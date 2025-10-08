Bia Paes de Barros fala sobre moda e comportamento em talk do ParkShopping

O PKS Experience promoveu mais uma edição dedicada à moda e ao comportamento, reunindo convidados em uma imersão conduzida pela consultora de estilo Bia Paes de Barros para celebrar a 10ª expansão do ParkShopping. O evento, realizado no restaurante Gurume, na noite dessa terça-feira (7/10), foi marcado por conversas inspiradoras sobre estilo pessoal, autenticidade e as transformações que a moda pode provocar no cotidiano.

Com o lema Tendência boa é a minha, Bia convidou o público a refletir sobre o papel da roupa como expressão de identidade. A consultora destacou que o vestir vai muito além de tendências: é uma forma de comunicação e autoconhecimento.

De acordo com a especialista, vestir-se bem não é apenas fugir do que está em alta e apostar apenas em clássicos — como a camisa branca, o vestido tubinho preto e a calça jeans —, mas entender quais são as peças-chave do guarda-roupa de cada um. Essas roupas indispensáveis, segundo ela, são exatamente aquelas usadas com recorrência, que fazem falta na composição de looks quando estão para lavar.

“O que é clássico pra gente é o que mais tem no nosso armário. São as peças que melhor representam a gente. Se for prestar atenção, realmente isso vai trazer uma sensação de pertencimento. A gente vai sentindo que aquela peça é muito a cara da gente”, destacou Bia Paes de Barros.

A empresária e consultora de estilo se apresentou no ParkShopping (foto: Divulgação/Cristiano Sérgio)

Leia também: Segunda edição do Estilo Brasília destaca moda na capital federal

Com isso em mente, embarcar em tendências será mais tranquilo e as pessoas não vão apostar em itens que não combinam com elas. Para a consultora de imagem, as tendências surgem para as pessoas conseguirem ter um olhar mais preciso e entenderem o que combina ou não com elas, pois, na moda, sempre há novidades que atendem todos os estilos.

Além disso, foram apresentadas algumas tendências que surgiram durante as semanas de moda de Nova York, Londres, Milão e Paris para a coleção primavera/verão 2026. As grandes grifes apresentaram roupas acinturadas, calças e vestidos amplos e volumosos, peças utilitárias, como o trench coat, minissaias retas, que remetem aos anos 1990, e a estética neo sexy, que é marcada pela aparência de lingerie, decotes, tops que deixam a barriga de fora e a firmeza dos materiais usados nas peças.

Para finalizar, durante a experiência, as participantes foram incentivadas a repensar a relação com o próprio guarda-roupa, explorando possibilidades de combinar peças de forma mais consciente e em novos contextos. O bate-papo ainda deu um spoiler da expansão do ParkShopping, que, atualmente, possui 280 marcas no catálogo e ganhará mais 60.