de excelência e bom gosto.

Marco Silva, outro expoente da cozinha de Brasília, traduz em seus pratos a essência do Cerrado. Sua culinária é marcada pela fusão entre a cozinha italiana e sabores regionais, com uma proposta contemporânea, afetiva e autoral.

Nayhara Branquinho, ou apenas Nay, empreendedora à frente da Trattoria Pretensiosamente Modesto. Com uma cozinha de identidade própria — direta, afetiva e centrada no sabor — vem se destacando pela criatividade e pela valorização dos ingredientes locais.

Marcelo Petrarca, destaque da gastronomia brasiliense, une técnica e afeto em uma cozinha criativa. Formado no Iesb e com experiência na Europa, comanda o Bloco C e outros projetos que valorizam ingredientes de qualidade e colocam Brasília no mapa da gastronomia nacional.

