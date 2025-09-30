InícioRevista do Correio
Portugal e Brasil à mesa: evento celebra sabores e cultura dos dois países

O evento Sabores do Enoturismo, que ocorre na Embaixada de Portugal, conecta gastronomia, vinhos portugueses, cultura e turismo, com a participação de produtores, especialistas e chefs de cozinha brasileiros e portugueses

vinho, adega - (crédito: Reprodução/freepik)
vinho, adega - (crédito: Reprodução/freepik)

Os sabores do sul ao norte de Portugal e do Brasil, unidos em um só evento, sem sair de Brasília. Nos dias 3 e 4 de outubro de 2025, a Embaixada de Portugal  abre as portas para essa experiência de histórias compartilhadas, aromas e sabores. Oito chefes de renome, sendo quatro portugueses e quatro brasileiros, vão unir talento e tradição para criar pratos típicos a quatro mãos, com o acompanhamento de vinhos selecionados e atrações culturais. 

Os chefs portugueses apresentarão receitas típicas das sete regiões do país, e os brasileiros trazem à mesa a culinária nacional com ingredientes autênticos, técnicas regionais e histórias da cozinha brasileira. 

Ao longo do evento, os visitantes poderão explorar estações gastronômicas feitas pelas quatro duplas de chefs. Juntas, essas duplas criam pontes entre culturas, traduzindo o espírito do evento: a gastronomia como forma de conexão entre territórios, histórias e afetos. Mais do que um evento culinário, o encontro é uma homenagem à amizade entre os dois países e à riqueza das suas tradições.

O evento contará também com uma Sala de Provas, com degustações e vinhos de 10 renomados produtores portugueses representando as regiões de Portugal. Além disso, a Arena Sabores trará atividades gastronômicas ao vivo que incluem showcookings com chefs convidados, harmonizações de vinhos com queijos, enchidos e doces típicos, além de cursos introdutórios sobre o mundo do vinho. 

Sabores do Enoturismo, combina Portugal e Brasil
Sabores do Enoturismo, combina Portugal e Brasil (foto: Foto/Reprodução)

A experiência se completa com a Arena Enoturismo, com talkshows temáticos sobre as regiões vinícolas de Portugal, onde ocorrem degustações orientadas. Já na Arena Artes, oficinas práticas aproximam o público da arte portuguesa por meio de pintura, bordado, colagem e literatura. 

Sabores do Enoturismo conta com a colaboração da Embaixada de Portugal no Brasil, Turismo de Portugal, ViniPortugal, TAP Air Portugal – Chefs Local Stars e Senac DF. O evento afirma-se como uma plataforma estratégica de promoção de Portugal como destino turístico, destacando sua riqueza cultural, gastronômica e vínica.

Serviço

Evento: Sabores do Enoturismo — Entrada gratuita

Ingressos para experiências no Sympla

Datas: 3 e 4 de outubro de 2025

Horário:

– 3 de outubro: das 18h às 22h30

– 4 de outubro: das 14h às 22h30

Local: Embaixada de Portugal – Avenida das Nações, Lote 2, Brasília, DF

Mais informação em www.saboresdoenoturismo.com.br


Programação

Estações gastronômicas: 

Estação 001
Chef Cláudio Pontes

  • Papas de milho doce com abacaxi fumado (Açores);

  • Atum de vilão com arroz carolino Bom Sucesso e bolo levedo (Açores);

  • Espetada de novilho em pau de loureiro com milho frito e couve (Madeira).

Chef Marcelo Petrarca

  • Costela à moda dos pampas.

Estação 002
Chef Marco Almeida

  • Bacalhau Lugrade grelhado, estufado de grão, sames, aipo grelhado e salada de funcho com hortelã (Centro de Portugal);

  • Enguia fumada com salada da época (Alentejo).

Chef Francisco Ansiliero

  • Ceviche de pirarucu com cajuzinho do cerrado e chips de inhame;

  • Croquete de porco Moura com tucupi e geleia de cagaita.

Estação 003
Chef Tiago Bonito

  • Arroz de pato (Lisboa);

  • Feijoada de polvo (Algarve).

Chef Nayhara Branquinho

  • Purê rústico de feijão fava, lascas de cordeiro braseado, crocante de castanhas-do-pará, mel de rapadura e vinagrete de maxixe.

Estação 004
Chef Rafael Ribeiro

  • Feijoada à transmontana (Porto e Norte);

  • Rancho à moda de Viseu (Porto e Norte).

Chef Marco Silva

  • Arroz caldoso com feijão manteiguinha servido com bochechas de porco ao demiglace.

Valores gastronômicos

Cumbuca: R$ 25 | R$ 35 | R$ 50.

Vinho na taça: R$ 30 (standard) | R$ 40 (premium)

Kits Camões: 2 pratos + 1 taça de vinho – R$ 100

Kit Pessoa: 3 pratos + 2 taças de vinho – R$ 150

Haverá ainda outros produtores locais com doces e produtos que podem ser comprados no local.


