5 benefícios de iniciar a prática de atividade física na primavera

A primavera é um ótimo período para iniciar a prática de atividade física (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Na primavera, os dias se tornam mais iluminados, as temperaturas ficam mais agradáveis e a sensação de renovação toma conta do ambiente. Esse clima inspira disposição e cria o cenário perfeito para mudanças positivas no estilo de vida. A prática de atividade física, por exemplo, se torna ainda mais convidativa, já que a energia da temporada pode ajudar a incluir os exercícios na rotina de forma mais leve e prazerosa.

Para Bianca D’Elia, graduada em Educação Física e coordenadora técnica da Selfit Academias, a primavera é ideal para quem deseja começar – ou retomar – a prática de atividades físicas, seja ao ar livre ou em ambientes fechados, como academias. “A estação convida ao movimento e oferece condições perfeitas para transformar intenções em hábitos duradouros, com benefícios para o corpo e a mente”, afirma.

Benefícios para o corpo e mente

Iniciar uma rotina de atividade física na primavera vai muito além da estética. O impacto positivo se reflete em diversas áreas da saúde:

Melhora do humor e da autoestima: a prática libera endorfinas e serotonina, hormônios ligados ao prazer e ao bem-estar; Fortalecimento muscular e ósseo: treinos regulares melhoram a resistência física e a postura; Mais energia no dia a dia: o metabolismo se acelera, aumentando a disposição para as atividades cotidianas; Sistema imunológico mais forte: o exercício físico contribui para uma resposta imunológica mais eficiente; Estímulo à criação de hábitos saudáveis: começar na primavera facilita a manutenção da rotina ao longo do ano.

Período ideal para práticas ao ar livre

As temperaturas mais agradáveis da primavera, somadas ao aumento da luminosidade durante o dia, tornam os exercícios ao ar livre mais prazerosos. Caminhadas em parques, corridas leves, passeios de bicicleta, yoga ou até sessões de meditação em ambientes externos são excelentes opções para quem deseja unir movimento físico e conexão com a natureza.

Além de proporcionar benefícios físicos, esse contato com o ambiente natural estimula a sensação de bem-estar, reduz o estresse e contribui para a saúde mental. O florescer da natureza inspira novos começos – e o corpo e a mente agradecem.

A academia também é um ótimo espaço para praticar atividade física na primavera (Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock)

Academias também ganham espaço na primavera

Enquanto a natureza convida para atividades externas, as academias também ganham espaço na primavera. Segundo Bianca D’Elia, com mais disposição e motivação, é comum observar um aumento na procura por treinos com aparelhos, musculação, aulas de dança e exercícios funcionais.

“As academias oferecem estrutura, segurança e acompanhamento profissional, o que pode ser essencial para quem busca objetivos mais específicos, como ganho de massa muscular, emagrecimento ou reabilitação física. Além de auxiliar muitas pessoas a saírem do sedentarismo e começar, de forma mais leve e natural, a prática regular de exercícios físicos”, destaca.

A profissional ainda ressalta que o ideal é encontrar o equilíbrio entre as duas opções, intercalando treinos indoor com momentos de lazer e exercício ao ar livre, aproveitando o melhor que a estação tem a oferecer.

Primavera é o momento perfeito para virar a chave

Para quem deseja iniciar uma atividade física agora, a primavera é o momento perfeito para virar a chave. Com isso, é possível criar uma base sólida para hábitos que se manterão nas próximas estações.

Ainda segundo a coordenadora técnica da Selfit Academias, começar devagar, com atividades prazerosas e adaptadas ao ritmo de cada um, é a melhor forma de garantir constância e evitar lesões. O importante é dar o primeiro passo — e deixar que o corpo, como a natureza, floresça com saúde, disposição e equilíbrio.

Por Nelson Rocha