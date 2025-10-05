Chaveiros de Bolsa: a nova febre fashion que une estilo e personalidade

Chaveiros, charms, cacarecos, penduricalhos, bibelôs, correntes, pelúcias e até um gloss predileto, tudo pode adornar a bolsa e trazer personalidade - (crédito: Reprodução/Dupe)

Os chaveiros de bolsa deixaram de ser apenas funcionais e se tornaram acessórios de moda, capazes de traduzir estilo, humor e personalidade. De pelúcias a pingentes sofisticados, eles conquistaram espaço no street style, nas redes sociais e nas coleções de grife, tornando-se itens de desejo e expressão pessoal.

Eles já foram apenas objetos funcionais, usados para segurar chaves ou pequenos acessórios. Hoje, os chaveiros ganharam outro status: são detalhes complementares do look, transformando bolsas comuns em peças cheias de estilo e significado. Chaveiros, charms, cacarecos, penduricalhos, bibelôs, correntes, pelúcias e até um gloss predileto, tudo pode adornar a bolsa e trazer personalidade.

Depois de anos esquecidos no fundo das gavetas, desde a época dos macaquinhos kipling, esses itens voltaram com força total. Do street style às passarelas, passando pelo feed do Instagram e pelas trends do TikTok, o acessório se consolidou como um dos queridinhos da moda atual.

Segundo Gisele Gomes, CEO da marca de moda feminina Friga, o chaveiro deixou de ser apenas prático para virar uma extensão da personalidade. "Hoje, ele transmite humor, sofisticação ou até valores culturais. É um acessório democrático e versátil, que vai do divertido ao sofisticado."

As redes sociais foram cruciais para a disseminação dessa moda. "No Instagram e no TikTok, tudo o que tem impacto visual viraliza rápido, e os chaveiros se encaixam perfeitamente nesse cenário", diz Gisele. Segundo ela, as grandes marcas já perceberam esse potencial e investem em coleções exclusivas, algumas com preços elevados, transformando os chaveiros em verdadeiros objetos de desejo.

Um sucesso recente que ativou de vez essa moda foram os Labubus, pequenos bonequinhos peludos que já são quase considerados itens de luxo. Criados pelo designer chinês Kasing Lung, os monstrinhos de pelúcia viralizaram nas redes e se tornaram os novos queridinhos das fashionistas, impulsionados por marcas de grife.

Muito além de um detalhe

Seja com bichinhos de pelúcia que transmitem leveza, sejam com miniaturas que despertam curiosidade ou pingentes sofisticados em metal, os chaveiros provaram ser mais do que um modismo. Para Gisele, eles se tornaram parte essencial do guarda-roupa. "Assim como brincos ou pulseiras, os chaveiros vieram para ficar. A regra é o equilíbrio: se a bolsa já tem cor ou estampa forte, escolha um chaveiro discreto; se a bolsa for neutra, o acessório pode ser o ponto de ousadia", recomenda.

Para a social media Gabriela Calori, 31 anos, conhecida no TikTok como Gab, os chaveiros são mais do que uma moda passageira. "Sempre amei personalizar minhas coisas e vejo nos chaveiros uma forma rápida de deixar minhas bolsas com mais personalidade", conta. Um detalhe, para ela, essencial. "Normalmente a primeira coisa que me atrai é a cor, porque já vou montando na cabeça uma combinação de como poderia usar".

Gabriela leva a tendência a sério: raramente sai de casa sem pelo menos cinco chaveiros pendurados na bolsa, trocando-os semanalmente. O acessório, para ela, vai muito além da estética. "Atualmente estou usando uma combinação toda azul, e cada chaveiro representa algo que eu amo. É também uma forma de me conectar com pessoas que compartilham interesses em comum, principalmente quando uso photocard de k-pop".

Em sua conta do TikTok, Gab compartilha suas combinações de chaveiros e looks, recebendo muitos comentários e elogios. E sua coleção só aumenta! Recentemente, teve até que buscar uma forma mais prática de organizá-los, separando por cor e modelo em um gaveteiro.

Memórias e cultura geek

Já para o criador de conteúdo Carlos Vilaça, 33 anos, o hábito começou de forma espontânea nos eventos geeks de Brasília. "Eu comprava chaveiros e bottons dos expositores para apoiar o comércio local e, sem perceber, virou um costume. Além de divertido, notei que estava ficando chamativo e até virando tendência."

Com uma coleção extensa, Carlos costuma carregar, em média, seis chaveiros na mesma bolsa, acompanhados de vários bottons. O estilo é o fator determinante em suas escolhas. "Como gosto muito de animes, séries e filmes, sempre me interesso por acessórios ligados a esse universo. Todos têm algum significado, ligado a uma memória, nostalgia ou a presentes especiais que ganhei."

Assim como Gab, Carlos vê nos chaveiros uma forma de expressão pessoal: "Eles dizem muito sobre mim, sobre meus hobbies e até minha personalidade. São pequenos detalhes que contam grandes histórias".

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte