Estampando bom humor: a sardinha como a tendência da vez

Criativa, cômica e original. A estampa de sardinha, um elemento antes restrito a latas e souvenirs, apareceu como uma das tendências mais inusitadas e divertidas do universo fashion. Símbolo de simplicidade e fartura, o item agora está presente em bolsas, vestidos e camisas, conquistando seu lugar de destaque entre diversos estilos.

A ascensão da estampa inusitada é um reflexo direto do desejo de mais originalidade e criatividade na hora de montar um look. Para a professora de moda Nina Stellato, a proliferação de estampas kitsch e divertidas foi impulsionada pelo TikTok, plataforma em que referências "fun" e inesperadas ganham rapidamente a atenção do público, sobretudo os mais jovens.

"Depois de uma enxurrada de minimalismo e uma moda com foco na elegância, a sardinha vem para imprimir mais originalidade e criatividade, trazendo uma moda mais personalizada", explica. Na visão da especialista, esse estilo vem de encontro à fuga do óbvio no universo fashion, especialmente para ser um contraponto à moda conservadora.

Mais do que isso, leva a necessidade, ainda, de trazer bom humor e ser uma válvula de escape para tendências consideradas mais sérias. "Durante algum tempo, a elegância esteve como foco, e a criatividade ficou de lado na moda. Agora estamos vendo o oposto retornar. A autenticidade está em alta novamente", detalha Nina.

Mundo à parte

A professora de moda Krystie Ribeiro detalha que a tendência se consolidou a partir de 2023, com a popularização da microtendência Sardine Girl Summer ou SardineCore. A sardinha, um alimento acessível, foi ressignificada, passando a simbolizar um luxo despretensioso e a busca por uma alegria simples em um contexto de incerteza econômica. "Essa valorização da simplicidade, enraizada na cultura de Lisboa, criou o terreno perfeito para que esse componente invadisse o universo fashion", explica a profissional

Com isso, a popularização da estampa de sardinha está diretamente conectada com o movimento foodcore, que eleva elementos da gastronomia a ícones da moda. Esse é um nicho que vem ganhando cada vez mais força, explorando o apelo visual da culinária para criar looks divertidos e virais. "A sardinha se encaixa perfeitamente nesse movimento estético", afirma Krystie.

A estampa também é considerada um exemplo perfeito de camp na moda, um conceito estético que valoriza o exagero, a ironia e o humor. "Sim, a sardinha é megacamp. Tem um viés de exagero e ironia", ressalta Nina, que aponta outras estampas de comida, como a de camarão e a de caranguejo, como parte da mesma estética. Essa abordagem subverte o que é considerado "bom gosto", transformando algo comum, como uma lata de sardinha, em um ícone fashion sofisticado.

Quem popularizou a sardinha?

A febre é um fato e isso ninguém pode mudar. Mesmo assim, é importante saber de qual lugar essa tendência surgiu. De acordo com Krystie Ribeiro, ela foi impulsionada por marcas de luxo e fast fashion que abraçaram o elemento nostálgico e lúdico da sardinha. O marco zero foi a grife italiana Bottega Veneta, que em sua coleção de Outono/Inverno 2022 lançou a Sardine bag, uma bolsa com alça em formato de sardinha. A peça deu visibilidade ao tema e a colocou no radar de celebridades e trendsetters.

Em seguida, a marca Staud ajudou a dar fama à estampa e a acessórios mais lúdicos, com a bolsa Tommy de miçangas com sardinhas, que virou hit no TikTok e ajudou a difundir a tendência para o grande público. Outras marcas, como J.Crew, aderiram rapidamente, levando a trend às ruas e a diversas categorias de produtos. A estampa de sardinha é uma forma de rejeição ao óbvio, que se destaca em meio à saturação de peças neutras do quiet luxury.

Dessa forma, celebra o lúdico e o nostálgico, convidando o público a não levar a moda tão a sério. "A estampa de sardinha é parte de uma tendência maior conhecida como foodcore. Esse movimento usa o forte apelo visual da gastronomia para criar looks divertidos, cool e altamente virais, refletindo o desejo por um toque de originalidade no street style", reforça Krystie.

A popularidade do peixe também traz à luz outros temas marinhos, como a estampa de lagosta — imortalizada por Elsa Schiaparelli em 1937 —, conchas e estrelas-do-mar, mostrando que o oceano continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração para a moda, revelando gostos improváveis e levando os apaixonados por esse universo a se vestirem com ousadia e personalidade.