Degustação e experiência com vinhos portugueses 

Valor do ingresso de degustação na sala de provas: R$ 60 (durante uma hora).

Datas e horários:

  • 03 de outubro – 18h e 20h

  • 04 de outubro – 16h, 18h e 20h

Arena sabores

Valor do ingresso por experiência: R$ 40, inscrição no Sympla

3 de outubro

  • 18h - Showcooking com harmonização: Vinho da Água Branco 2022 – Ervideira;

  • 20h - Harmonização de três queijos e dois enchidos, com dois vinhos portugueses;

  • 21h30 - Harmonização de doces portugueses com um vinho português.

4 de outubro

  • 14h - Showcooking com harmonização: Vinho Tinto Reguengos Garrafeira dos Sócios – Carmin;

  • 16h - Curso de Iniciação ao Mundo do Vinho – degustação de quatro vinhos;

  • 18h - Showcooking com harmonização: Espumante Íssimo Baga Bairrada 2018 - Caves Arcos do Rei;

  • 20h - Curso de Iniciação ao Mundo do Vinho – degustação de quatro vinhos;

  • 21h30 - Harmonização de três queijos e dois enchidos, com dois vinhos portugueses.


Enoturismo, arte e cultura

Inscrição no local

3 de outubro

  • 18h – “Duas regiões, duas experiências”;

  • 20h - Curso de Iniciação ao Mundo do Vinho;

  • 21h30 – “Patrimônio & Arte”.

4 de outubro

  • 14h30 – “Patrimônio & Gastronomia Alentejana”;

  • 16h30 – “Duas regiões, duas experiências”;

  • 18h30 – “Enoturismos só com provas”;

  • 20h30 – “Tradição & Modernidade”.


Arena Artes

3 de outubro

  • 18h - Oficina de Colagens

  • 21h - Oficina de Pintura Aquarela

4 de outubro

  • 14h30 - Oficina de Pintura em Azulejos

  • 17h30 - Oficina de Pintura em Taças

  • 20h30 - Oficina de Bordado

Entre os destaques da programação, estão os chefs portugueses e brasileiros:

  • Marco Almeida, chef português em ascensão, comanda o restaurante O Palco, em Coimbra, onde une criatividade, sazonalidade e raízes lusitanas. Com técnica apurada e foco em sustentabilidade, valoriza produtores locais e transforma cada prato em uma experiência cultural.

  • Cláudio Pontes, natural dos Açores, lidera a gastronomia do arquipélago com uma cozinha que une tradição, inovação e sustentabilidade. À frente de projetos como o À Terra e prestes a abrir o Atelier560, destaca-se pela valorização dos ingredientes locais e desejo de conquistar uma estrela Michelin para a região.

  • Tiago Bonito, premiado chef português, comanda projetos como o Éon e o Palacete Severo, no Porto. Ex-chef do estrelado Largo do Paço, une técnica internacional, identidade local e excelência, sendo um dos nomes mais influentes da nova gastronomia portuguesa.

  • Rafael Ribeiro, jovem talento da gastronomia portuguesa, une tradição e contemporaneidade com foco em ingredientes locais e mariscos. Ex-Hell’s Kitchen, já liderou projetos como o Bardô Brasserie e prepara a abertura de um novo restaurante, exerce também atividades de formação, contribuindo para inspirar e capacitar novos profissionais da cozinha.

  • Francisco Ansiliero, um dos grandes nomes da gastronomia brasiliense, conhecido por sua elegância clássica e pela valorização de ingredientes nobres. Ao longo de mais de três décadas, consolidou uma reputação marcada por tradição, consistência e hospitalidade — tornando-se sinônimo de excelência e bom gosto.

  • Marco Silva, outro expoente da cozinha de Brasília, traduz em seus pratos a essência do Cerrado. Sua culinária é marcada pela fusão entre a cozinha italiana e sabores regionais, com uma proposta contemporânea, afetiva e autoral.

  • Nayhara Branquinho, ou apenas Nay, empreendedora à frente da Trattoria Pretensiosamente Modesto. Com uma cozinha de identidade própria — direta, afetiva e centrada no sabor — vem se destacando pela criatividade e pela valorização dos ingredientes locais.

  • Marcelo Petrarca, destaque da gastronomia brasiliense, une técnica e afeto em uma cozinha criativa. Formado no Iesb e com experiência na Europa, comanda o Bloco C e outros projetos que valorizam ingredientes de qualidade e colocam Brasília no mapa da gastronomia nacional.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte 

 

Giovanna Rodrigues

Brasiliense, moradora do Guará, estudante de Jornalismo no sétimo semestre, pela Universidade do Distrito Federal. Atuando como estagiária na Revista do Correio.

Por Giovanna Rodrigues
postado em 30/09/2025 15:00 / atualizado em 30/09/2025 15:00
